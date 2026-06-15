Kapłani zmieniają parafie

Ks. prałat Mirosław Cholewa, dotychczasowy proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence, został mianowany delegatem odpowiedzialnym za formację stałą kapłanów archidiecezji warszawskiej. Z kolei ks. Artur Kaczyński objął funkcję wizytatora nauczania religii w rejonie północnym przy Wydziale Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej.

Poniżej publikujemy pełną listę zmian personalnych wśród wikariuszy, rezydentów oraz księży podejmujących studia lub posługę misyjną.