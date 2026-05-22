Noc i dzień u Dominika

Odpust św. Dominika na Służewie, patrona parafii przy ul. Dominikańskiej 2 w Warszawie, to od ćwierć wieku też wielki jarmark dominikański. Świętowanie przypada zawsze 24 maja. W tym roku to Niedziela Zesłania Ducha Świętego, możliwość modlitwy na dziewięciu Mszach św. oraz powierzenia wszelkich spraw św. Dominikowi, którego relikwie od grudnia 2015 r. znajdują się w poświęconej mu kaplicy-domku w kościele parafialnym.

Część "rozrywkowa" odpustu to XXV Jarmark św. Dominika na terenie klasztoru, który rozpocznie wspólny polonez o 10.45. W programie imprezy nie zabraknie wenty, antykwariatu, strefy dziecka oraz występów lokalnych talentów muzycznych, tanecznych i teatralnych.

Inese Błażyca z dziećmi w Domu Nadziei, gdzie najmłodsi uczą się budować więzi zaufania, poczucie przynależności i bliskości. Jest to najlepsze lekarstwo na doświadczoną traumę. Z Inese i Krzysztofem będzie można porozmawiać na stoisku Fundacji "W stronę Afryki". Fundacja "W stronę Afryki"

Na uczestników będą czekać także stoiska ponad 100 wystawców z unikatowym rękodziełem, regionalnymi wyrobami i pysznymi lokalnymi przysmakami. Przewidziano też charytatywny kiermasz roślin. Nasze redakcyjne małżeństwo Inese i Krzysztof Błażycowie zapraszają na stoisko Fundacji "W stronę Afryki", która skupia się na realnej pomocy w Zambii, Ugandzie i Tanzanii. - Będzie można zapoznać się z działalnością Domu Nadziei w Zambii, ośrodka misyjnego, który niesie pomoc dzieciom ocalonym z ulicy, zobaczyć, jak powstaje studnia głębinowa w północnej Ugandzie, oraz kupić afrykańskie pamiątki jako cegiełki na wsparcie działań pomocowych - zaprasza Krzysztof, koordynator projektów w Ugandzie, współtwórca fundacji.

Podczas jarmarku w strefie dominikańskiej będzie można porozmawiać z braćmi z Krakowa, podpytać o najnowsze wydanie miesięcznika "W Drodze", usłyszeć miniświadectwa świeckich dominikanów, poznać członków wspólnot parafialnych oraz napić się kawy. Szczególnym punktem programu będzie występ sceniczny braci nowicjuszy, którzy mają za zadanie rozbawić wszystkich do łez. Na scenie zaprezentują się też lokalne grupy taneczne i muzyczne. O godz. 17 zaplanowano potańcówkę z zespołem Nicponie.

Jak co roku, dominikanie zapraszają do ogrodu, gdzie w godz. 12-15 będzie można wziąć udział w grze rodzinnej o Duchu Świętym. Poza tym odbędą się pokazy młodego iluzjonisty Janka i improwizacja teatralna z grupą Żyto Impro.

O godz. 20 Sound'n'Grace zaśpiewa swoje największe przeboje - "Pierwszy krok", "Nadzieję" czy "Dach".

Wcześniej, o godz. 18, odbędzie się losowanie nagród w fanterii.

W niedzielę Msze św. u dominikanów na Służewie są odprawiane o godz. 7, 8, 9.30, 11, 12.30, 14, 17, 18.30 i 20.15.

W związku z organizacją Jarmarku św. Dominika od czwartku do niedzieli parking przy kościele jest zamknięty. W dniu jarmarku dojazd do kościoła własnym autem będzie bardzo utrudniony.

Dominikanie zapraszają też na czuwanie modlitewne w sobotę 23 maja, w noc Zesłania Ducha Świętego. Rozpocznie się ono o godz. 19.30 uroczystą Mszą wigilii z rozbudowaną liturgią słowa. Po niej będą śpiew Akatystu do Ducha Świętego, konferencja (głoszą o. Mateusz Paluch OP i o. Dawid Grześkowiak OP), a następnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego ze wspólnotami charyzmatycznymi.