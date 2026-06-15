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Kapłani zmieniają parafie

 
Publikujemy pełną listę zmian personalnych wśród wikariuszy, rezydentów oraz księży podejmujących studia lub posługę misyjną. archwwa.pl

Metropolita warszawski abp Adrian Galbas wręczył dekrety księżom zmieniającym parafie oraz ustanowił nowych delegatów odpowiedzialnych za kluczowe obszary duszpasterstwa w archidiecezji.

Tomasz Gołąb

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15 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 15 czerwca 2026
aktualizacja 18 czerwca 2026

Ks. prałat Mirosław Cholewa, dotychczasowy proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence, został mianowany delegatem odpowiedzialnym za formację stałą kapłanów archidiecezji warszawskiej. Z kolei ks. Artur Kaczyński objął funkcję wizytatora nauczania religii w rejonie północnym przy Wydziale Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej.

Poniżej publikujemy pełną listę zmian personalnych wśród wikariuszy, rezydentów oraz księży podejmujących studia lub posługę misyjną.

 

Kapłan Dotychczasowa funkcja / parafia Nowa funkcja / miejsce posługi

Ks. Mariusz Balcerowicz

 wikariusz, św. Mikołaja Biskupa Męczennika (Tarczyn) wikariusz, Matki Bożej Częstochowskiej (Piastów)

Ks. Mateusz Baran

 wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Ochota) wikariusz, Świętej Rodziny (Warszawa-Ursus)

Ks. Michał Bartak

 wikariusz, św. Rocha (Jasieniec) wikariusz, Narodzenia Pańskiego (Błonie)

Ks. Mariusz Białęcki

 wikariusz, św. Floriana (Brwinów) wikariusz, Matki Bożej Częstochowskiej (Piastów)

Ks. Paweł Białkowski

 wikariusz, św. Floriana Męczennika (Mogielnica) wikariusz, św. Floriana (Brwinów)

Ks. Rafał Bogdański

 wikariusz, św. Stefana Króla Wyznawcy (Warszawa) wikariusz, św. Elżbiety (Warszawa-Wilanów)

Ks. Elia Callegarin

 wikariusz, Narodzenia NMP (Warszawa) posługa misyjna w ramach Drogi Neokatechumenalnej

Ks. Tomasz Chruścik

 wikariusz, św. Wyznawców Rafała i Alberta (Warszawa) wikariusz, Matki Bożej Ostrobramskiej (Warszawa-Jelonki)

Ks. Maciej Czapliński

 wikariusz, św. Anny (Warszawa-Wilanów) wikariusz, Najświętszego Zbawiciela (Warszawa-Śródmieście)

Ks. Grzegorz Czernek

 wikariusz, św. Franciszka z Asyżu (Izabelin) wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Ochota)

Ks. dr Łukasz Duda

 rezydent, św. Bartłomieja (Rybie) rezydent, Bogurodzicy Maryi (Warszawa-Jelonki)

Ks. Marcin Grabowski

 wikariusz, św. Stanisława Kostki (Warszawa) rezydent tej samej parafii

Ks. Bartosz Jankowski

 powrót z urlopu wikariusz, św. Ojca Pio (Warszawa-Ursynów)

Ks. Adam Janowski

 wikariusz, św. Józefa Oblubieńca NMP (Pruszków) wikariusz, św. Wincentego Ferreriusza (Borzęcin Duży)

Ks. Artur Kaczyński

 wikariusz, Ofiarowania Pańskiego (Warszawa-Ursynów) wikariusz, św. Stefana Króla Wyznawcy (Warszawa) oraz wizytator nauczania religii (rejon północny)

Ks. Michał Kaleta

 wikariusz, św. Franciszka z Asyżu (Warszawa-Ochota) wikariusz, św. Zygmunta (Słomczyn)

Ks. Grzegorz Kaszewski

 wikariusz, Zesłania Ducha Świętego (Warszawa) wikariusz, Matki Bożej Bolesnej (Milanówek)

Ks. dr Mateusz Kielarski

 rezydent, Zesłania Ducha Świętego (Warszawa) zamieszkanie w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie

Ks. Tomasz Kołodziejski

 wikariusz, św. Ojca Pio (Warszawa-Ursynów) wikariusz, Narodzenia św. Jana Chrzciciela (Leszno)

Ks. Maciej Koźba

 wikariusz, Świętej Trójcy (Belsk Duży) wikariusz, św. Wyznawców Rafała i Alberta (Warszawa-Żoliborz)

Ks. Dominik Kulczycki

 wikariusz, św. Wincentego Ferreriusza (Borzęcin Duży) wikariusz, św. Mikołaja Biskupa (Grójec)

Ks. Maciej Kulesza

 powrót z Paryża rezydent, św. Anny (Piaseczno)

