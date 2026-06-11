8 czerwca 1986 roku z rąk kard. Józefa Glempa święcenia kapłańskie w archikatedrze przyjęło czterdziestu pięciu mężczyzn: czterdziestu jeden księży diecezjalnych oraz czterech zakonników ze zgromadzenia pasjonistów i zakonu kamilianów, pełniących przez lata posługę w archidiecezji warszawskiej oraz diecezji warszawsko-praskiej i diecezji łowickiej. Był to ostatni rocznik przyjęty do seminarium przez Prymasa Tysiąclecia.

- Oprócz dnia narodzin, którego nie pamiętamy, dzień święceń, który doskonale pamiętamy, jest najważniejszym momentem naszego życia. Każdy z nas leżał na tej posadzce. Teraz pracujemy w trzech diecezjach, tak jak pozwala nam zdrowie. Może już czasami sił brakuje, ale jest w nas jeszcze trochę werwy - powitał przybyłych ks. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej, także jubilat.

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Gość Warszawski

W uroczystości uczestniczyli dawni wychowawcy seminaryjni: ks. infułat Jan Sikorski, pierwszy ojciec duchowny rocznika, oraz ks. Ryszard Moń, ówczesny prefekt.

- Ks. Jan Sikorski uczył nas precyzyjne operować słowem, dając nam piękny przykład życia duchowego. Zawsze nam mówił „Co by się wydarzyło, pamiętajcie, że Pan Jezus zawsze na was czeka. Ona może zawsze wszystko w waszym życiu uczynić”. Dawał nam wiele nadziei, uśmiechu i radości, a jego ekspresyjny sposób bycia, powodował, że my sami czuliśmy się tak, jak na początku seminarium. Jest wśród nas też nasz umiłowany prefekt, ks. prof. Moń. Wielu mu zawdzięczamy, ale o jednym chciałbym powiedzieć. Potrafił nam zaufać, jak nikt inny. Stanął na drodze naszego życia naukowego. Wykręciliśmy wtedy z różnych przedmiotów w całym seminarium największą średnią. Myśmy się też przyczynili, że ksiądz prefekt przy nas obronił doktorat. Można powiedzieć była to piękna wymiana - dodał ks. Bartołd.

W homilii abp Adrian Galbas podkreślił, że jubileusz jest przede wszystkim okazją do uwielbienia Boga za Jego wierność. Przypomniał, że dary i wezwania Boże są nieodwołalne, a powołanie kapłańskie jest darem, którego Bóg nie cofa.

- Pan Bóg każdego dnia na nowo powołuje was do zadania, które wam wyznaczył - mówił.

Przypomniał słowa „Chcę, z Bożą pomocą”, wypowiedziane przez prezbiterów podczas święceń kapłańskich, zaznaczając, że odpowiedź ta trwa przez całe życie. Odwołując się do doświadczeń pokolenia kapłanów wyświęconych w latach 80., abp Galbas wspomniał atmosferę entuzjazmu, jaka towarzyszyła Kościołowi w Polsce po wyborze i pierwszej pielgrzymce św. Jana Pawła II.

- Teraz w całym seminarium jest tylu młodych mężczyzn, co was wtedy na jednym roczniku - dodał, zwracając jednocześnie uwagę, że dzisiejszy Kościół funkcjonuje w odmiennych warunkach społecznych i kulturowych, dlatego tym bardziej należy docenić wytrwałość kapłanów, którzy przez dekady pełnili swoją posługę, i modlić się o powołania.

Odwołując się do wspomnienia liturgicznego św. Barnaby Apostoła wskazał go jako wzór dla współczesnych kapłanów. Przypomniał, że Barnaba był nazywany „Synem Pocieszenia”, był człowiekiem dobrym, pełnym wiary i Ducha Świętego. Podkreślił jego zdolność dostrzegania dobra, skromność oraz umiejętność współpracy z innymi. Szczególną uwagę zwrócił na postawę Barnaby wobec św. Pawła. Jak zaznaczył, to właśnie Barnaba odnalazł odrzuconego po nawróceniu Szawła i pomógł mu odnaleźć miejsce we wspólnocie Kościoła.

- Być może także dziś w Kościele są ludzie obdarzeni wielkimi talentami, których trzeba odnaleźć, wesprzeć i wydobyć z ukrycia. (...) Można być w życiu synem pocieszenia albo synem przygnębienia. Można wokół siebie wzbudzać u innych pocieszenie i duchową radość, a można smutek i przygnębienie - mówił.

Na zakończenie homilii abp Galbas życzył jubilatom, by doświadczali radości ze swojej służby, a w przyszłości potrafili z pokojem oddać Chrystusowi kapłaństwo, które, jak mówił, nie jest ich własnością, lecz darem powierzonym im przez Boga.

Na zakończenie Mszy św. jubilaci modlili się u grobu prymasa Wyszyńskiego, który ich do stołecznego seminarium przyjął.

Księża z archidiecezji warszawskiej wyświęceni w 1986 roku:

• Ks. Bogdan Bartołd

• Ks. Dariusz Boguszewski

• Ks. Władysław Duda

• Ks. Dziekoński Józef

• Ks. Stanisław Jackiewicz

• Ks. Grzegorz Jankowski

• Ks. Mirosław Jankowski

• Ks. Sylwester Jeż

• Ks. Zbigniew Kapłański

• Ks. Edward Nowakowski

• Ks. Adam Ostrowski

• Ks. Krzysztof Pawlina

• Ks. Jarosław Piłat

• Ks. Bogusław Pomarański

• Ks. Jan Popiel

• Ks. Janusz Węgrzecki

• Ks. Grzegorz Wieteska

• Ks. Arkadiusz Wójtowicz