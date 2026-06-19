78 godzin dla Pana

Uroczystość odbyła się w 18 czerwca, w 9. rocznicę poświęcenia kościoła przez abp. Henryka Hosera.

Poświęcenie kaplicy adoracji na Zaciszu

Gość Warszawski

- Przy konsekracji abp Hoser powiedział takie słowa: „Świątynia jest nie tylko miejscem obecności, ale jest również komunikacji z człowiekiem i Bogiem. I właśnie świątynia jest budowana, by Bóg był blisko swojego ludu”. I nasz kościół jest tego udziałem. Pana Boga możemy doświadczać. On jest blisko każdego z nas. My tworzymy ten lud - mówił na wstępie Mszy św. ks. Andrzej Mazański, proboszcz parafii Świętej Rodziny, zapowiadając poświęcenie kaplicy adoracji.

- Przed laty Jan Paweł II, rozpoczynając wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu w Bazylice Świętego Piotra, w modlitwie zwrócił się w sposób następujący „Zostań, byś mógł nieustanie potwierdzać Swoją obecność w tej świątyni, żeby wszyscy, którzy do niej przychodzą, dostrzegali, że to jest Twój dom, szukali Boga pośród ludzi, jedyne i nieustanne źródło życia i świętości, Chleb wyznawców, które tryska w Eucharystycznym Sercu”. Słowa te pasują do rzeczywistości, która stanie się dzisiaj naszym udziałem - tłumaczył ks. Mazański.

Kaplice poświęcił bp Romuald Kamiński, który w homilii mówił, że korzenie każdego człowieka powinny być u źródła, na ołtarzu, tam, gdzie jest sprawowana Eucharystia.

- Msza św. się kończy, a my wracamy do codzienności. Liturgia pielgrzymowania trwa, tylko ma inny charakter. Rozpoczynamy budowanie królestwa Bożego, czynimy wokół cywilizację miłości - mówił.

Zachęcając do częstego nawiedzania kaplicy adoracji wskazał na jej trzy funkcje.

- Po adoracji wyjdziemy umocnieni, poczuliśmy miłość Boga. I to jest pierwsza funkcja. Druga: w niej poznamy siebie, bo człowiek musi wiedzieć, że jest „kimś”. To nie jest pycha, my wiemy, że mamy godność dzieci Bożych. I trzecia: otworzyły nam się oczy i serca, zrozumieliśmy, że człowiek, który idzie obok, jest kimś wyjątkowym. Na Zaciszu fundujemy sobie miejsce spotkania z Bogiem, który jest naszym przewodnikiem - dodał bp. Kamiński.

W trakcie Mszy św. bp Kamiński poświęcił kaplicę, a na koniec Mszy św. został do niej przeniesiony Najświętszy Sakrament.

7. rocznica konsekracji kościoła w parafii Świętej Rodziny

Gość Warszawski

Kaplica ma odrębne wejście. Można się do niej udać, także idąc przez kościół, gdy jest otwarty. Modlitwa będzie w niej trwała nieprzerwanie od wtorku od godz. 9 do piątku do godz. 15. Zaprojektował ją Mariusz Drapikowski z Gdańska, który również uczestniczył w jej poświęceniu.

Kaplica jest nieduża. Przedstawia Świętą Rodzinę: Maryję i św. Józefa blisko siebie, którzy pochylają się nad Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Nad nimi jest gołębica jako symbol Ducha Świętego. U dołu ołtarza są lilie i konwalie.

Decyzja o otwarciu kaplicy zapadła na wiosnę tego roku. Na dyżury adoracyjne zgłosiło się ok. 200 osób.