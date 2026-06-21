Spotkanie odbyło się w miejscu, gdzie przez rok przed wstąpieniem do zgromadzenia Helena Kowalska opiekowała się dziećmi i sprzątała w majątku małżeństwa Lipszyców, zarabiając na wiano. Obecnie domem opiekują się siostry Jezusa Miłosiernego, do którego należy s. Kruszewska, założycielka i koordynatorka kół koronkowych.

- My jako koła koronkowe jesteśmy w centrum duchowości miłosierdzia. Staramy się być miłosierni jak Jezus przez modlitwę, słowo i czyn. Nie chodzi o pieniądze, a postawę miłosierdzia, która jest bardzo szeroka - mówiła w konferencji s. Marietta, tłumacząc, że członkowie kół, modląc się, zanurzają cały świat w Bożym miłosierdziu.

S. Marietta Kruszewska o miłosierdziu

Gość Warszawski

- Odmawiamy koronkę i jeden dzień z nowenny do Miłosierdzia Bożego. Nowenna nie jest dodatkiem. Jedno koło zanurza w miłosierdziu Serca Jezusa cały świat. Modlitwą objęci są wszyscy żyjący i umarli, dusze gorliwe i oziębłe, dorośli i dzieci. Jedno koło otula modlitwą cały świat. I to jest siła Boga przez nas dla świata - wyjaśniała.

Zjazd odbył się pod hasłem "Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie mój" (Dz. 163). - Te słowa Faustyny to wielkie zadanie dla nas, wysoko ustawiona poprzeczka. Ona je pisała z pragnienia serca. Wiemy, że mamy być na wzór Jezusa. Dążyć do tego małymi kroczkami. Pierwszym jest zaufanie. "Na ile zaufasz, tyle otrzymasz" - mówił Jezus. Centrum kultu Bożego Miłosierdzia nie jest koronka, a zaufanie. Drugim krokiem jest ciągłe nawracanie. Za swoje zachowanie jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem i drugim człowiekiem. Nie można grzeszyć zuchwale, licząc na miłosierdzie, bo Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. Trzecim krokiem jest modlitwa, a czwartym - praca. Jezus spędzał czas z uczniami i innymi ludźmi, to była Jego praca. Potrzebujemy rozeznania. Nie możemy godzinami siedzieć w kościele, a tym samym zaniedbywać rodzinę. Ostatnim krokiem jest apostolstwo. To nasze słowa, modlitwy, przyjęcie drugiego człowieka, czasami głoszenie słowem - wymieniała s. Kruszewska.

Centralnym punktem zjazdu była Eucharystia. Ks. Dariusz Szyszka, proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Warszawie, w homilii mówił, że miejscem, w którym Jezus opatruje ludzkie rany, są Kościół i konfesjonał. - Grzech nie przekreśla człowieka. Największym sukcesem złego ducha jest odprowadzenie człowieka daleko od Jezusa. Z grzechu można się podnieść. Ale jak odejdziemy daleko, to nie słyszymy głosu Dobrego Pasterza, nie wiemy, gdzie iść - mówił.

Ks. Dariusz Szyszka o asertywności w miłosierdziu

Gość Warszawski

Kapłan, przypominając słowa Jezusa do Faustyny: "Mów Mi o wszystkim", zachęcał do dzielenia się z Bogiem swoim życiem.

W zjeździe wzięło udział 220 osób, m.in. z Warszawy, Wołomina, Wysokiego Maz., Borzęcina Dużego i Łap.

Jezus do Faustyny

Gość Warszawski

Koła koronkowe to 9-osobowe grupy modlitewne, których duchowość zatopiona jest w miłosierdziu Boga. Są one też kontynuacją misji, jaką otrzymała św. Faustyna, czyli głoszenia, wielbienia i wypraszania miłosierdzia dla świata oraz świadczenia miłości względem drugiego człowieka.