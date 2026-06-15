Kapłani zmieniają parafie

Ks. prałat Mirosław Cholewa, dotychczasowy proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence, został mianowany delegatem odpowiedzialnym za formację stałą kapłanów archidiecezji warszawskiej. Z kolei ks. Artur Kaczyński objął funkcję wizytatora nauczania religii w rejonie północnym przy Wydziale Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej.
Poniżej publikujemy pełną listę zmian personalnych wśród wikariuszy, rezydentów oraz księży podejmujących studia lub posługę misyjną.
|Kapłan
|Dotychczasowa funkcja / parafia
|Nowa funkcja / miejsce posługi
|
Ks. Mariusz Balcerowicz
|wikariusz, św. Mikołaja Biskupa Męczennika (Tarczyn)
|wikariusz, Matki Bożej Częstochowskiej (Piastów)
|
Ks. Mateusz Baran
|wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Ochota)
|wikariusz, Świętej Rodziny (Warszawa-Ursus)
|
Ks. Michał Bartak
|wikariusz, św. Rocha (Jasieniec)
|wikariusz, Narodzenia Pańskiego (Błonie)
|
Ks. Mariusz Białęcki
|wikariusz, św. Floriana (Brwinów)
|wikariusz, Matki Bożej Częstochowskiej (Piastów)
|
Ks. Paweł Białkowski
|wikariusz, św. Floriana Męczennika (Mogielnica)
|wikariusz, św. Floriana (Brwinów)
|
Ks. Rafał Bogdański
|wikariusz, św. Stefana Króla Wyznawcy (Warszawa)
|wikariusz, św. Elżbiety (Warszawa-Wilanów)
|
Ks. Elia Callegarin
|wikariusz, Narodzenia NMP (Warszawa)
|posługa misyjna w ramach Drogi Neokatechumenalnej
|
Ks. Tomasz Chruścik
|wikariusz, św. Wyznawców Rafała i Alberta (Warszawa)
|wikariusz, Matki Bożej Ostrobramskiej (Warszawa-Jelonki)
|
Ks. Maciej Czapliński
|wikariusz, św. Anny (Warszawa-Wilanów)
|wikariusz, Najświętszego Zbawiciela (Warszawa-Śródmieście)
|
Ks. Grzegorz Czernek
|wikariusz, św. Franciszka z Asyżu (Izabelin)
|wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Ochota)
|
Ks. dr Łukasz Duda
|rezydent, św. Bartłomieja (Rybie)
|rezydent, Bogurodzicy Maryi (Warszawa-Jelonki)
|
Ks. Marcin Grabowski
|wikariusz, św. Stanisława Kostki (Warszawa)
|rezydent tej samej parafii
|
Ks. Bartosz Jankowski
|powrót z urlopu
|wikariusz, św. Ojca Pio (Warszawa-Ursynów)
|
Ks. Adam Janowski
|wikariusz, św. Józefa Oblubieńca NMP (Pruszków)
|wikariusz, św. Wincentego Ferreriusza (Borzęcin Duży)
|
Ks. Artur Kaczyński
|wikariusz, Ofiarowania Pańskiego (Warszawa-Ursynów)
|wikariusz, św. Stefana Króla Wyznawcy (Warszawa) oraz wizytator nauczania religii (rejon północny)
|
Ks. Michał Kaleta
|wikariusz, św. Franciszka z Asyżu (Warszawa-Ochota)
|wikariusz, św. Zygmunta (Słomczyn)
|
Ks. Grzegorz Kaszewski
|wikariusz, Zesłania Ducha Świętego (Warszawa)
|wikariusz, Matki Bożej Bolesnej (Milanówek)
|
Ks. dr Mateusz Kielarski
|rezydent, Zesłania Ducha Świętego (Warszawa)
|zamieszkanie w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie
|
Ks. Tomasz Kołodziejski
|wikariusz, św. Ojca Pio (Warszawa-Ursynów)
|wikariusz, Narodzenia św. Jana Chrzciciela (Leszno)
|
Ks. Maciej Koźba
|wikariusz, Świętej Trójcy (Belsk Duży)
|wikariusz, św. Wyznawców Rafała i Alberta (Warszawa-Żoliborz)
|
Ks. Dominik Kulczycki
|wikariusz, św. Wincentego Ferreriusza (Borzęcin Duży)
|wikariusz, św. Mikołaja Biskupa (Grójec)
|
Ks. Maciej Kulesza
|powrót z Paryża
|rezydent, św. Anny (Piaseczno)
|
Ks. Łukasz Krymel
|wikariusz, Matki Bożej Bolesnej (Milanówek)
|wikariusz, Świętej Trójcy (Belsk Duży)
|
Ks. Artur Lachowicz
|wikariusz, św. Wojciecha (Warszawa-Wola)
