Chleby, lilie i dzieci

Święty Antoni tak jak i św. Franciszek żyli osiem wieków temu.

- Nadal poruszają nasze serca. Nadal są nam bliscy. Antoni jest jednym z najbardziej kochanych świętych. Widzimy to po składanych intencjach, które dotyczą nie tylko odnajdywania zagubionych rzeczy, ale pomocy w trudnościach, pojednania w rodzinie, rozwiązywania pogmatwanych sytuacji, poprawy relacji małżeńskich - mówił 9 czerwca podczas ostatniego wtorku nowenny do św. Antoniego w Sanktuarium św. Antoniego o. Roman Piekarski.

Przypomniał, że święty miał przed sobą świetlaną przyszłość i spokojne życie, ale poruszony męczeńską śmiercią pięciu franciszkanów w Maroku, postanowił wstąpić do zakonu franciszkanów, chcąc również ponieść śmierć za wiarę.

- Postanowił oddać się Chrystusowi bez reszty i też wyruszyć do Maroka. Dotarł do Italii. Trafił do pustelni i prostych prac. Po ludzku biorąc wszystko potoczyło się inaczej niż planował. Ale właśnie powołanie polega na tym, że wypełnia się wolę Bożą, a nie realizuje swoje zamierzenia. To co Bóg składa w serce człowieka w odpowiednim czasie staje się światłością dla innych - tłumaczył franciszkanin, dodając, że koniec końców św. Antoni głosił mądre, proste i pełne miłości kazania, za co został doceniony.

- Został doktorem Kościoła. Centrum jego przepowiadania był Chrystus. Wniósł do zakonu głębię modlitwy i czytanie Pisma Świętego. W nim spotkała się głębia klasztorna i żar misji. Prośmy, by tak jak i o nim, tak i o nas ktoś mógł pomyśleć „Ewangelia jest prawdziwa, bo widzę człowieka, którego przemieniła” - mówił o Piekarski.

W wigilię uroczystości św. Antoniego po Mszy św. o godz. 19.00 w sanktuarium przy ul. Zakroczymskiej 1 odbędzie się nabożeństwo Transitus, czyli modlitwy na pamiątkę jego przejścia do nieba i modlitwa przy jego relikwiach do godz. 21.00.

W sam dzień uroczystości, czyli w sobotę podczas Mszy św. o godz. 10.00, 17.00 i 19.00 będzie błogosławieństwo dzieci i poświęcenie lilii i chlebów św. Antoniego. Sumie odpustowej o godz. 10.00 będzie przewodniczyć i homilię wygłosi o. Mateusz Mrozek, dominikanin. Tego dnia będzie można kupić dewocjonalia i inne rzeczy związane ze św. Antonim: modlitewniki, breloki, figurki. Litania do Serca Pana Jezusa zostanie w tym dniu połączona z Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.

Ostatnim akcentem uroczystości odpustowych w sanktuarium będzie koncert „Dla M. bez okazji” 14 czerwca po Mszy św. o godzinie 13.00. Wystąpi Zespół Wokalny Anima Mea. Program spotkania wypełnią utwory maryjne kompozytorów różnych epok. W niedzielę Bractwo św. Antoniego zaprasza nowe osoby na swoje spotkanie, które rozpocznie się Mszą św. o 11.30.

W parafii św. Antoniego przy ul. Senatorskiej w sobotę Msze Święte będą odprawione o godz. 6.30, 7.00, 8.00, 10.00 (po tej Mszy będzie błogosławieństwo małych dzieci), 12.00 i 18.00, a 17.30 nabożeństwo czerwcowe. Sumie odpustowej o godz. 18.00 będzie przewodniczył bp Grzegorz Suchodolski, pomocniczy biskup siedlecki. Tego dnia będą rozprowadzane chlebki św. Antoniego, będzie można kupić również: modlitewniki, breloki, książki, miód i kawę od św. Antoniego.

W sobotę odbędzie się też licytacja na rzecz budowy podjazdu dla osób z niepełnosprawnością i remontu placu kościelnego. Rozpocznie się ona o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14. Poprowadzi ją Tomasz Wolny.

12 czerwca rozpocznie się świętowanie odpustu w Górze Kalwarii. W tym dniu po Mszy Świętej o godz. 18.00 wyruszy procesja z relikwiami św. Antoniego z kościoła parafialnego przy ul. ks. Sajny 2 do kaplicy św. Antoniego. Po niej zaplanowano nabożeństwo ku czci św. Antoniego i błogosławieństwo relikwiami.

- W swoich kazaniach święty z Padwy często wskazywał na lilie, jako symbol piękna i duchowej czystości. Dlatego prosimy o przyniesienie na procesję lilii - zachęcają marianie z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii.

W dniu odpustu 13 czerwca Msze św. w Górze Kalwarii będą będą odprawiane na ołtarzu polowym przy kaplicy św. Antoniego o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 17.00 (z udziałem i błogosławieństwem dzieci) i 19.00. W tym dniu będzie można wpisać się do księgi pamiątkowej.