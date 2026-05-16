Abp Galbas do nowych proboszczów: Niech ta posługa was uświęci

W kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich nowi proboszczowie, którzy przez ostatni rok pełnili funkcję administratorów parafii, złożyli przysięgę i wyznanie wiary oraz odebrali dekrety z rąk metropolity warszawskiego.
Abp Adrian Galbas nawiązał do fragmentu z Dziejów Apostolskich o posłudze św. Pawła w Koryncie. Jak podkreślił, każdy może odnaleźć się w sytuacji św. Pawła, który usłyszał od Pana: "Przestań się lękać", gdy konfrontował się z wyzwaniem posługi w Koryncie.
- Drodzy bracia, to jest naturalna sytuacja, że zawsze, kiedy spotykamy się z czymś, co wydaje się być jakieś takie drapieżne, nowe, to uczucie lęku może się w nas pojawić. Przyjmijmy to słowo wszyscy: "Nie bój się, bo jestem z Tobą". Nie idziecie na wasze parafie w pojedynkę. Idziecie tam z Nim czy raczej On idzie z wami. I także do każdego z nas Pan mówi: "Przemawiaj i nie milcz. Idź do tej rzeczywistości z żywym słowem. Idź do tej rzeczywistości z Ewangelią. To jest twoje zadanie i to jest sposób, który może tę rzeczywistość uzdrowić" - mówił metropolita warszawski.
Abp Galbas zwrócił uwagę, że każda parafia ma swoje "żywe serce", czyli wiernych zaangażowanych w życie Kościoła, z którymi trzeba współpracować. Poprosił również, aby nowi proboszczowie byli "zwykłymi księżmi". - Ludzie nie oczekują dzisiaj od nas tego, byśmy byli niezwykli, tylko byśmy byli zwykli. To znaczy, byśmy byli oddani temu, co stanowi zwykłą posługę duszpasterza, zwykłą posługę proboszcza. Stanowią ją, jak wiemy, trzy ważne filary, które są równoważne: głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów i budowanie wspólnoty - przypomniał.
- Parafia, do której jesteście posłani jako proboszczowie, nie jest pojedynczym organizmem, ale jest częścią Kościoła i jest częścią diecezji. Kiedyś nie było parafii, ale diecezje, a nad wspólnotami stał biskup. Dzisiaj nie ma możliwości, żeby biskup był we wszystkich miejscach, w takim dużym Kościele, w diecezji warszawskiej. Biskup potrzebuje swoich ludzi, którzy w jego imieniu sprawują opiekę nad tą konkretną częścią wspólnoty diecezji - tłumaczył.
- Bardzo wam życzę, żeby ta posługa was uświęciła. I żebyście wy sami dzięki temu, jakimi jesteście proboszczami, stawali się coraz bardziej święci. I żeby uświęcała tych, którym jesteście powierzeni - życzył abp Galbas nowym proboszczom.
Nowi proboszczowie:
- ks. kan. Paweł Budziak mianowany proboszczem parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, w dekanacie ursynowskim,
- ks. Piotr Celejewski mianowany proboszczem parafii NMP Matki Kościoła w Otrębusach, w dekanacie brwinowskim,
- ks. Marek Danielewski mianowany proboszczem parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie, w dekanacie tarczyńskim,
- ks. Krzysztof Dowalewski mianowany proboszczem parafii św. Stanisława Kostki w Mrokowie, w dekanacie tarczyńskim,
- ks. Piotr Ganc mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach, w dekanacie błońskim,
- ks. Piotr Jaworski mianowany proboszczem parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, w dekanacie wareckim,
- ks. Sylwester Lament mianowany proboszczem parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie, w dekanacie ursuskim,
- ks. Marek Michalczyk mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej, w dekanacie wareckim,
- ks. Tomasz Michałowski mianowany proboszczem parafii Narodzenia NMP w Secyminie, w dekanacie kampinoskim,
- ks. Grzegorz Nowaczek mianowany proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Górkach, w dekanacie kampinoskim,
- ks. Paweł Olejarz mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kuklówce, w dekanacie grodziskim,
- ks. Karol Oparcik mianowany proboszczem parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, w dekanacie żoliborskim,
- ks. Artur Patrejko mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Drwalewie, w dekanacie grójeckim,
- ks. Wojciech Pietrusiak mianowany proboszczem parafii św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim,
- ks. Paweł Placek mianowany proboszczem parafii św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie, w dekanacie mokotowskim,
- ks. Paweł Powierza mianowany proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim,
- ks. Waldemar Rybicki mianowany proboszczem parafii Ofiarowania NMP w Ostrołęce nad Pilicą, w dekanacie wareckim,
- ks. Jarosław Sawicki mianowany proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Michałowicach, w dekanacie mogielnickim,
- ks. Paweł Sokołowski mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach, w dekanacie tarczyńskim,
- ks. Rafał Stasiak mianowany proboszczem parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem, w dekanacie laseckim,
- ks. kan. Michał Turkowski mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie, w dekanacie ochockim,
- ks. kan. Jarosław Wasielewski mianowany proboszczem parafii Świętej Trójcy w Błoniu, w dekanacie błońskim,
- ks. Robert Walantyk mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Rembertowie, w dekanacie tarczyńskim,
- ks. prał. Paweł Walkiewicz mianowany proboszczem parafii bł. Edwarda Detkensa w Warszawie, w dekanacie bielańskim,
- ks. Maciej Wiącek mianowany proboszczem parafii Świętej Rodziny w Kamionce, w dekanacie piaseczyńskim.