Ks. Łukasz Krymel

 wikariusz, Matki Bożej Bolesnej (Milanówek) wikariusz, Świętej Trójcy (Belsk Duży)

Ks. Artur Lachowicz

 wikariusz, św. Wojciecha (Warszawa-Wola) wikariusz, św. Jana Pawła II (Warszawa-Jelonki)

Ks. Grzegorz Łapiński

 wikariusz, Wszystkich Świętych (Warszawa-Śródmieście) wikariusz, Matki Bożej Fatimskiej (Warszawa-Ursus)

Ks. Kacper Malicki

 wikariusz, Wniebowstąpienia Pańskiego (Warszawa) wikariusz, Ofiarowania Pańskiego (Warszawa-Ursynów)

Ks. dr Bartłomiej Michalski

 powrót ze studiów w Hiszpanii wikariusz, Wniebowstąpienia Pańskiego (Warszawa-Ursynów)

Ks. Tomasz Moch

 wikariusz, św. Mikołaja Biskupa (Grójec) wikariusz, Świętej Trójcy (Błonie)

Ks. kanonik Jacek Mroczkowski

 wikariusz, św. Jana Chrzciciela (Leszno) rezydent, św. Michała Archanioła (Warszawa-Mokotów)

Ks. Markos Płoński

 wikariusz, św. Elżbiety (Warszawa-Wilanów) wikariusz, Ofiarowania Pańskiego (Warszawa-Ursynów)

Ks. Piotr Powałka

 wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Wilanów) wikariusz, Narodzenia NMP (Komorów)

Ks. Paweł Paliga

 wikariusz, Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Pruszków) wikariusz, św. Rocha (Jasieniec)

Ks. prałat dr Bartłomiej Pergoł

 wicekanclerz Kurii, rezydent parafii Najświętszego Zbawiciela zwolniony z funkcji rezydenta, zamieszkanie w Domu Arcybiskupów Warszawskich

Ks. Rafał Pęksa

 powrót z urlopu wikariusz, św. Mikołaja Biskupa (Grójec)

Ks. Marcin Piecyk

 dyrektor Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Konstancinie wikariusz, św. Anny (Warszawa-Wilanów)

Ks. dr Marcin Różański

 wikariusz, św. Augustyna (Warszawa-Wola) rezydent, NMP Królowej Świata (Warszawa-Ochota)

Ks. Jan Różycki

 rezydent, Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny (Warszawa-Wola) rezydent, św. Ignacego Loyoli (Warszawa-Bielany)

Ks. Krystian Sacharczuk

 duszpasterz akademicki, kościół św. Anny (Warszawa) wikariusz, archikatedra św. Jana Chrzciciela (Warszawa)

Ks. Szymon Salamon

 wikariusz, św. Tomasza Apostoła (Warszawa) skierowany na studia na Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie

Ks. Mariusz Słowik

 wikariusz, św. Mikołaja Biskupa (Grójec) wikariusz, Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Pruszków)

Ks. Damian Skiba

 rezydent, św. Zygmunta (Warszawa-Bielany) rezydent, św. Wojciecha (Warszawa-Wola)

Ks. Łukasz Starczewski

 wikariusz, św. Anny (Piaseczno) wikariusz, św. Augustyna (Warszawa-Wola)

Ks. Maciej Tarnowski

 wikariusz, NMP Matki Kościoła (Warszawa-Mokotów) posługa dla Drogi Neokatechumenalnej w Diecezji Warszawsko-Praskiej

Ks. Franciszek Urmański

 powrót ze studiów w Rzymie wikariusz, Zesłania Ducha Świętego (Warszawa-Żoliborz)

Ks. Bartłomiej Warowny

 powrót ze studiów w Niemczech duszpasterz akademicki, kościół św. Anny (Warszawa)

Ks. Krzysztof Warzyński

 wikariusz, św. Jana Pawła II (Warszawa-Jelonki) wikariusz, Matki Bożej Królowej Pokoju (Warszawa-Bielany)

Ks. Adam Wątróbski

 wikariusz, Narodzenia NMP (Komorów) wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Wilanów)

Ks. Tomasz Wyszyński

 wikariusz, św. Mikołaja Biskupa Męczennika (Tarczyn) wikariusz, św. Floriana Męczennika (Mogielnica)

Ks. Marcin Wolak

 wikariusz, Matki Bożej Królowej Pokoju (Warszawa-Bielany) wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Wilanów)

Ks. Paweł Zaręba

 wikariusz, Matki Bożej Częstochowskiej (Piastów) wikariusz, św. Franciszka z Asyżu (Izabelin)

Ks. Marcin Ziajkowicz

 wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Wilanów) wikariusz, św. Mikołaja Biskupa Męczennika (Tarczyn)

 

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