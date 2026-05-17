O. Sosa SJ przy grobie męczennika: Logika krzyża zwycięża podziały

Uroczystość miała podwójny charakter - była regionalnym świętem patronalnym oraz dziękczynieniem za 100. rocznicę powstania dwóch istniejących do dziś polskich prowincji zakonu jezuitów - wielkopolsko-mazowieckiej oraz małopolskiej (obecnie Polski Południowej).

Mszy św. przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas, natomiast homilię wygłosił o. Arturo Sosa Abascal SJ, przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego. Przełożony generalny jezuitów przypomniał, że dokładnie 16 maja 1657 r. Andrzej Bobola poniósł męczeńską śmierć. Wskazał, że jubileusz struktur zakonnych to przede wszystkim okazja do wdzięczności Bogu oraz moment na głębokie rozeznanie współczesnych wyzwań.

O. Sosa odniósł się bezpośrednio do aktualnej sytuacji geopolitycznej i społecznej, podkreślając dramatyzm globalnych i lokalnych konfliktów. - Obserwując rozwój wydarzeń w ostatnich latach na świecie oraz tutaj, w Polsce, która graniczy z Ukrainą, trudno nie zauważyć, że brak jedności w rodzinie ludzkiej, zarówno wewnątrz poszczególnych krajów, jak i między nimi, a także różne polaryzacje i podziały wydają się coraz bardziej nasilać, co prowadzi do napięć i wojen, których głównymi ofiarami są zawsze ludzie najbardziej bezbronni - mówił. - Niektóre [wojny] wykorzystują czołgi i pociski, siejąc fizyczną śmierć i zniszczenie. Ale są też wojny słowne, informacyjne, wojny postaw, których linia frontu nie znajduje się setki kilometrów od nas, lecz w naszych społeczeństwach, wspólnotach i rodzinach; wojny te nie zabijają od razu, ale dzień po dniu zatruwają nasze życie, niszcząc naszą cywilizację i nasze człowieczeństwo - dodał o. Arturo, przyznając że "nasze społeczeństwa cywilne nie są odporne na pokusę polaryzacji, na pokusę kultury walki o władzę kosztem poświęcenia dobra wspólnego".

Przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego podkreślił, że tradycyjne i siłowe metody rozwiązywania konfliktów zawodzą, a odpowiedzią na kryzys jest "logika krzyża", czyli ofiarna miłość, której wzór dał św. Andrzej Bobola, nie opuszczając swoich wiernych w obliczu zagrożenia.

- Im bardziej poruszają nas konsekwencje wojen, agresji, polaryzacji i niekończących się sporów, które zatruwają nasze życie, tym wyraźniejsze staje się, że pokoju nie można osiągnąć przemocą ani przebiegłością, oszustwem czy samą tylko ludzką mądrością - stwierdził o. Sosa. - Logika krzyża wydaje się bezsilna wobec kreowania rzeczywistości, wobec wielkiej potęgi środków masowego przekazu i wobec postprawdy. Wszystko to jest jednak tylko pozorne. Spoglądając bowiem na historię ludzkości, nietrudno zrozumieć, że ani elokwencja ludzkiego słowa, ani przemoc brutalnej siły, ani pieniądze nigdy nie zagwarantowały żadnemu społeczeństwu sprawiedliwego pokoju i jedności. Krzyż Chrystusa natomiast, czyli ofiara miłości, dar z siebie dla innych ma niesamowitą moc przemiany ludzkich serc - dodał.

Na zakończenie liturgii metropolita warszawski podziękował zgromadzonym za liczną obecność i jednoznacznie poparł słowa generała zakonu, wzywając do budowania zgody narodowej i społecznej. Odniósł się do roli św. Andrzeja Boboli jako patrona jedności i przykładu głębokiej przemiany wewnętrznej. Duchowny zauważył, że liczna obecność wiernych była dowodem na to, jak ważną postacią dla Warszawy, ojczyzny i Towarzystwa Jezusowego był ten święty.

- Święty Andrzej nie miał łatwego charakteru, z początku przynajmniej był gniewny, niecierpliwy, nerwowy, a jednak potrafił to wszystko w sobie przepracować dzięki własnemu wysiłkowi i oczywiście współpracując z łaską Bożą. On także, pomimo swojego trudnego nieraz charakteru, uchodził za osobę, która potrafi się z innymi porozumieć: z magnatami, z mieszczanami, z chłopami, ze szlachcicami, z każdym. Porozumieć to znaczy, że ja robię wszystko, żeby zrozumieć ciebie, mając taką samą nadzieję, że również ty zrobisz wszystko, by zrozumieć mnie. Niestety, wśród nas spory się nie zdarzają, tylko trwają już długo, tym bardziej potrzebujemy modlitwy o jedność - mówił abp Galbas.

Uroczystość, w której wzięli udział biskupi metropolii warszawskiej oraz liczni duchowni, zwieńczyła wspólna modlitwa przed relikwiarzem św. Andrzeja Boboli, gdzie odśpiewano litanię do patrona Polski.