Dziewięciu posłanych. Nowi kapłani diecezji warszawsko-praskiej

Podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika dziewięciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przyjęło z rąk bp. Romualda Kamińskiego święcenia kapłańskie. Wśród nich są zarówno 25-latkowie, którzy do seminarium wstąpili tuż po maturze, jak i alumni z bogatym doświadczeniem zawodowym i akademickim:

ks. Marek Jan Dąbrowski (44 lata) – inżynier informatyki i magister zarządzania, wieloletni członek Ruchu Czystych Serc, pasjonat koszykówki i biegania. Pochodzi z Pułtuska

ks. Paweł Golec (25 lat) – pochodzący z Legionowa wychowanek Ruchu Światło-Życie, którego pasją, obok teologii, są podróże oraz przepisy kulinarne (szczególnie na ciasta)

ks. Bartosz Jarząbek (25 lat) – Warszawianin z Zerznia, którego powołanie kształtowało się na szlakach pieszych pielgrzymek na Jasną Górę i poprzez kult Bożego Miłosierdzia

ks. Mateusz Kowalski (27 lat) – pochodzący z Wólki Mińskiej pasjonat Liturgicznej Służby Ołtarza, cukiernictwa oraz aktywności na świeżym powietrzu (góry, rowery, kajaki)

ks. Maciej Rafalski (26 lat) – związany z Janówkiem Pierwszym oraz środowiskiem Ochotniczych Straży Pożarnych, aktywny działacz społeczny i miłośnik historii

ks. Jakub Stolarski (25 lat) – pochodzący z Ząbek pasjonat survivalu, kolarstwa górskiego, motorsportu i natury

ks. Kamil Szelest (25 lat) – Warszawianin z parafii św. Patryka, humanistyczna dusza interesująca się kulturą, filozofią i teologią

ks. Wojciech Wielądek (30 lat) – logistyk po SGGW, muzyk grający na gitarze i organach, miłośnik liturgiki oraz literatury J.R.R. Tolkiena. Pochodzi z Rajszewa

ks. Ireneusz Kazimierz Zawadzki (53 lata) – najstarszy w tym gronie, były katecheta z Warszawy, który przez kilkanaście lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, pracując z młodzieżą; pasjonat fotografii i pielgrzymek maryjnych.

Decyzją biskupa Romualda Kamińskiego nowo wyświęceni księża niezwłocznie po święceniach poznali swoje pierwsze placówki duszpasterskie. Ksiądz Marek Jan Dąbrowski swoją pierwszą misję kapłańską rozpocznie w parafii św. Michała Archanioła w Warszawie-Grodzisku, natomiast ksiądz Paweł Golec został skierowany do Radzymina, gdzie będzie posługiwał w Sanktuarium św. Jana Pawła II. Do parafii św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim uda się ksiądz Bartosz Jarząbek, a ksiądz Mateusz Kowalski zasili szeregi duchowieństwa w warszawskiej parafii św. Benedykta. Kolejny z neoprezbiterów, ksiądz Maciej Rafalski, podejmie pracę duszpasterską w parafii św. Faustyny na Bródnie. Dekretem biskupa ksiądz Jakub Stolarski mianowany został wikariuszem w parafii w Józefowie-Michalinie, a ksiądz Kamil Szelest rozpocznie posługę w parafii św. Wojciecha BM w Wiązownie. Ksiądz Wojciech Wielądek oraz ksiądz Ireneusz Kazimierz Zawadzki udadzą się odpowiednio do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach oraz do parafii Chrystusa Króla na warszawskim Targówku.