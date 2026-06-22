Warsztaty obecnie działających pod nazwą „Dobra droga - warsztat 12 kroków".

Ich absolwenci oraz obecni i przyszli uczestnicy, terapeuci, asystenci przygotowujących się do posługi, założyciele i sympatycy dziękowali 21 czerwca za 18 lat dzieła podczas Mszy św. w parafii Matki Bożej Różańcowej na Bródnie, gdzie posługuje kapelan środowiska „12 kroków” ks. Robert Szczuraszek.

- Dziękujemy za ludzi, którzy wyciągnęli do nas pomocna dłoń, by pokazać nam nadzieję, którzy dali nam możliwość, byśmy mogli zdrowieć przez odkrywanie Boga. Jednoczymy się przez to, co się w nas dokonało. Spotkaliśmy się na tej drodze w różnym momentach swojego życia. Pamiętajmy, że Jezus chce się nami opiekować i przez trudne sytuacje nas przeprowadzać - mówił.

O 12 krokach

Gość Warszawski

W homilii wyjaśniał, jak uwalniający ludzi jest program „12 kroków”.

- Szczerość wobec Boga skutkuje odwagą. Do stanięcia w prawdzie zachęca nas sam Pan Jezus. Kiedy będzie sąd ostateczny, nastąpi jasność co do świata i nas samych. Grzech jest mniejszy od łaski. Chodzi o to, na ile wychodzę na zewnątrz i na ile mam odwagę rozwiązać przez Boga różne sprawy. W grupie dzielenia mamy świadectwa. Mówimy, z czym mieliśmy problem albo z czym nadal się zmagamy. Bóg jest w tym, przez co przechodzimy, w tym, co nam się nie udało. Delikatne objęcie Pana Boga nas otula. On mówi „ jesteś bezpieczny w moich rękach” - tłumaczył.

Mówił o tym, że wyrazem miłości Bożej, jest zaproszenie na warsztaty.

- Każdy z nas jest dla Niego ogromnie ważny, nasze życie i to, co przeżywamy, nie jest mu obojętne. Jest dla niego bardzo istotne, bo to jest życie Jego ukochanego dziecka - dodał ks. Szczuraszek.

Nowe grupy otwierane przez zespół prowadzących warsztaty "Dobra Droga - Warsztaty 12 Kroków" im. ks. Jana Pałygi w Polsce rozpoczną kursy jesienią jako "pierwszy obrót".

Zazwyczaj w 2. niedzielę miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej ma miejsce niedziela "świadectwowa" i Msza św. dla środowiska "12 kroków".

Program "12 kroków" był początkowo realizowany na potrzeby alkoholików w USA. Odsłona oferowana w Polsce jest znacznie szersza, koreluje z ćwiczeniami ignacjańskimi i jest powrotem do korzeni chrześcijaństwa. Zapoczątkował ją w 2004 roku ks. prof. Romuald Jaworki, psycholog, którzy przywiózł i przetłumaczył podręcznik do programu.

Jest on od 2008 roku realizowany w diecezji warszawsko-praskiej, na początku przy Centrum Pomocy Duchowej w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12, a obecnie przy ul. Gersona 27 na Żeraniu, gdzie mieści się główna siedziba. Oprócz sal warsztatowych, poradnianych oraz administracyjnych w budynku znajduje się również kaplica z Najświętszym Sakramentem oraz kawiarenka.

Łącznie przez 18 lata z programy skorzystało 8 tys. osób.