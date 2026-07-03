Wyróżnienie od 51 lat przyznawane jest twórcom, badaczom i organizacjom, które chronią, rozwijają i promują dziedzictwo polskiej kultury tradycyjnej. W tym roku otrzymało ją 13 osób, w tym m.in. hafciarka, rzeźbiarka, poetka, śpiewaczka ludowa, plecionkarz, etnografka i etnomuzykolog. Przyznano także nagrodę dla kapeli ludowej i zespołów folklorystycznych oraz instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej.

Laureaci otrzymali medale projektu Anny Jarnuszkiewicz, haftowane dyplomy oraz nagrody pieniężne. Przed ich wręczeniem głos zabrała Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. - Dzisiejsza uroczystość jest podziękowaniem dla ludzi, którzy od lat wykonują cichą pracę. Często z dala od wielkich scen i kamer. Pracę, bez której Polska byłaby uboższa. Nagroda im. Oskara Kolberga od ponad 50 lat trafia właśnie do takich osób. To nagroda za talent i wytrwałość, ale przede wszystkim za wierność: miejscu, z którego się pochodzi, melodiom, których nie da się pomylić z żadnymi innymi, jak również wzorom, gwarom, zwyczajom i pamięci przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Coroczne przyznawanie nagrody, wspieranie twórczości ludowej, dokumentowanie tradycji, współpraca z instytucjami i środowiskami lokalnymi to część odpowiedzialności państwa za dziedzictwo niematerialne - mówiła.

Kapela im. Tadeusza Kubiaka

Gość Warszawski

51. Nagrodę im. Oskara Kolberga otrzymali:

1. w kategorii dla twórców z dziedziny sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych:

• Brygida Hochschultz - hafciarka (Puck, woj. pomorskie, Północne Kaszuby - Norda),

• Bogumiła Maria Leśniak - rzeźbiarka, malarka na szkle (Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, Górale Babiogórscy),

• Zuzanna Bujok - poetka, pisarka, śpiewaczka ludowa, gawędziarka (Wisła, woj. śląskie, Górale Śląscy, Śląsk Cieszyński),

• Halina Romanowska - śpiewaczka ludowa, bibułkarka, pisankarka (Żmudź, woj. lubelskie, ziemia chełmska),

• Stanisław Archacki - śpiewak ludowy (Myszyniec Stary, woj. mazowieckie, Kurpie Zielone);

2. w kategorii dla "Mistrza Tradycji":

• Czesław Hinc - plecionkarz, rzeźbiarz, malarz na szkle (Kościerzyna, woj. pomorskie, Kaszuby);

3. w kategorii dla pisarzy i poetów ludowych:

• Halina Graboś - poetka (Kamień, woj. lubelskie, Lubelszczyzna, ziemia chełmska);

4. w kategorii dla badaczy, naukowców, regionalistów, działaczy społeczno-kulturalnych, popularyzatorów:

• Magdalena Kroh - etnografka i muzealniczka, dokumentatorka i popularyzatorka kultury ludowej Małopolski (Nowy Sącz, woj. małopolskiej, Lachy Sądeckie),

• Zbigniew Przerembski - etnomuzykolog (Warszawa, woj. mazowieckie, Mazowsze);

5. w kategorii dla kapel ludowych:

• Kapela im. Tadeusza Kubiaka (Leśmierz, woj. łódzkie, ziemia łęczycka);

6. w kategorii dla zespołów folklorystycznych:

• Zespół Regionalny "Wesele Krzemienieckie" (Krzemienica, woj. podkarpackie, Rzeszowiacy),

• Regionalny Zespół Śpiewaczy "Małokończanie" (Kończyce Małe, woj. śląskie, Śląsk Cieszyński);

7. w kategorii honorowej dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej:

• Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie (Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, Mazury).

W ramach Nagrody im. Oskara Kolberga przyznane zostało także wyróżnienie specjalne dla wyjątkowego ucznia wskazanego przez "Mistrza Tradycji". Otrzymała je Natalia Zacharek - plecionkarka, uczennica mistrza tradycji Czesława Hinca.

Tegoroczną galę poprowadzili Elżbieta Legierska, mistrzyni folkloru Beskidu Śląskiego, oraz Krzysztof Trebunia-Tutka, podhalański muzyk.

Nagroda im. Oskara Kolberga jest przyznawana od 1974 r. za szczególne zasługi i działania na rzecz kultury ludowej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest najważniejszym wyróżnieniem w dziedzinie kultury ludowej w Polsce i najdłużej przyznawanym.