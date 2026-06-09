Celebrujmy zwycięstwa!

Jan III Sobieski zmarł 17 czerwca 1696 roku w Wilanowie.

- Co roku w niedzielę najbliższą 17 czerwca zamawiam Mszę św. za duszę króla w kapucyńskim kościele przy ul. Miodowej. W tym roku będzie to czas wyjątkowy, bo przypada 350 lat od koronacji Jana III Sobieskiego i 330 od jego śmierci. Na Mszę św. 14 czerwca o 12.15 zapowiedziało się ponad 30 rekonstruktorów. Jak wszyscy usiądą w pierwszych ławkach, to będzie tak, jak byśmy się przenieśli do XVII w. - zapowiada Maciej Jasiński, inicjator uroczystości, historyk, miejski archiwista i rekonstruktor postaci Jana III Sobieskiego, laureat honorowej odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za działalność popularyzatorską.

- Jan III Sobieski był człowiekiem wyjątkowym, jednym z najwybitniejszych i najlepszych władców. Był wszechstronny. Jego postać pasuje do każdego tematu, którym chcemy się zająć. Spotkałem się nawet z propozycją, by w Mazurku Dąbrowskiego zamienić sława „dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy” na „dał nam przykład Jan III Sobieski jak zwyciężać mamy”. Wybitne postaci trzeba podkreślać. Uważam też, że powinniśmy w historii Polski podkreślać zwycięstwa. Do tego czas, kiedy rządził Jan III Sobieski, to epoka, w której to Europa wzorowała się na Polsce, nawet jeśli chodzi o stroje. Dobrze byłoby to zachować także i teraz - dodaje Maciej Jasiński.

Po Mszy św. w kapucyńskim kościele zostaną odegrane na organach „Bogurodzica”, Marsz Sobieskiego, Te Deum i Duma ukraińska, ulubiona muzyka króla. Będą też czytane mowa wojewody ruskiego Stanisława Jabłonowskiego na polu elekcyjnym 19 maja 1674 roku, opis koronacji Sobieskich w Katedrze na Wawelu z dnia 2 lutego 1676 roku, opis śmierci króla z listu bp. Andrzeja Chryzostoma Załuskiego do przyjaciela oraz fragmenty mowy wygłoszonej po śmierci króla przez bp. Załuskiego.

Jan III Sobieski zmarł na atak serca po długotrwałej chorobie. Jego żona Maria Kazimiera zmarła w 1716 roku we Francji. Oboje są pochowani w Krakowie, w Krypcie św. Leonarda na Wawelu. Serce króla spoczywa w kaplicy królewskiej (bł. Anioła z Akry) w kościele kapucynów w Warszawie.

Zakonników do Polski sprowadził w sierpniu 1681 roku właśnie Jan III Sobieski. Dziesięć lat później otworzyli oni nowicjat, przyjmując pierwszych kandydatów. Pierwszy klasztor powstał w Warszawie, drugi w Krakowie, a kolejne we Lwowie i Lublinie.