Abp Galbas do nowych proboszczów: Niech ta posługa was uświęci

W kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich nowi proboszczowie, którzy przez ostatni rok pełnili funkcję administratorów parafii, złożyli przysięgę i wyznanie wiary oraz odebrali dekrety z rąk metropolity warszawskiego.

Abp Adrian Galbas nawiązał do fragmentu z Dziejów Apostolskich o posłudze św. Pawła w Koryncie. Jak podkreślił, każdy może odnaleźć się w sytuacji św. Pawła, który usłyszał od Pana: "Przestań się lękać", gdy konfrontował się z wyzwaniem posługi w Koryncie.

- Drodzy bracia, to jest naturalna sytuacja, że zawsze, kiedy spotykamy się z czymś, co wydaje się być jakieś takie drapieżne, nowe, to uczucie lęku może się w nas pojawić. Przyjmijmy to słowo wszyscy: "Nie bój się, bo jestem z Tobą". Nie idziecie na wasze parafie w pojedynkę. Idziecie tam z Nim czy raczej On idzie z wami. I także do każdego z nas Pan mówi: "Przemawiaj i nie milcz. Idź do tej rzeczywistości z żywym słowem. Idź do tej rzeczywistości z Ewangelią. To jest twoje zadanie i to jest sposób, który może tę rzeczywistość uzdrowić" - mówił metropolita warszawski.

Abp Galbas zwrócił uwagę, że każda parafia ma swoje "żywe serce", czyli wiernych zaangażowanych w życie Kościoła, z którymi trzeba współpracować. Poprosił również, aby nowi proboszczowie byli "zwykłymi księżmi". - Ludzie nie oczekują dzisiaj od nas tego, byśmy byli niezwykli, tylko byśmy byli zwykli. To znaczy, byśmy byli oddani temu, co stanowi zwykłą posługę duszpasterza, zwykłą posługę proboszcza. Stanowią ją, jak wiemy, trzy ważne filary, które są równoważne: głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów i budowanie wspólnoty - przypomniał.

- Parafia, do której jesteście posłani jako proboszczowie, nie jest pojedynczym organizmem, ale jest częścią Kościoła i jest częścią diecezji. Kiedyś nie było parafii, ale diecezje, a nad wspólnotami stał biskup. Dzisiaj nie ma możliwości, żeby biskup był we wszystkich miejscach, w takim dużym Kościele, w diecezji warszawskiej. Biskup potrzebuje swoich ludzi, którzy w jego imieniu sprawują opiekę nad tą konkretną częścią wspólnoty diecezji - tłumaczył.

- Bardzo wam życzę, żeby ta posługa was uświęciła. I żebyście wy sami dzięki temu, jakimi jesteście proboszczami, stawali się coraz bardziej święci. I żeby uświęcała tych, którym jesteście powierzeni - życzył abp Galbas nowym proboszczom.

Nowi proboszczowie: