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Lato z Rafaelem

 
Ponad milion widzów we Francji obejrzało "Camino dla opornych". W Polsce jego przedpremiera odbędzie się 26 lipca. Rafael Film

Trzy przedpremiery i popularne filmy religijne. Opowieści, które bawią i wzruszają, poruszają serce i skłaniają do refleksji. Rafael Film zaprasza na wakacyjny cykl kinowy.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

5 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 5 lipca 2026
aktualizacja 17 lipca 2026

Letnie pokazy to propozycja dla poszukujących nie tylko rozrywki, ale także przemyśleń, emocji, inspiracji i historii pozostających w pamięci na długo. 

W letnim repertuarze Rafael Film znajdą się nowości: „Camino dla opornych”, „Odzyskany” i „Mistyczka”. Pierwsza to francuska komedia, która opowiada o niezwykłej pielgrzymce do Santiago de Compostela, podczas której bohaterowie odkrywają, że największa podróż prowadzi do poznania siebie. Druga to debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, który ukazuje życiowe wybory, odpowiedzialność i możliwości rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Trzecia to pierwszy fabularny film poświęcony Alicji Lenczewskiej, szczecińskiej mistyczce.

W repertuarze ogólnopolskiego „Lata z Rafaelem” znalazły się także dobrze znane widzom produkcje: „Jak Bóg da”, „Wolni. Podróż do wnętrza”, „Niebo nie może czekać”, „Tajemnica Ojca Pio” oraz „Triumf serca”.

W Warszawie filmy można oglądać w kinie Wisła, Kinie Mundek (projekcie w Multikinie Złote Tarasy) i w Multikinie Targówek.

W kinie Wisła i Multikinie Targówek projekcje odbędą się: 5 lipca („Jak Bóg da”), 12 lipca („Niedziela”), 19 lipca („Niebo nie może czekać”), 26 lipca („Camino dla opornych), 2 sierpnia („Odzyskany”), 9 sierpnia („Tajemnice ojca Pio), 16 sierpnia („Triumf Serca), 23 sierpnia („Mistyczka) i 30 sierpnia („Camino dla opornych”).

W sali kinowej nr 6 Multikina Złote Tarasy seanse zawsze odbywać się będą bez bloku reklamowego i z lektorem w przypadku obcojęzycznych produkcji. Projekcie zaplanowano na 7 lipca („Jak Bóg da”), 14 lipca „Powołany 2”, 21 lipca „Maryja Matka ludzkości”, 27 lipca ( „Niedziele”), 4 sierpnia („Posłani”) i 13 sierpnia ( „Reagan”).

Rafael Film dla Czytelników „Gościa Niedzielnego” ufundował po dwa podwójne zaproszenia do Kina Wisła na seanse: 19 lipca - "Niebo nie może czekać", 9 sierpnia - "Tajemnica Ojca Pio", 16 sierpnia - "Triumf Serca", 30 sierpnia - "Camino dla Opornych" (przedpremiera).

Otrzymają je nadawcy 1 i, 5.  e-maili, wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem w postaci wybranego filmu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów  w „Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.

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