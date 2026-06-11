Najlepsi z Mazowsza

Wzięli oni udział w projekcie „Lekcje o Mazowszu” i Konkursie Wiedzy o Mazowszu, których organizatorem są samorząd województwa mazowieckiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

- Chcemy, by te konkursy były zachętą dla najmłodszych mieszkańców do poznawania historii, tradycji i kultury naszego regionu. Ale żeby zainteresować młodzież, musimy im tę wiedzę przekazać w sposób atrakcyjny i ciekawy. Temu właśnie służą scenariusze przygotowywane przez nauczycieli - mówił na gali wręczenia nagród 11 czerwca marszałek Adam Struzik.

W Konkursie Wiedzy o Mazowszu zwyciężyła placówka z Warszawy. - W trójkę przygotowywaliśmy projekt w szkolnej bibliotece przez kilka miesięcy. Były to atrakcje dla młodszych, np. memory, rebusy, zabawy i gry. Przeprowadziliśmy lekcje na świetlicy. Dla rówieśników były to quizy, podcasty i film. Sami wpadliśmy na pomysł, by wziąć udział w tym projekcie, bo zainteresowała nas tematyka. Mieszkamy na Mazowszu i chcieliśmy coś więcej o nim wiedzieć - mówi Mikołaj Adamczyk, uczeń kl. VIII SP nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego we Włochach, dodając, że nie sama nagroda pieniężna dla szkoły z przeznaczeniem dla całej społeczności była najważniejsza.

- Poznałem wiele ciekawych faktów o Mazowszu. Przygotowaliśmy gotyckie elementy Starego Miasta. Cieszę się, że wiedzą mogliśmy się podzielić z innymi - mówi ośmioklasista.

W konkursie laureatami zostali:

· I miejsce i 6 tys. zł - Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie - „Dzieje Mazowsza. Jesteśmy w Polsce!”,

· II miejsce i 4 tys. zł - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim – „Ślady przeszłości na mazowieckiej ziemi”,

· III miejsce i 3 tys. zł - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego nr 3 w Płocku – „Książęcy Płock - sercem Mazowsza”.

W konkursie „Lekcje o Mazowszu” jury oceniało prace nadesłane w trzech kategoriach - I, II i III etap edukacyjny. Zwycięzcami zostali:

· Kategoria „I etap edukacyjny”

I miejsce ex aequo - Magdalena Pychotka, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, oraz Małgorzata Żebrowska, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce.

· Kategoria „II etap edukacyjny”:

I miejsce - Monika Gawerek, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

II miejsce - Anna Gajek i Ireneusz Gajek, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem

III miejsce - Paulina Wieczorek, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim.

· Kategoria „III etap edukacyjny”:

I miejsce - Natalia Szumska, Muzeum Historii Polski w Warszawie

II miejsce - Artur Jabłoński, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

III miejsce - Beata Troć, Archiwum Państwowe w Siedlcach.