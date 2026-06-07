Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Pielgrzymka z relikwiami

Pielgrzymka z relikwiami przejdź do galerii

 
W ostatnim etapie pielgrzymki pątnikom towarzyszyła również Matka Boża Tęskniąca, obchodząca 350-lat obecności w sanktuarium w pobliskim Powsinie. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Bł. Bolesława Lament i bł. Józef Stanek w swoich relikwiach przeszli z pl. Piłsudskiego do Wilanowa.

Tomasz Gołąb

|

7 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 7 czerwca 2026

Nieodłącznym elementem Święta Dziękczynienia była tradycyjna piesza pielgrzymka, która wyruszyła rano z placu Piłsudskiego w kierunku Wilanowa. Jednym z pątników był abp Adrian Galbas, metropolita warszawski. Tradycję tę zainaugurowano w 2008 roku, po Mszy św. beatyfikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki, którego relikwie uroczyście wprowadzono do budowanej jeszcze wtedy Świątyni. 

Wniesienie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej

Foto Gość DODANE 07.06.2026

Wniesienie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej

​Bł. Bolesława Lament i bł. Józef Stanek dołączyli do 25 świętych i błogosławionych, czczonych w Wilanowie.  

Wierni w duchu tegorocznego hasła Święta Dziękczynienia „Dziękujemy za świadectwo wiary”, rozpoczęli swoją wędrówkę o godzinie 7.40, gromadząc się w historycznym sercu stolicy – na placu Piłsudskiego, tuż przy Krzyżu Papieskim. Początkowo w kolumnie pątniczej szło około 200 osób. Mimo wczesnej pory i perspektywy przejścia około 12 kilometrów, pielgrzymom od samego początku towarzyszył modlitewny zapał oraz ogromna radość. Intencją niesioną w sercach było nie tylko osobiste dziękczynienie, ale także wdzięczność za nowych orędowników, których relikwie niesiono na przedzie procesji. W drodze pątnikom towarzyszyli przedstawiciele zgromadzeń zakonnych kontynuujących dzieła nowych błogosławionych: Siostry Misjonarki Świętej Rodziny oraz ojcowie pallotyni.

Relikwie bł. Bolesławy Lament wniesione do Świątyni Opatrzności Bożej
 Gość Warszawski

 

Obecni byli także członkowie środowisk związanych z bł. Bolesławą Lament – Wspólnota Rodziny Misyjnej, uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. Bolesławy Lament i rodzice z dziećmi z przedszkola w Komorowie, któremu patronuje błogosławiona. W pielgrzymce uczestniczyli również górale z Podhala i z Łapsz Niżnych na Spiszu. Pielgrzymce towarzyszyła orkiestra OSP Żarnowica, a także Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Wniesienie relikwii bł. Bolesławy Lament i bł. Józefa Stanka
 Gość Warszawski

 

Zgodnie z tradycją, pielgrzymka zatrzymała się na krótki przystanek przy kościele ojców barnabitów (Parafia św. Antoniego Marii Zaccarii) na dolnym Mokotowie. To właśnie tam na pielgrzymów czekała kolejna grupa kilkuset warszawiaków i przybyszów z innych zakątków kraju, związanych z błogosławionymi, pragnących wspólnie wkroczyć do wilanowskiego sanktuarium.

Pielgrzymka z relikwiami bł. Bolesławy Lament i bł. Józefa Stanka

Foto Gość DODANE 07.06.2026

Pielgrzymka z relikwiami bł. Bolesławy Lament i bł. Józefa Stanka

​Kilkuset wiernych przeszło ulicami Warszawy do Świątyni Opatrzności Bożej.  

Rozśpiewana procesja z portretami i relikwiarzami bł. Bolesławy Lament i bł. Józefa Stanka dotarła przed południem do Świątyni Opatrzności Bożej, dołączając do wiernych oczekujących na centralny punkt obchodów – uroczystą Mszę Świętą pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy.

Pielgrzymka z relikwiami bł. Bolesławy Lament i bł. Józefa Stanka
 Gość Warszawski
« 1 »
Wniesienie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej

Foto Gość DODANE 07.06.2026

Wniesienie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej

​Bł. Bolesława Lament i bł. Józef Stanek dołączyli do 25 świętych i błogosławionych, czczonych w Wilanowie.  
Pielgrzymka z relikwiami bł. Bolesławy Lament i bł. Józefa Stanka

Foto Gość DODANE 07.06.2026

Pielgrzymka z relikwiami bł. Bolesławy Lament i bł. Józefa Stanka

​Kilkuset wiernych przeszło ulicami Warszawy do Świątyni Opatrzności Bożej.  
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 