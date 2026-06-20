Dwaj pokorni

Neoprezbiterami Towarzystwa Jezusowego zostali Paweł Bondaruk SJ i Tomasz Gągorowski SJ.

Paweł Bondaruk ma 33 lata i pochodzi z Sanoka. Ukończył filologię polską w Warszawie i w 2016 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po nowicjacie w Gdyni studiował filozofię w Krakowie, a później przez dwa lata współpracował z Jezuicką Służbą Uchodźcom w Belgii. Oprócz studiów teologicznych w Warszawie uczył też języka polskiego jako obcego i angażował się w działalność duszpasterstwa francuskojęzycznego. Obecnie studiuje teologię moralną w Leuven w Belgii, i w nadchodzącym roku będzie je kontynuował. Lubi teatr. Przy przedstawianiu go arcybiskupowi podkreślono, że jest wrażliwy, uczynny i chętnie pomaga potrzebującym, słabym i chorym.

Tomasz Gągrowski urodził się 1985 roku w Zielonej Górze. Przed wstąpieniem do jezuitów ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Mieszkając kilka lat w Łodzi należał do wspólnoty Dzieci Światłości. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 2016 roku. Po dwuletnim nowicjacie w Gdyni studiował filozofię w Krakowie. Następnie odbył dwuletnią praktykę duszpasterką, pracując w domu rekolekcyjnym w Warszawie-Falenicy. W 2022 roku rozpoczął studia teologiczne w Warszawie. Obecnie przygotowuje się do licencjatu. W wolnych chwilach uwielbia aktywnie wypoczywać, spacerując lub biegając. Po wakacjach będzie pracował w Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni. Przy przedstawianiu go abp. Galbasowi wskazano, że wyróżnia go zdecydowanie skromność, oraz że jest uczynny i chętny do pomocy.

Na uroczystość do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli rodzina oraz goście zebrali się tłumnie, wypełniając kościół atmosferą szczęścia płynącego z wiary. Msza Święta rozpoczęła się procesją wejścia, którą zamykał abp. Adrian Galbas, błogosławiąc po drodze wiernych. Diakoni usiedli w pierwszych ławkach, a za nimi – rodzina.

W homilii abp. Galbas podkreślił ogromną rolę skromności w życiu człowieka, wskazując, że to właśnie przez uniżenie można być bliżej Boga.

– Tak, wszyscy chcemy księdza pokornego. Nie przede wszystkim inteligentnego, przedsiębiorczego, wymownego, sprytnego, wysportowanego, czy ładnego. Chcemy pokornego. Takiego, który jak pisał ks. Jan Twardowski, sobą nie zasłania Boga, który potrafi się schować, uniżyć, umniejszyć, uniewidocznić, by bardziej widoczny był Pan – mówił.

Abp Galbas zaznaczył również, że „pokora pozwala prosić innych o pomoc i jest gotowością do jej przyjęcia od innych”. W swoich rozważaniach przedstawił także trzy stopnie pokory, pokazując, że człowiek, który potrafi się uniżyć, pozostawić doczesne pragnienia i trwać w Chrystusie, nie tylko zbliża się do Niego, lecz także działa na Jego wzór.

– Pierwsza pokora polega na tym, żeby tak się uniżyć i tak upokorzyć, jak tylko można, aby być posłusznym prawu Boga i Pana naszego we wszystkim. (...) Druga pokora to taki stan ducha, w którym człowiek nie skłania się ku posiadaniu bogactwa, lecz wybiera ubóstwo. (...) Trzecia pokora, ta najdoskonalsza, polega na tym, że człowiek chce i wybiera ubóstwo z Chrystusem oraz zniewagę z Chrystusem bardziej niż zaszczyt. Bardziej się pragnie uchodzić za obłąkańca czy głupca z powodu Chrystusa, bo Jego pierwszego za takiego uważano, niż być uznawanym za mądrego i roztropnego na tym świecie. Wszystko to służy większemu naśladowaniu Chrystusa i upodobnieniu się do Niego – mówił.

W dalszej części Mszy św. młodzi prezbiterzy zostali pobłogosławieni zarówno przez biskupa, jak i przez pozostałych kapłanów obecnych na uroczystości. Następnie modlili się leżąc krzyżem, przez co dali świadectwo swojego pełnego zawierzenia Bogu. Kolejnym etapem obrzędu było nałożenie ornatów.

Po zakończeniu liturgii przyszedł czas na świętowanie z rodzinami i przyjaciółmi.