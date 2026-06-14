Jan III Sobieski zmarł na atak serca 17 czerwca 1696 r. w Wilanowie, po długotrwałej chorobie. Jego żona Maria Kazimiera zmarła w 1716 r. we Francji. Oboje są pochowani w Krakowie, w Krypcie św. Leonarda na Wawelu. Serce króla spoczywa w kaplicy królewskiej Kościoła Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Co roku w niedzielę najbliższą 17 czerwca jest tu sprawowana Msza św. za duszę króla. W tym roku to czas wyjątkowy, bo przypada 350 lat od koronacji Jana III Sobieskiego i 330 od jego śmierci.

W Eucharystii w kościele kapucynów, których do Polski sprowadził w sierpniu 1681 r. właśnie Jan III Sobieski, uczestniczyło ponad 30 rekonstruktorów, w tym dzieci i młodzież. W rolę króla i Marysieńki wcielili się Katarzyna Jasińska i Maciej Jasiński, inicjator uroczystości, historyk, miejski archiwista i rekonstruktor postaci Jana III Sobieskiego, laureat honorowej odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej" za działalność popularyzatorską.

- Fizycznie jestem podobny do króla. Nawet urodziłem się o tej samej godzinie, co Jan III Sobieski. On był człowiekiem wyjątkowym, jednym z najwybitniejszych i najlepszych władców. Był wszechstronny. Jego postać pasuje do każdego tematu, którym chcemy się zająć. Spotkałem się nawet z propozycją, by w Mazurku Dąbrowskiego zamienić słowa: "Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy" na: "Dał nam przykład Jan III Sobieski jak zwyciężać mamy". Wybitne postacie i wybitne zwycięstwa trzeba podkreślać. Uważam też, że powinniśmy w historii Polski podkreślać zwycięstwa. Do tego czasu, kiedy rządził Jan III Sobieski, to epoka, w której to Europa wzorowała się na Polsce, nawet jeśli chodzi o stroje. Dobrze byłoby to zachować także i teraz - mówił nam przed modlitwą M. Jasiński.

- Król zmarł 330 lat temu. W kościołach franciszkańskich obchodzimy rok jubileuszowy - 800 lat od śmierci św. Franciszka z Asyżu, którego obraz wisi w naszej świątyni. Franciszek został wyniesiony na ołtarze. Ufamy, że i król znajduje się też w chwale nieba - mówił po Mszy br. Jarosław Rajski.

"Bogurodzica" w 350. rocznicę śmierci Jana III Sobieskiego

Gość Warszawski

Po modlitwie w kapucyńskim kościele zostały odegrane na organach "Bogurodzica", "Marsz Sobieskiego", "Te Deum" i "Duma ukraińska", ulubiona muzyka króla. Były też czytane mowa wojewody ruskiego Stanisława Jabłonowskiego na polu elekcyjnym 19 maja 1674 r., opis koronacji Sobieskich w katedrze na Wawelu z 2 lutego 1676 r., opis śmierci króla z listu bp. Andrzeja Chryzostoma Załuskiego do przyjaciela oraz fragmenty mowy wygłoszonej po śmierci króla przez bp. Załuskiego.