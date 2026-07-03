Organy i Srebrna Piszczałka

W każdą niedzielę lata o godz. 16 archikatedra warszawska zabrzmi muzyką organową wykonaną na światowym poziomie. To zasługa wirtuozów, ale też

dużych niemieckich organów, które mają 4301 piszczałek, 60 głosów i 3 klawiatury.

- Festiwal wpisał się już w świadomość społeczną. Ma ugruntowana pozycję. Grają na nim muzycy wytrawni, bez studentów. Miejsce koncertów, archikatedra to historia miasta i Kościoła, swego rodzaju panteon narodowy. Mamy w niej bardzo dobre organy. W kościołach są często organy, które nadają się do liturgii. Tu mamy niemiecki instrument do działalności koncertowej, który jest regularnie strojony i daje dużą ekspresję. Organy koncertowe są duże. Archikatedra nie jest duża. Nie potrzeba nagłośnienia. Publiczność słucha więc muzyki „na żywo”, a nie z głośników. Organy to brzmienie poważne, ale można z nich wydobyć cichutkie dźwięki – opisuje Przemysław Kapituła, dyrektor artystyczny festiwalu „Organy Archikatedry”.

W tegorocznej edycji wystąpią organiści, którzy są już znani stołecznej publiczności, ale też debiutanci.

- Pierwszy koncert wykona Eric Hallein, który z powodu kontuzji ręki nie dotarł do nas rok temu. On pamięta czasy powojenne, kiedy na koncerty jego belgijski kościół był pełen. Przychodziło 600 osób. Drugi koncert zagra Roberto Bonetto, który był u nas na jednym z pierwszych koncertów. Lubi przerabiać muzykę Händela na organy. Trzeci koncert wykona organista grający w kościołach Bari, gdzie jest wiele małych instrumentów. 26 lipca zagram z kolei ja, m.in. kompozycje Mieczysława Surzyńskiego. Cały czas je ćwiczę i nie nudzą mi się wcale. 2 sierpnia wystąpi Jesús Sampedro Marquez, który przyjeżdża do nas co kilka lat i przywozi ze sobą nowe utwory. O niego upomina się publiczność. 9 sierpnia wystąpi chyba jedyny organista, który jak gra, to się ie myli. 16 sierpnia usłyszymy organistę archikatedry Piotra Rachonia. Giovanni Petrone wystąpi 23 sierpnia, po raz pierwszy u nas. To przedstawiciel młodego pokolenia, który kształcił się w europejskich uczelniach. 30 sierpnia usłyszymy stałego bywalca festiwalu, który specjalizuje się w muzyce włoskiej. Panie go bardzo lubią. Przy niektórych utworach płaczą. 6 września wystąpi najbardziej znany organista Szwajcarii, a 13 września nasz rodak Marcin Armański. Na zakończenie usłyszymy włoskiego artystę z gigantycznym potencjałem. Gra koncerty przez cały rok z różnym programem. Sięga po utwory fortepianowe przerobione na organy – opisuje P. Kapituła.

Podczas koncertu 2 sierpnia najważniejsze polskie wyróżnienie przyznawane za wybitne zasługi dla muzyki sakralnej przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski otrzyma dr Jan Mikołaj Gładysz, wybitny organista, dyrygent, kompozytor, muzykolog i pedagog, który od ponad czterdziestu lat jest związany z sanktuarium redemptorystów w Tuchowie.

Kalendarz koncertów:

5 lipca – Eric Hallein (Belgia)

12 lipca – Roberto Bonetto (Włochy)

19 lipca – Giovanna Tricarico (Włochy)

26 lipca – Przemysław Kapituła (Polska)

2 sierpnia – Jesús Sampedro Marquez (Hiszpania) – koncert połączony z uroczystością wręczenia Srebrnej Piszczałki dr. Janowi Mikołajowi Gładyszowi

9 sierpnia – Jürgen Benkö (Niemcy)

16 sierpnia – Piotr Rachoń (Polska)

23 sierpnia – Giovanni Petrone (Włochy)

30 sierpnia – Ennio Cominetti (Włochy)

6 września – Jean-Christophe Geiser (Szwajcaria)

13 września – Marcin Armański (Polska)

20 września – Giampaolo Di Rosa (Włochy)

Wstęp na koncerty jest biletowany. Organizator, czyli Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej", ufundował dla Czytelników „Gościa Niedzielnego” podwójne wejściówki. Otrzymają je nadawcy 1., 5. i 10 e-maili, wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Organy”.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w „Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.