Nieodłącznym elementem Święta Dziękczynienia była tradycyjna piesza pielgrzymka, która wyruszyła rano z placu Piłsudskiego w kierunku Wilanowa. Jednym z pątników był abp Adrian Galbas, metropolita warszawski. Tradycję tę zainaugurowano w 2008 roku, po Mszy św. beatyfikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki, którego relikwie uroczyście wprowadzono do budowanej jeszcze wtedy Świątyni.

Wierni w duchu tegorocznego hasła Święta Dziękczynienia „Dziękujemy za świadectwo wiary”, rozpoczęli swoją wędrówkę o godzinie 7.40, gromadząc się w historycznym sercu stolicy – na placu Piłsudskiego, tuż przy Krzyżu Papieskim. Początkowo w kolumnie pątniczej szło około 200 osób. Mimo wczesnej pory i perspektywy przejścia około 12 kilometrów, pielgrzymom od samego początku towarzyszył modlitewny zapał oraz ogromna radość. Intencją niesioną w sercach było nie tylko osobiste dziękczynienie, ale także wdzięczność za nowych orędowników, których relikwie niesiono na przedzie procesji. W drodze pątnikom towarzyszyli przedstawiciele zgromadzeń zakonnych kontynuujących dzieła nowych błogosławionych: Siostry Misjonarki Świętej Rodziny oraz ojcowie pallotyni.

Relikwie bł. Bolesławy Lament wniesione do Świątyni Opatrzności Bożej

Gość Warszawski

Obecni byli także członkowie środowisk związanych z bł. Bolesławą Lament – Wspólnota Rodziny Misyjnej, uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. Bolesławy Lament i rodzice z dziećmi z przedszkola w Komorowie, któremu patronuje błogosławiona. W pielgrzymce uczestniczyli również górale z Podhala i z Łapsz Niżnych na Spiszu. Pielgrzymce towarzyszyła orkiestra OSP Żarnowica, a także Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Wniesienie relikwii bł. Bolesławy Lament i bł. Józefa Stanka

Gość Warszawski

Zgodnie z tradycją, pielgrzymka zatrzymała się na krótki przystanek przy kościele ojców barnabitów (Parafia św. Antoniego Marii Zaccarii) na dolnym Mokotowie. To właśnie tam na pielgrzymów czekała kolejna grupa kilkuset warszawiaków i przybyszów z innych zakątków kraju, związanych z błogosławionymi, pragnących wspólnie wkroczyć do wilanowskiego sanktuarium.

Rozśpiewana procesja z portretami i relikwiarzami bł. Bolesławy Lament i bł. Józefa Stanka dotarła przed południem do Świątyni Opatrzności Bożej, dołączając do wiernych oczekujących na centralny punkt obchodów – uroczystą Mszę Świętą pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy.