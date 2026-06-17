Translokaty na Pradze

Na mocy decyzji bp. Kamińskiego w diecezji warszawsko-praskiej miejsca posługi zmienią niektórzy wikariusze, kilku księży obejmie po raz pierwszy probostwo, w dwóch parafiach zmieni się proboszcz i dwóch kapłanów przejdzie na emeryturę.

Na emeryturę przejdą:

• ks. Marek Doszko, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie

• ks. Marian Sobieszek, proboszcz parafii Świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim

Pierwsze nominacje proboszczowskie otrzymali:

• ks. Paweł Białobrzeski – do parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich

• ks. Rafał Goliński – do parafii Świętego Michała Archanioła w Warszawie-Grodzisku

• ks. Tomasz Jarzębski – do parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach

• ks. Wojciech Jaworski – do parafii Błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Chrośli

• ks. Zbigniew Rajski – do parafii Świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim

• ks. Piotr Wyszyński – do parafii Przemienienia Pańskiego w Trawach

Przesunięcia proboszczów:

• ks. Marek Kruszewski – do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie

• ks. Artur Szajko – do parafii Świętego Patryka w Warszawie na Gocławiu

Wikariusze zmieniający placówki parafialne:

• ks. Michał Barszczewski – mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie

• ks. Paweł Bąk – mianowany wikariuszem parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Warszawie

• ks. Michał Buraczyński – mianowany wikariuszem parafii Świętego Wacława w Warszawie

• ks. Michał Chaciński – mianowany wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieporęcie

• ks. Marek Filipczuk – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie

• ks. Daniel Filipowicz – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie

• ks. Paweł Jagła – mianowany wikariuszem parafii Świętego Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie-Lewandowie

• ks. Marek Jeznach – mianowany wikariuszem parafii Świętej Marii Magdaleny w Warszawie

• ks. Michał Kaczmarczyk – mianowany wikariuszem parafii Świętego Włodzimierza w Warszawie

• ks. Marek Karwacz – mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Ząbkach

• ks. Marcin Kontraktowicz – mianowany wikariuszem parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce-Stefanówce

• ks. Maciej Kosewski – mianowany wikariuszem parafii Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wiązownie

• ks. Łukasz Król – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka

• ks. Mateusz Kulikowski – mianowany wikariuszem parafii Świętego Włodzimierza w Warszawie

• ks. Arkadiusz Kunowski – mianowany wikariuszem parafii Świętego Brata Alberta w Warszawie-Zielonej

• ks. Marcin Kwitek – mianowany wikariuszem parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie

• ks. Arkadiusz Lao – mianowany wikariuszem parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Dobrem

• ks. Daniel Lubański – mianowany wikariuszem parafii Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Wojciecha BM w Poświętnem

• ks. Daniel Łaszcz – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie na Saskiej Kępie

• ks. Rafał Miękus – mianowany wikariuszem parafii Świętego Jerzego Męczennika w Zielonce Bankowej

• ks. Przemysław Misior – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce

• ks. Mariusz Morka – mianowany wikariuszem parafii Matki bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie

• ks. Artur Mościcki – mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Warszawie na Kamionku

• ks. Jarosław Olton – mianowany wikariuszem parafii Dobrego Pasterza w Warszawie-Miedzeszynie (Nadwiślu)

• ks. Piotr Protaś – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie

• ks. Andrzej Rudko – mianowany wikariuszem parafii Świętego Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim

• ks. Paweł Sasin – mianowany wikariuszem parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Nowych Załubicach

• ks. Tomasz Smoliński – mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu

• ks. Wojciech Sokołowski – mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie

• ks. Przemysław Stankiewicz – mianowany wikariuszem parafii Świętego Marka Ewangelisty w Warszawie

• ks. Łukasz Staszak – mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie

• ks. Mateusz Szewczyk – mianowany wikariuszem parafii Świętego Wincentego á Paulo w Otwocku

• ks. Łukasz Tarasiuk – mianowany wikariuszem parafii NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie

• ks. Tomasz Tarasiuk – mianowany wikariuszem parafii Świętego Feliksa z Kantalicjo w Warszawie – Marysinie Wawerskim

• ks. Maciej Tarnowski – mianowany wikariuszem parafii Świętego Barnaby Apostoła w Warszawie na Zaciszu

• ks. Paweł Włas – mianowany wikariuszem parafii Świętego Franciszka z Asyżu w Warszawie-Tarchominie

• ks. Marcin Wojtczak – mianowany wikariuszem parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Warszawie

• ks. Andrzej Ziarek – mianowany wikariuszem parafii Świętej Rodziny w Warszawie na Zaciszu

• ks. Robert Ziółkowski – mianowany wikariuszem parafii Świętego Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu

Funkcję rezydenta obejmą:

• ks. Mariusz Jasiek – mianowany rezydentem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie

• ks. Krzysztof Pietrzak – mianowany rezydentem parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach

• ks. Łukasz Piotrowski – mianowany rezydentem parafii Świętego Patryka w Warszawie na Gocławiu

• ks. Adam Praszczałek – mianowany rezydentem parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie

• ks. Dawid Więcek – mianowany rezydentem parafii Świętej Trójcy w Niegowie

Pomagającym duszpastersko został ks. Mariusz Zieliński – skierowany do pomocy w parafii Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Białobrzegach.

W ramach innych decyzji ks. Robert Pawlak otrzyma roczny urlop, a ks. Robert Wielądek zamieszka w Domu im. Kardynała Kakowskiego w Warszawie.