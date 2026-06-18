Ks. Ignacy i kolonia pod Krakowem

Dom Ojca Ignacego znajduje się na Pradze. Dzieci spędzają tu czas w godz. 12-18. Mogą przyjść po szkole, nadrobić braki edukacyjne, odrobić lekcje, pograć w piłkę, potrenować boks, pobawić się i coś zjeść. Są w wieku 7-15 lat.

- Najważniejsze jest dać im czas, wysłuchać ich radości i problemów. One potrzebują uwagi. Świetlica na Pradze za najważniejszy cel stawia sobie ochronę dzieci i młodzieży przed wykluczeniem społecznym oraz niesienie realnej pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna - mówi s. Nikola Stoń, dyrektor Świetlicy Środowiskowej Dom Ojca Ignacego na Pradze.

Inspiracją do tych działań jest dla loretanek patron świetlicy, bł. Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, którego całe życie było poruszającym świadectwem miłości i bezinteresownej pomocy wszystkim potrzebującym.

- Jesteśmy tuż przed 21. rocznicą beatyfikacji błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego, która przypada 19 czerwca. Na stronie loretanki.pl udostępniliśmy nowe, dotąd niepublikowane świadectwo o łaskach otrzymanych za jego wstawiennictwem. Jest to kolejny znak, że bł. ks. Ignacy, zgodnie ze swoją obietnicą, nadal wspiera i pomaga z nieba tym, którzy zwracają się do niego z ufnością. Ukazało się również poruszające świadectwo dotyczące Antosi oraz jej rodziny. Krewna dziewczynki opowiada o łaskach otrzymanych jeszcze za życia ks. Kłopotowskiego, który w jej rodzinie był uważany za świętego. Po latach przybyła ona do Loretto, by podziękować za otrzymane dobro i opowiedzieć tę niezwykłą historię - tłumaczy s. Nicola.

Loretanki planują w lipcu 6-dniowy wyjazd dla 20 dzieci do Radosnej Krainy w Piekarach koło Krakowa, gdzie na co dzień mieści się ogólniak, ale jest też centrum edukacyjne z bazą sportową. Dla większości podopiecznych świetlicy to jedyna szansa, by w te wakacje opuścić miasto, odpocząć od trudów dnia codziennego i po prostu być dzieckiem. Nie wszystkich rodziców stać na posłanie swych pociech na kolonie, ze względu na wielodzietność czy skromne warunki życia rodziny i dlatego loretanki uruchomiły zbiórkę. Można ją zasilić przez http://www.siepomaga.pl/kolonie-loretanki.

- Za ofiarodawców zawsze się modlimy razem z dziećmi, na kolonii też będziemy - dodaje siostra dyrektor.

Letni wyjazd może być jedyną okazją do prawdziwych wakacji dla dzieciaków z Domu Ojca Ignacego.