|wikariusz, św. Jana Pawła II (Warszawa-Jelonki)
|
Ks. Grzegorz Łapiński
|wikariusz, Wszystkich Świętych (Warszawa-Śródmieście)
|wikariusz, Matki Bożej Fatimskiej (Warszawa-Ursus)
|
Ks. Kacper Malicki
|wikariusz, Wniebowstąpienia Pańskiego (Warszawa)
|wikariusz, Ofiarowania Pańskiego (Warszawa-Ursynów)
|
Ks. dr Bartłomiej Michalski
|powrót ze studiów w Hiszpanii
|wikariusz, Wniebowstąpienia Pańskiego (Warszawa-Ursynów)
|
Ks. Tomasz Moch
|wikariusz, św. Mikołaja Biskupa (Grójec)
|wikariusz, Świętej Trójcy (Błonie)
|
Ks. kanonik Jacek Mroczkowski
|wikariusz, św. Jana Chrzciciela (Leszno)
|rezydent, św. Michała Archanioła (Warszawa-Mokotów)
|
Ks. Markos Płoński
|wikariusz, św. Elżbiety (Warszawa-Wilanów)
|wikariusz, Ofiarowania Pańskiego (Warszawa-Ursynów)
|
Ks. Piotr Powałka
|wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Wilanów)
|wikariusz, Narodzenia NMP (Komorów)
|
Ks. Paweł Paliga
|wikariusz, Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Pruszków)
|wikariusz, św. Rocha (Jasieniec)
|
Ks. prałat dr Bartłomiej Pergoł
|wicekanclerz Kurii, rezydent parafii Najświętszego Zbawiciela
|zwolniony z funkcji rezydenta, zamieszkanie w Domu Arcybiskupów Warszawskich
|
Ks. Rafał Pęksa
|powrót z urlopu
|wikariusz, św. Mikołaja Biskupa (Grójec)
|
Ks. Marcin Piecyk
|dyrektor Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Konstancinie
|wikariusz, św. Anny (Warszawa-Wilanów)
|
Ks. dr Marcin Różański
|wikariusz, św. Augustyna (Warszawa-Wola)
|rezydent, NMP Królowej Świata (Warszawa-Ochota)
|
Ks. Jan Różycki
|rezydent, Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny (Warszawa-Wola)
|rezydent, św. Ignacego Loyoli (Warszawa-Bielany)
|
Ks. Krystian Sacharczuk
|duszpasterz akademicki, kościół św. Anny (Warszawa)
|wikariusz, archikatedra św. Jana Chrzciciela (Warszawa)
|
Ks. Szymon Salamon
|wikariusz, św. Tomasza Apostoła (Warszawa)
|skierowany na studia na Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie
|
Ks. Mariusz Słowik
|wikariusz, św. Mikołaja Biskupa (Grójec)
|wikariusz, Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Pruszków)
|
Ks. Damian Skiba
|rezydent, św. Zygmunta (Warszawa-Bielany)
|rezydent, św. Wojciecha (Warszawa-Wola)
|
Ks. Łukasz Starczewski
|wikariusz, św. Anny (Piaseczno)
|wikariusz, św. Augustyna (Warszawa-Wola)
|
Ks. Maciej Tarnowski
|wikariusz, NMP Matki Kościoła (Warszawa-Mokotów)
|posługa dla Drogi Neokatechumenalnej w Diecezji Warszawsko-Praskiej
|
Ks. Franciszek Urmański
|powrót ze studiów w Rzymie
|wikariusz, Zesłania Ducha Świętego (Warszawa-Żoliborz)
|
Ks. Bartłomiej Warowny
|powrót ze studiów w Niemczech
|duszpasterz akademicki, kościół św. Anny (Warszawa)
|
Ks. Krzysztof Warzyński
|wikariusz, św. Jana Pawła II (Warszawa-Jelonki)
|wikariusz, Matki Bożej Królowej Pokoju (Warszawa-Bielany)
|
Ks. Adam Wątróbski
|wikariusz, Narodzenia NMP (Komorów)
|wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Wilanów)
|
Ks. Tomasz Wyszyński
|wikariusz, św. Mikołaja Biskupa Męczennika (Tarczyn)
|wikariusz, św. Floriana Męczennika (Mogielnica)
|
Ks. Marcin Wolak
|wikariusz, Matki Bożej Królowej Pokoju (Warszawa-Bielany)
|wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Wilanów)
|
Ks. Paweł Zaręba
|wikariusz, Matki Bożej Częstochowskiej (Piastów)
|wikariusz, św. Franciszka z Asyżu (Izabelin)
|
Ks. Marcin Ziajkowicz
|wikariusz, Opatrzności Bożej (Warszawa-Wilanów)
|wikariusz, św. Mikołaja Biskupa Męczennika (Tarczyn)