W uroczystości wręczenia nagrody, która odbyła się na Zamku Królewskim, uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, instytucji kultury, środowisk patriotycznych i kombatanckich. Rozpoczęło ją odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego i odczytanie listu od prezydenta RP.

Anna Datkowska Kustoszem Pamięci Narodowej

Gość Warszawski

- Narody, które tracą pamięć, tracą życie. Maksyma ta, najczęściej przypisywana marszałkowi Ferdynandowi Fochowi, wskazuje na kontekst, w jakim należy rozpatrywać misję Instytutu Pamięci Narodowej oraz dokonania laureatów nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Nigdy dość podkreślania, że brak dbałości o zachowanie i ciągłość wiedzy historycznej w całej jej złożoności, z uwzględnieniem wpływu, jaki on wywierał na bieżące spory polityczne i światopoglądowe, zawsze przynosi złe owoce - odczytała reprezentująca Karola Nawrockiego Marzena Kruk.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza Kustoszem Pamięci Narodowej 2026

Gość Warszawski

Statuetki wręczyli zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski i dr Mateusz Szpytma.

Otrzymali je:

Anna Datkowska - Warszawianka, społeczniczka, młoda mama, założycielka Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu, dzięki której Polska poznała miejsca, gdzie na Pradze NKWD przetrzymywało po wojnie Polaków, została uhonorowana za aktywne uczestnictwo w odkrywaniu, zabezpieczaniu oraz popularyzowaniu historycznych świadectw, łącząc działalność społeczną, badawczą i edukacyjną.

Jerzy Kropiwnicki - ekonomista i polityk, kawaler Orderu Orła Białego, minister w rządzie Jana Olszewskiego, członek Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, poseł na Sejm I i III kadencji oraz były prezydent Łodzi, inicjator licznych upamiętnień, został wyróżniony za wybitne zasługi dla życia publicznego oraz kształtowania polityki historycznej w Polsce. Jego staraniem powstał Pomnik Zagłady

Litzmannstadt Getto. Doprowadził też do upamiętnienia w Łodzi Polaków ratujących Żydów i postawienia Pomnika Ofiar Komunizmu, przy którym co roku obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wiesław Jan Wysocki - historyk, wykładowca akademicki, inicjator licznych upamiętnień, działacz społeczny, który od wielu lat konsekwentnie łączy działalność naukową z zaangażowaniem w życie publiczne, a którego dorobek naukowy obejmuje pionierskie publikacje stanowiące ważny element historycznego dyskursu, znacząco przyczyniły się do popularyzacji dziejów postaci takich jak rotmistrz Pilecki i generał Fieldorf „Nil”.

Wanda Kiedrzyńska Kustoszem Pamięci Narodowej 2026

Gość Warszawski

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza to pijarska organizacja, która od niemal dwudziestu lat realizuje misję upamiętniania ofiar zbrodni katyńskiej oraz popularyzowania wiedzy o tym tragicznym rozdziale historii Polski, szczególnie wśród młodego pokolenia. Z jego inicjatywy w Polsce i na świecie zostało zasadzonych już ponad 5740 katyńskich Dębów Pamięci.

Nagrodę post mortem przyznano także śp. Wandzie Kiedrzyńskiej (z domu Puzinowskiej) - członkini ZWZ, więźniarce Pawiaka i Ravensbrück, historyk, archiwistce, która swoje życie poświęciła dokumentowaniu i badaniu historii największego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet oraz walce o zachowanie pamięci o jego ofiarach, w szczególności o kobietach poddawanych pseudomedycznym eksperymentom.

Zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski podziękował laureatom za ich zaangażowanie. - Aby być Kustoszem Pamięci Narodowej, trzeba mieć w sobie ducha polskości. To fundament, na którym zbudowany jest naród. Duch polskości to coś dla nas oczywistego, fundamentalnego, a jednak nieuchwytnego, bo niematerialnego. Każdy z nas czuje w sobie tego ducha - mówił.

Nagroda IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” jest przyznawana osobom, instytucjom oraz organizacjom społecznym za wybitne dokonania na polu upamiętniania historii narodu polskiego w latach 1939-1989 oraz za działalność zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Została ustanowiona w lipcu 2002 roku przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa z inspiracji śp. Janusza Kurtyki. Laureatów wyłania kapituła, na czele której stoi prezes IPN. Rokrocznie jedno z pięciu wyróżnień może zostać przyznane pośmiertnie, co pozwala wyrazić wdzięczność i uznanie także tym, którzy nie doświadczyli ich za życia. Wyróżnienie ma charakter honorowy.

Do tej pory nagrodą zostało uhonorowanych ponad sto osób.