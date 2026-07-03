Zmarł pierwszy kapłan obecnej parafii w Starej Wsi za Otwockiem

Kapłan zmarł w wieku 78 lat, w 48. roku kapłaństwa, 29 czerwca w Szpitalu Miejskim w Łowiczu, rodzinnym mieście. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek w parafii Matki Bożej Anielskiej w Starej Wsi za Otwockiem, gdzie ks. Osimowicz był administratorem i budowniczym. Msza św. pogrzebowa o godz. 11. Po Eucharystii nastąpi złożenie ciała zmarłego na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Jan Osimowicz urodził się 9 października 1946 r. w Łowiczu. Pochodził z parafii Wniebowzięcia NMP. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego 27 maja 1979 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Przemienienia Pańskiego w Radzyminie (1979-1981), św. Mikołaja Bpa w Grójcu (1981, archidiecezja warszawska), Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie (1981-1982, diecezja łowicka), Wniebowzięcia NMP w Celestynowie (1982-1984), św. Jana Kantego w Legionowie (1984-1987).

W czerwcu 1987 r. został skierowany do tworzenia ośrodka duszpasterskiego w Starej Wsi. Dzięki jego staraniom przywieziono i zestawiono drewnianą kaplicę "przechodnią" z parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie-Okęciu. Parafię erygował tu bp Kazimierz Romaniuk 25 grudnia 1993 r. z części parafii Celestynów i Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku-Śródborowie. Początki duszpasterstwa związane są z 2 sierpnia 1987 r. - wtedy ks. Osimowicz po raz pierwszy odprawił Mszę św.

W czerwcu 1992 r. ks. Jan podjął posługę duszpasterską w Ordynariacie Polowym, najpierw jako proboszcz parafii św. Krzysztofa w Ełku (1992), a następnie jako wikariusz parafii MB Ostrobramskiej na warszawskim Bemowie (1992-1993). Pracował jeszcze jako wikariusz parafii MB Nieustającej Pomocy w Świdwinie (1993, diecezja koszalińsko-kołobrzeska). W 1993 r. wrócił do diecezji rodzinnej i pomagał duszpastersko w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu.