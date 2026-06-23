W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa poświęcona publikacji pierwszego w Polsce całościowego „Praktycznego komentarza do listu apostolskiego motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi” (VELM). Książka została opracowana przez członków Zespołu ds. konsultacji prawno-kanonicznych Fundacji Świętego Józefa KEP. Stanowi ona kluczowe narzędzie, które ma wspomóc ujednolicanie i podnoszenie standardów ochrony małoletnich oraz bezbronnych dorosłych w strukturach kościelnych.

Prof. Anna Słowikowska, Fundacja Świętego Józefa, prezentacja komentarza do "Vos estis lux mundi"

Gość Warszawski

„Vos estis lux mundi” (z łac. „Wy jesteście światłem świata”) to jeden z najważniejszych i najbardziej fundamentalnych kościelnych aktów prawnych regulujących system walki z nadużyciami seksualnymi oraz system ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele katolickim. Dokument ten dotyczy w szczególności zgłaszania i badania przestępstw seksualnych, odpowiedzialności przełożonych kościelnych oraz obowiązku pomocy skrzywdzonym.

W spotkaniu z mediami udział wzięli autorzy i redaktorzy publikacji: dr hab. Anna Słowikowska (KUL), dr Aleksandra Brzemia-Bonarek (UPJPII), ks. dr hab. Jan Dohnalik (UKSW) oraz prezes Fundacji Świętego Józefa KEP, Magdalena Bogdan. Dokument „Vos estis lux mundi” („Wy jesteście światłem świata”) po okresie próbnego obowiązywania (ad experimentum) został w 2023 roku ostatecznie znowelizowany i promulgowany przez papieża Franciszka. Jak podkreśliła dr hab. Anna Słowikowska, prawo to nie jest już jedynie projektem badawczym, lecz w pełni obowiązującą procedurą karną w całym Kościele katolickim.

- Doświadczenie ostatnich lat pokazało, że skuteczność prawa zależy nie tylko od faktu jego istnienia, ale również od jego rozumienia i konsekwentnego stosowania w praktyce - tłumaczyła prof. Słowikowska.

Komentarz powstał z myślą o osobach bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie postępowań oraz towarzyszenie skrzywdzonym: biskupach, wyższych przełożonych zakonnych, delegatach i duszpasterzach. Autorzy dokonali analizy dokumentu artykuł po artykule, wprowadzając nowe, precyzyjne tłumaczenie uwzględniające polską i watykańską praktykę proceduralną ostatnich lat. Książka zawiera także gotowe schematy postępowań kanonicznych oraz wyciąg z korespondujących przepisów prawa państwowego.

Dr Brzemia-Bonarek, ks. prof. Jan Dohnalik i Magdalena Bogdan, Fundacja Św. Józefa

Gość Warszawski

Dr Aleksandra Brzemia-Bonarek wskazała, że impulsem do stworzenia vademecum były obserwacje dotyczące różnic w standardach działania poszczególnych diecezji i prowincji zakonnych. Zwróciła uwagę na to, że dysproporcje te wynikają często z braku wiedzy, przemęczenia personalnego czy niedostatku wrażliwości urzędników.

- Chodziło nam o to, aby w tym komentarzu były zawarte kwestie, które pozwolą słusznie, zasadnie i z dużym spokojem stosować prawo, tak aby przynajmniej te kwestie minimalne były zachowane - mówiła dr Brzemia-Bonarek, dodając, że wierny w diecezji A nie może być traktowany gorzej niż w diecezji B.

Prelegenci kładli ogromny nacisk na precyzję pojęciową. Jak zaznaczono, w przestrzeni kanonicznej celowo używa się terminu „osoba skrzywdzona”, a nie „pokrzywdzona”. Pozwala to na realne uznanie doznanej krzywdy bez budowania mylnych oczekiwań proceduralnych, jako że kościelny proces karny rządzi się innymi zasadami i statusem stron niż proces przed sądem państwowym. Komentarz odnosi się również do dynamicznych, globalnych dyskusji prawnych, takich jak precyzyjne definiowanie pojęcia „dorosłego bezbronnego” (vulnerabilis).

Podczas konferencji podkreślono konieczność harmonijnej i stanowczej współpracy Kościoła z organami państwowymi. Zgodnie z art. 20 VELM, kościelne dochodzenie w żaden sposób nie zastępuje ani nie zwalnia z realizacji obowiązków wobec prawa państwowego. Kanoniści wyrazili pełną gotowość do bycia merytorycznymi partnerami dla prokuratorów i sędziów sądów powszechnych, podkreślając, że ochrona dobra dziecka stoi ponad wszelkimi podziałami.

Ks. dr hab. Jan Dohnalik, dzieląc się perspektywą wieloletniego delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, zwrócił uwagę na udaną, ponaduczelnianą współpracę trzech polskich wydziałów prawa kanonicznego (KUL, UPJPII, UKSW) przy tworzeniu tej publikacji. Wybiegając w przyszłość, postulował powołania Krajowego Sądu Kanonicznego w Polsce, wzorem rozwiązań m.in. z Francji.

- Każdy biskup jest sędzią w swojej diecezji, ale bardzo trudno znaleźć w każdej z nich wielu fachowców od prawa kanonicznego karnego. [...] Francja zrobiła taki sąd i to bardzo dobrze działa, właśnie dlatego, że następuje standaryzacja tych wszystkich postępowań - wyjaśniał ks. prof. Dohnalik.

Ksiądz profesor odniósł się także do oczekiwań związanych z powstaniem ogólnopolskiej niezależnej komisji eksperckiej mającej badać przypadki nadużyć z przeszłości. Podkreślił, że powołanie takiej instytucji na poziomie centralnym jest niezbędne do rzetelnego zbadania zjawiska i wyciągnięcia systemowych wniosków dla całego kraju, aby słabsze kadrowo i prewencyjnie ośrodki nie zostawały w tyle.

Magdalena Bogda, prezes Fundacji Świętego Józefa KEP

Gość Warszawski

Prezes Fundacji Św. Józefa, Magdalena Bogdan, podzieliła się wnioskami z niedawnej międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie małoletnich na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wskazała, że polskie środowisko uczy się i wymienia doświadczeniami z delegacjami m.in. z Czech i Litwy. Przekazała też, że współczesny "safeguarding" odchodzi od suchego „odhaczania procedur” (tzw. compliance) na rzecz rzeczywistego słuchania głosu osób skrzywdzonych i budowania szerokiej kultury odpowiedzialności.

- Dokument "Vos estis lux mundi" nie powinien być dokumentem o zarządzaniu kryzysem. Powinien być dokumentem, który buduje kulturę odpowiedzialności i kulturę współpracy - podsumowała Magdalena Bogdan.

Dystrybucją „Praktycznego komentarza” zajmuje się bezpośrednio Fundacja Świętego Józefa KEP. Zespół prawno-kanoniczny Fundacji świadczy również bezpłatną pomoc doradczą dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w Kościele, pomagając zrozumieć pisma i procedury kanoniczne. Dyżury telefoniczne odbywają się w środy i czwartki w godz. 18-20 pod numerem: 797 775 604. Poradę można uzyskać też mailowo: konsultacjekanoniczne@fsj.org.pl.