Charakterystyczna bryła rotundy Kościoła św. Aleksandra, wznosząca się dumnie na placu Trzech Krzyży, to nie tylko perła architektury klasycystycznej, ale przede wszystkim żywa i otwarta wspólnota w samym sercu zmieniającej się Warszawy. W wypełnionym po brzegi kościele, nawiązując do ewangelicznego Zacheusza oraz wyzwań, jakie stoją przed Kościołem w zsekularyzowanej rzeczywistości wielkiego miasta, arcybiskup Adrian Galbas podczas jubileuszu 200-lecia parafii prosił wiernych, by nie popadali w samozadowolenie.

- Nie możemy cieszyć się, że wciąż jest nas tu dość sporo, że ławki w kościele jeszcze całkowicie nie świecą pustkami. To za mało - mówił metropolita warszawski abp Adrian Galbas, wzywając do aktywnego wyjścia naprzeciw tym, którzy utracili więź ze wspólnotą wierzących. - Jako rodzina parafialna i kościelna musimy się poczuć za tych Zacheuszów szczególnie odpowiedzialni - powiedział, wskazując na ludzi, którzy trzymają się z daleka od wiary, choć w głębi serca noszą szczere pragnienie poznania Chrystusa.

Metropolita warszawski wskazał przy tym, że droga do poszukujących Boga nie wiedzie przez pychę.

Abp Adrian Galbas: Bóg się w mieście nie ukrywa

Gość Warszawski

- Nie wynośmy się nad nich, nie uważajmy się za lepszych, nie dystansujmy się od nich. Nie lekceważmy ich pytań, ich nieufności, ich niedowierzania i ich wątpliwości - apelował, wskazując na potrzebę autentycznego szacunku i pokory w dialogu. Odwołując się do nauczania papieża Franciszka, hierarcha podkreślił specyfikę misji ewangelizacyjnej w metropolii. - Bóg mieszka w mieście. Jest w domach, na ulicach i placach. Przede wszystkim jednak mieszka w ludziach, którzy w Nim szukają oparcia i sensu swego życia, a także w tych, którzy troszczą się o solidarność, braterstwo, wspólne dobro, prawdę i sprawiedliwość. Kościół nie ma więc tej Bożej obecności tworzyć, bo ona już istnieje. Zadaniem Kościoła jest ją odkrywać i odsłaniać. Bóg się w mieście nie ukrywa. Przeciwnie: jest w nim obecny nie tylko dla ludzi głęboko wierzących, nie tylko dla tych, którzy co niedziela wędrują do miejskich i wielkomiejskich świątyń, stojących jakże często w centrach wielkich miast, których strzeliste wieże wzbijają się wysoko w niebo. Bóg jest dostępny także dla tych, którzy szukają Go jakby po omacku, nawet nie do końca zdając sobie z tego sprawę - przypomniał metropolita warszawski.

Na zakończenie Liturgii skierował do Boga ufną prośbę o błogosławieństwo na kolejne stulecia. - Niech z tej świątyni nieustannie spływa rzeka łaski na Warszawę, na całą naszą archidiecezję, na Polskę i na cały świat - modlił się.

Historia Kościoła św. Aleksandra ściśle splata się z losami całego narodu. Wszystko zaczęło się w XVIII wieku na dzisiejszym Placu Trzech Krzyży, gdzie rozpoczynała się droga krzyżowa składająca się z 28 kaplic ufundowanych przez królów z dynastii Sasów. Nazwę temu miejscu dały dwa obeliski z krzyżami oraz figura św. Jana Nepomucena. Ostatnia stacja, czyli Kaplica Grobu Pańskiego, kryła w sobie XVII-wieczną marmurową figurę Chrystusa w grobie sprowadzoną z Rzymu. W 1826 roku trafiła ona do nowo wzniesionego kościoła i w cudowny sposób przetrwała całkowite zniszczenie świątyni w 1944 roku, co dla mieszkańców stało się jasnym znakiem nadziei i impulsem do powojennej odbudowy.

Samo wzniesienie kościoła było związane z przyjazdem cara Aleksandra I do Warszawy w 1815 roku. Na jego cześć wybudowano tymczasową bramę triumfalną, a fundusze zebrane na budowę stałego łuku - na życzenie samego prawosławnego cara - przekazano na cel sakralny.

Obecny proboszcz parafii, ks. Mirosław Jaworski, zadbał współcześnie o to, by we wnętrzu rotundy znalazł się portret patrona, św. Aleksandra Jerozolimskiego. W czasie Liturgii był eksponowany w prezbiterium.

Jubileusz 200-lecia parafii św. Aleksandra

Gość Warszawski

Kamień węgielny pod budowę wmurowano 15 czerwca 1818 roku, a do prac użyto pamiątkowej srebrnej kielni, która zachowała się do dziś jako materialny łącznik z początkami świątyni. Projektantem został Piotr Aigner, który stworzył budowlę w stylu klasycystycznym wzorowaną na rzymskim Panteonie. Uroczyste poświęcenie i konsekracja nastąpiły 18 czerwca 1826 roku przez arcybiskupa warszawskiego Wojciecha Skarszewskiego, a pierwszą placówką zarządzał ks. Jakub Falkowski. Pod koniec XIX wieku, w latach 1886-1895, ze względu na rosnącą liczbę wiernych, kościół poddano radykalnej przebudowie w stylu neorenesansowym według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Świątynia zyskała wtedy monumentalny charakter z dwiema wieżami i znacznie wyższą kopułą, mogącą pomieścić trzy tysiące osób. Ta wersja świątyni przetrwała do tragicznego września 1944 roku, kiedy to 2 września niemieckie lotnictwo zrzuciło na kościół dziewięć bomb. Eksplozje obróciły budowlę w gruzy, niszcząc kopułę, nawę i prawą wieżę. W tych skrajnie niebezpiecznych warunkach żołnierze AK z Batalionu „Sokół” oraz młodzi harcerze z Grupy Zawiszaków ryzykowali życie, by ratować cenne paramenty liturgiczne.

Życie religijne wznowiono bardzo szybko, bo już w 1945 roku w odgruzowanych podziemiach urządzono tymczasową kaplicę. Ostateczna odbudowa prowadzona według projektu Stanisława Marzyńskiego w latach 1949-1952 była powrotem do pierwotnej klasycystycznej wizji Aignera. Choć w 1950 roku, pomimo protestów, (a ostatecznie w 1951 roku) rozebrano ocalałą lewą wieżę, świątynia odzyskała swój dawny, harmonijny kształt. 21 września 1952 roku kardynał Stefan Wyszyński uroczyście poświęcił odbudowany kościół. Do najcenniejszych zabytków, oprócz figury Chrystusa, należy empirowe cyborium z warsztatu Norblina z 1825 roku oraz złocony krzyż na szczycie świątyni, będący pamiątką po ks. Falkowskim.

Zaplecze duszpasterskie parafii również zapisało się w historii Polski. W wybudowanym w latach 1841-1844 pierwszym domu parafialnym, w nocy z 16 na 17 stycznia 1863 roku zebrał się Komitet Centralny Narodowy, by ustalić termin wybuchu powstania styczniowego. Od 1918 roku mieściła się tu nuncjatura apostolska. Ówczesny proboszcz ks. Euzebiusz Brzeziewicz wykazał się niezwykłą pokorą, oddając swoje apartamenty na mieszkanie i kancelarię Achillesowi Ratti, późniejszemu papieżowi Piusowi XI, samemu przenosząc się do skromnego lokalu. Ks. Brzeziewicz stał się jego najbliższym doradcą i tłumaczem, a ze względu na swoją skromność odmówił później przyjęcia godności prymasa Polski. W tych samych murach mieszkał i pracował również Giovanni Battista Montini, późniejszy papież Paweł VI.

Procesja na 200-lecie parafii św. Aleksandra

Gość Warszawski

Jubileusz przyniósł także przełomowe odkrycia naukowe, dzięki odnalezieniu po pół wieku kroniki Stanisława Kotarskiego, która pozwoliła ustalić, że obraz świętego Józefa w kościele jest dziełem Zofii Wojciechowskiej, córki drugiego prezydenta Rzeczypospolitej.

Współcześnie, choć Śródmieście Warszawy boryka się z wyludnianiem, a liczba stałych mieszkańców parafii spadła z 30 tysięcy do niespełna 10 tysięcy, Kościół św. Aleksandra pozostaje żywym symbolem ciągłości i ważnym punktem odniesienia dla całej stolicy. Parafia ma charakter personalno-terytorialny, a oprócz stałych mieszkańców i przyjmujących kolędę, przyciąga rzesze urzędników oraz pracowników korporacji korzystających z codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Kościół stał się bezpieczną przystanią dla wielu mniejszych grup duszpasterskich. Od 12 lat działa tu prężnie duszpasterstwo osób głuchoniemych, dla których Msze Święte w języku migowym odprawia ks. Dariusz Furmanik, kontynuując dzieło ks. Falkowskiego, założyciela Instytutu Głuchoniemych. Świątynia stała się również domem dla społeczności białoruskiej, odprawiającej Liturgię w ojczystym języku, oraz dla polsko-hiszpańskiej wspólnoty młodzieżowej Hakuna. Swoje spotkania odbywają tu także Duchowi Niewolnicy Maryi, Rodziny Nazaretańskie, wspólnota Silo Odnowy w Duchu Świętym, koła różańcowe, grupy AA, Wspólnota 12 Kroków oraz nowo powstała Grupa Miłości Miłosiernej skupiona wokół pism Alicji Lenczewskiej. Przy parafii działa Ośrodek Pomocy Psychologicznej oraz cieszące się ogromnym zainteresowaniem kursy przygotowujące do bierzmowania dla dorosłych, które jednorazowo gromadzą od 60 do 80 osób.

Uroczystości dwustulecia parafii św. Aleksandra zostały uświetnione publikacją kroniki, cyklem filmów historycznych na portalu YouTube oraz koncertem przed kościołem "Warszawa da się lubić" w wykonaniu Gabrieli Mościckiej z zespołem.