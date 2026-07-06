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Karmelitańska zbroja

 
Szkaplerz to dwa prostokątne kawałki sukna połączone tasiemką. Na jednym jest wizerunek Matki Bożej z Góry Karmel, a na drugim Najświętsze Serce Jezusa. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

7 lipca rozpoczyna się nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej. Ogólnowarszawskie przygotowania do nałożenia szkaplerza odbędą się w parafii Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

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6 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 6 lipca 2026
aktualizacja 14 lipca 2026

16 lipca przypada wielka uroczystość dla karmelitów. Upamiętnia objawienia Matki Najświętszej z 15 na 16 lipca 1251 r. w angielskim klasztorze. Maryja wręczając wówczas św. Szymonowi Stockowi, przełożonemu generalnemu karmelitów, swoją szatę, miała powiedzieć: „Kto w szkaplerzu umrze, nie zazna ognia piekielnego”. Co roku 16 lipca w wielu kaplicach i kościołach, nie tylko karmelitańskich, jest możliwość uroczystego nałożenia maryjnej szaty.

Ogólnowarszawskie przygotowania do przyjęcia szkaplerza zaplanowano od 7 lipca w kościele przy ul. Przyrynek 2, gdzie w bocznej kaplicy umieszczony jest duży obraz Matki Bożej Szkaplerznej. We wtorek rozpocznie się w parafii Nawiedzenia NMP doroczne 2-dniowe nabożeństwo adoracyjne. W jego ramach o godz. 15 Msza św. ku czci Najświętszego Sakramentu, po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia i osobista adoracja do godz. 17. Od godz. 17 rozpoczną się modlitwy związane z nabożeństwem szkaplerznym. Do 16 lipca o godz. 18.00 będzie nabożeństwo nowennowe i o 18.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną. Do udziału zaproszeni są czciciele Matki Najświętszej i osoby pragnące włączyć się w szkaplerzny nurt modlitewny.

Miejscem, gdzie szkaplerz karmelitański można przyjąć właściwie codziennie, jest klasztor św. Józefa przy ul. Racławickiej 31 na Mokotowie. Działa tu też bractwo i świecki zakon karmelitański, które co miesiąc gromadzą się na wspólnej modlitwie. A 15 lipca zapraszają na noc czuwania o godz. 21 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, pieśniami, Różańcem, rozważaniem pism św. Tereski od Dzieciątka Jezus, cichą modlitwą i Eucharystią o północy. Zwieńczy je wspólnie odmówiona jutrznia o 5.00 rano. Szkaplerz będzie można tu przyjąć uroczyście 16 lipca podczas Mszy św. o godz. 8.30,8, 10,18 i 20.30. Od 7 lipca w klasztorze będzie odprawiana nowenny przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel. Jej tematem będzie Maryja jako Pani błogosławieństw.

U karmelitów na stołecznym Solcu od 13 do 15 lipca o godz.18 odbędzie się triduum modlitw do Matki Bożej Szkaplerznej, a samo nałożenie szkaplerza 16 lipca podczas Mszy św. o godz.7, 8 i 18. Podobnie będzie u karmelitanek bosych przy ul. Wolskiej 27/29. W dniach 13 - 15 lipca odbędą się one o godz. 18.00. Msze św. w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca o 7.30 i 18.

Szkaplerz będzie można przyjąć także w klasztorze karmelitanek bosych w Nowych Osinach k. Mińska Mazowieckiego. Tegoroczne triduum poprowadzi o. Tomasz Rydzewski, karmelita bosy z pustelni w Drzewinie. W dniach 13 - 16 lipca o godz. 18 będzie Eucharystia z homilią o Maryi. 

Przyjmujący szkaplerz jest włączony w dobra duchowe rodziny karmelitańskiej. Maryja obiecała noszącym Jej szatę i, co bardzo ważne - naśladującym Ją, że zaopiekuje się nimi za życia, a w godzinie śmierci stanie przy nich i zaprowadzi do nieba. Dodatkowo papieżowi Janowi XXII zapowiedziała tzw. przywilej sobotni, który polega na tym, że w pierwszą sobotę po śmierci, Matka Boża zejdzie do czyśćca i zabierze z niego te dusze, które według swojego powołania zachowały czystość oraz odmawiały modlitwy o charakterze maryjnym. 
Przy nakładaniu szkaplerza kapłan prosi o codzienne zwracanie się do Matki Najświętszej. Często zaleca odmawianie „Pod Twoja obronę”.

Szkaplerz nakładany po raz pierwszy jest materiałowy. Później można go zastąpić medalikiem szkaplerznym. Jeśli ktoś przestanie go nosić z zapomnienia, przez nieuwagę czy z powodu zniszczenia, to po tej przerwie, kolejny można nałożyć sobie samemu. Jeśli jednak powodem nienoszenia szkaplerza byłaby pogarda czy negatywna intencja, to w przypadku powrotu, szkaplerz musi nałożyć ksiądz.

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