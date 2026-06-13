Co mówi Duch Święty do Kościoła w Warszawie?

W seminarium Redemptoris Mater spotkało się 170 osób odpowiedzialnych za V Synod Archidiecezji Warszawskiej. Był to pierwszy taki zjazd w ramach bieżącego synodu. Uczestniczył w nim jego sekretarz ks. dr Matteo Campagnaro, a jednocześnie rektor seminarium, który przypomniał, że synod to sposób działania Kościoła pierwotnego, spotkanie się we wspólnocie, aby rozważać, co mówi Duch Święty do Kościoła po to, aby jak najlepiej głosić światu Jezusa Chrystusa.

Przybyli modlili się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, a w drugiej części spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu ks. Bartłomieja Pergoła, wicekanclerza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz asystenta kościelnego „Gościa Warszawskiego” o prawnych aspektach synodu i jego wymiarze duszpasterskim.

Wszyscy uczestnicy otrzymali Vademecum V Synodu Archidiecezji Warszawskiej, które zawiera m.in. propozycję spotkania zespołu synodalnego.

Głównym punktem spotkania była Msza Święta pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa. W homilii metropolita warszawski nawiązał do obchodzonego w liturgii wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i do Ewangelii dnia o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni.

- Reakcją Maryi i Józefa na zagubienie się Jezusa jest ból serca. To jest znak dla nas. Czy gdy spostrzegam, że nie ma przy mnie Jezusa, reakcją na to jest ból serca? Czy jest to boleść serdeczna? Czy to jest nasze doświadczenie, że kiedy jestem w stanie łaski uświęcającej, blisko Pana Boga, kiedy wiem uczciwie, że w życiu wypełniam jego wolę, także wtedy gdy jest to trudne, czy to wzbudza we mnie duchową radość? Najgorzej, jak byłoby to mi obojętnie - przestrzegał.

Abp Galbas podziękował uczestnikom synodu za to, że zdecydowali się zaangażować w V Synod Archidiecezji Warszawskiej, mimo innych, rozlicznych obowiązków. - To wasza ofiara dla Kościoła. To wasze poświęcenie dla Kościoła. Za to bardzo dziękuję. Jak wiemy za II Soborem Watykańskim, są dwa wymiary apostolstwa świeckich. Pierwszy z nich to zaproszenie to tego, aby w warunkach świeckich prowadzić życie chrześcijańskie. To znaczy składać świadectwo Ewangelii we wszystkim, co robicie. To podstawowe apostolstwo. To jest uświęcanie świata. Z kolei drugi wymiar to apostolstwo wspomagające, a więc zaproszenie, aby służyć pomocą, wykorzystując swoje talenty i dary - tłumaczył.

Wracając do czytania dnia o odnalezieniu Jezusa w świątyni przez rodziców, wskazał, że pouczył On Maryję i Józefa słowami „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.

- Jezus się przyznaje, że jest w jedności z Ojcem. Synod jest przede wszystkim wydarzeniem duchowym. Chodzi o to, by iść w stronę Pana Boga. Dlatego pierwsze pytanie jakie sobie stawiamy to: „Co mówi Duch Święty do Kościoła w Warszawie?” - tłumaczył, wskazując jak ważną rolę w synodzie odgrywa modlitwa i osobista ścieżka uczestników do Boga.

- Synod wymaga też zaangażowania i pasji. To jest postawa Maryi. Jesteśmy tutaj żeby coś zmienić. Mam nadzieję, że pasję uda wam się obudzić w innych. To wymaga właściwej relacji do Kościoła powszechnego, w archidiecezji i w parafii. Muszę sobie uświadomić, że ja nie mogę zgodzić się na obecny stan, bo to jest moja parafia, moja wspólnota i mi na niej zależy. Ja nie jestem w Kościele na wycieraczce, ja jestem w Kościele w środku. W tym sensie ta wspólna droga to jest droga z Kościołem i w Kościele - mówił.

Abp Galbas przypomniał słowa papieża Franciszka, że każdy z uczestników synodu jest bohaterem pierwszego planu.

Kolejne spotkania formacyjne dla członków parafialnych zespołów synodalnych odbędzie się jesienią 2026 roku, a dwa następne wiosną i jesienią 2027 roku.

Ostatni synod w archidiecezji odbył się w 2003 roku.