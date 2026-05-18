Zmarł ks. Wojciech Łagowski, były proboszcz parafii na Woli

W nocy z 16 na 17 maja zmarł ks. prał. Wojciech Piotr Łagowski, wieloletni i niezwykle zasłużony proboszcz parafii św. Wojciecha na warszawskiej Woli oraz były dziekan dekanatów wolskiego i wareckiego. Kapłan odszedł w wieku 77 lat.

Droga życiowa późniejszego prałata rozpoczęła się 26 stycznia 1949 r. w Warszawie, w rodzinie Stefana i Ireny z d. Antoniak. Po ukończeniu formacji w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie 27 maja 1979 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego. W 1983 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zanim ks. Łagowski objął samodzielne rządy w strukturach parafialnych, przez 20 lat zdobywał doświadczenie duszpasterskie jako wikariusz. Służył wiernym w podwarszawskim Karczewie, a następnie w samym sercu stolicy - w parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście oraz w parafii św. Aleksandra na Trakcie Królewskim przy pl. Trzech Krzyży. Kolejnymi etapami jego posługi były parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie, parafia Najświętszego Zbawiciela w Śródmieściu oraz parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Ursusie.

W latach 1993-1999 ks. Łagowski był proboszczem Parafii św. Mikołaja w Warce z zadaniem zorganizowania nowej parafii - wydzielonej z niej Parafii MB Szkaplerznej. W 1996 r. został dziekanem dekanatu wareckiego, a rok później - wizytatorem nauczania religii katolickiej. Wyrazem uznania dla jego zasług było odznaczenie go w 1997 r. przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia, a później włączenie w poczet kanoników kapituły archikatedralnej warszawskiej.

W czerwcu 1999 r., decyzją kard. Józefa Glempa, ks. Wojciech Łagowski objął funkcję proboszcza parafii św. Wojciecha przy ul. Wolskiej 76 w Warszawie, zastępując legendarnego ks. inf. Edwarda Majchera, kierującego wolską placówką przez ćwierć wieku. Nowy proboszcz błyskawicznie zyskał szacunek wiernych. Przez kolejne 20 lat z wielką determinacją dbał o monumentalną, neogotycką świątynię, przeprowadzając liczne i kosztowne prace konserwatorskie. Doskonale rozumiał historyczny i martyrologiczny status Kościoła św. Wojciecha jako miejsca pamięci o rzezi Woli z 1944 roku. Przez dwie dekady blisko współpracował ze środowiskami kombatanckimi i dbał o patriotyczne wychowanie młodego pokolenia, pełniąc równolegle obowiązki dziekana dekanatu wolskiego.

W czerwcu 2019 r., po 20 latach owocnej pracy na Woli, ks. prał. Łagowski przeszedł na zasłużoną emeryturę. Nie opuścił jednak swojej ukochanej dzielnicy i zamieszkał w domu parafialnym jako rezydent. W miarę ubywających sił wciąż służył wiernym w konfesjonale, wspierając młodszych współbraci swoim wieloletnim doświadczeniem. Zmarł w nocy z 16 na 17 maja.

Msza św. w parafii św. Wojciecha w Warszawie zostanie odprawiona 20 maja o godz. 18. Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona 21 maja o godz. 12 w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie (Pyry), po czym nastąpi odprowadzenie ciała do grobu kapłańskiego.