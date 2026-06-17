Translokaty na Pradze

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Wręczając dekrety biskup Kamiński dziękował kapłanom za ostatni rok posługi. akz

Biskup Romuald Kamiński podziękował księżom za dotychczasową pracę oraz wręczył dekrety nominacyjne do nowych parafii w diecezji warszawsko-praskiej.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

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17 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 17 czerwca 2026
aktualizacja 18 czerwca 2026

Na mocy decyzji bp. Kamińskiego w diecezji warszawsko-praskiej miejsca posługi zmienią niektórzy wikariusze, kilku księży obejmie po raz pierwszy probostwo, w dwóch parafiach zmieni się proboszcz i dwóch kapłanów przejdzie na emeryturę.

Na emeryturę przejdą:
    • ks. Marek Doszko, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie 
    • ks. Marian Sobieszek, proboszcz parafii Świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim 

Pierwsze nominacje proboszczowskie otrzymali:
    • ks. Paweł Białobrzeski – do parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich 
    • ks. Rafał Goliński – do parafii Świętego Michała Archanioła w Warszawie-Grodzisku 
    • ks. Tomasz Jarzębski – do parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach 
    • ks. Wojciech Jaworski – do parafii Błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Chrośli 
    • ks. Zbigniew Rajski – do parafii Świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim 
    • ks. Piotr Wyszyński – do parafii Przemienienia Pańskiego w Trawach 

Przesunięcia proboszczów:
    • ks. Marek Kruszewski – do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie 
    • ks. Artur Szajko – do parafii Świętego Patryka w Warszawie na Gocławiu 

Wikariusze zmieniający placówki parafialne:
    • ks. Michał Barszczewski – mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie 
    • ks. Paweł Bąk – mianowany wikariuszem parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Warszawie 
    • ks. Michał Buraczyński – mianowany wikariuszem parafii Świętego Wacława w Warszawie 
    • ks. Michał Chaciński – mianowany wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieporęcie 
    • ks. Marek Filipczuk – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie 
    • ks. Daniel Filipowicz – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie 
    • ks. Paweł Jagła – mianowany wikariuszem parafii Świętego Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie-Lewandowie 
    • ks. Marek Jeznach – mianowany wikariuszem parafii Świętej Marii Magdaleny w Warszawie 
    • ks. Michał Kaczmarczyk – mianowany wikariuszem parafii Świętego Włodzimierza w Warszawie 
    • ks. Marek Karwacz – mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Ząbkach 
    • ks. Marcin Kontraktowicz – mianowany wikariuszem parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce-Stefanówce 
    • ks. Maciej Kosewski – mianowany wikariuszem parafii Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wiązownie 
    • ks. Łukasz Król – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka 
    • ks. Mateusz Kulikowski – mianowany wikariuszem parafii Świętego Włodzimierza w Warszawie 
    • ks. Arkadiusz Kunowski – mianowany wikariuszem parafii Świętego Brata Alberta w Warszawie-Zielonej 
    • ks. Marcin Kwitek – mianowany wikariuszem parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie 
    • ks. Arkadiusz Lao – mianowany wikariuszem parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Dobrem 
    • ks. Daniel Lubański – mianowany wikariuszem parafii Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Wojciecha BM w Poświętnem 
    • ks. Daniel Łaszcz – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie na Saskiej Kępie  
    • ks. Rafał Miękus – mianowany wikariuszem parafii Świętego Jerzego Męczennika w Zielonce Bankowej 
    • ks. Przemysław Misior – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce 
    • ks. Mariusz Morka – mianowany wikariuszem parafii Matki bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie 
    • ks. Artur Mościcki – mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Warszawie na Kamionku 
    • ks. Jarosław Olton – mianowany wikariuszem parafii Dobrego Pasterza w Warszawie-Miedzeszynie (Nadwiślu) 
    • ks. Piotr Protaś – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie 
    • ks. Andrzej Rudko – mianowany wikariuszem parafii Świętego Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
    • ks. Paweł Sasin – mianowany wikariuszem parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Nowych Załubicach 
    • ks. Tomasz Smoliński – mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu 
    • ks. Wojciech Sokołowski – mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie 
    • ks. Przemysław Stankiewicz – mianowany wikariuszem parafii Świętego Marka Ewangelisty w Warszawie 
    • ks. Łukasz Staszak – mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie 
    • ks. Mateusz Szewczyk – mianowany wikariuszem parafii Świętego Wincentego á Paulo w Otwocku 
    • ks. Łukasz Tarasiuk – mianowany wikariuszem parafii NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie 
    • ks. Tomasz Tarasiuk – mianowany wikariuszem parafii Świętego Feliksa z Kantalicjo w Warszawie – Marysinie Wawerskim 
    • ks. Maciej Tarnowski  – mianowany wikariuszem parafii Świętego Barnaby Apostoła w Warszawie na Zaciszu 
    • ks. Paweł Włas – mianowany wikariuszem parafii Świętego Franciszka z Asyżu w Warszawie-Tarchominie 
    • ks. Marcin Wojtczak – mianowany wikariuszem parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Warszawie 
    • ks. Andrzej Ziarek – mianowany wikariuszem parafii Świętej Rodziny w Warszawie na Zaciszu 
    • ks. Robert Ziółkowski – mianowany wikariuszem parafii Świętego Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu 

Funkcję rezydenta obejmą:
    • ks. Mariusz Jasiek – mianowany rezydentem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie 
    • ks. Krzysztof Pietrzak – mianowany rezydentem parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach 
    • ks. Łukasz Piotrowski – mianowany rezydentem parafii Świętego Patryka w Warszawie na Gocławiu 
    • ks. Adam Praszczałek – mianowany rezydentem parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie 
    • ks. Dawid Więcek – mianowany rezydentem parafii Świętej Trójcy w Niegowie 

Pomagającym duszpastersko został ks. Mariusz Zieliński – skierowany do pomocy  w parafii Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Białobrzegach.

W ramach innych decyzji ks. Robert Pawlak otrzyma roczny urlop, a ks. Robert Wielądek zamieszka w Domu im. Kardynała Kakowskiego w Warszawie.

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