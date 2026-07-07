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Historie do zobaczenia

 
Film "Matusia" w reż. Maciej Fijałkowski z 2022 roku opowiada historię akcji ratowania Żydów z Holocaustu przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, koordynowaną przez ich ówczesną przełożoną m. Matyldę Getter, która została odznaczona przez instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. IPN /edukacja.ipn.gov.pl

Dokument o Powstaniu Warszawskim i opowieść o m. Matyldzie Getter. Losy dowódcy polskiego podziemia niepodległościowego i film o ks. Jerzym Popiełuszce. Centralny Przystanek Historia organizuje letni cykl kinowy.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

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7 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 7 lipca 2026

To propozycja dla miłośników historii i kina. W każdą środę lipca i sierpnia o godz. 17 przy ul. Marszałkowskiej 107, przy stacji Metro Świętokrzyska na dużym ekranie będą wyświetlane po dwie wybrane produkcje Instytutu Pamięci Narodowej w ramach projektu "Historie do zobaczenia". W programie znalazły się filmy dokumentalne poświęcone ważnym postaciom i wydarzeniom z historii Polski - świeckimi duchownym, oraz wieloodcinkowy, nowy cykl „Szlak Nadziei. Bitwa o Monte Cassino", czyli opowieść o niezłomności, determinacji i drodze do wolności, którą przeszli żołnierze 2. Korpusu Polskiego. Tematyka filmów przechodzi od czasów wojny, w tym ratowania Żydów, przez Powstanie Warszawskie, stan wojenny, aż po katastrofę w Czarnobylu.

- To jedne z najlepszych produkcji filmowych IPN i Biura Edukacji IPN. Będzie można zobaczyć filmy dokumentalne, fabularne, dokumenty fabularyzowane oraz serial, najnowszą produkcję IPN. On w drobiazgowy i ciekawy sposób pokazuje drogę żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, drogę jaką przeszli od wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku, po wielkie zwycięstwo na wzgórzu Monte Casino, aż do zakończenia wojny. Zwracam uwagę na filmy krótkometrażowe, w tym „Nić nadziei”, nawiązujący do historii stanu wojennego. Mamy również „Wiarę’44” o Powstaniu Warszawskim oparty na relacjach świadków. On nawiązuje do roli, jaką odegrało duchowieństwo katolickie w zrywie, pokazując indywidualne historie poszczególnych księży. Ten film jest też ciekawy ze względu na fantastyczne animacje artystyczne - rekomenduje Konrad Starczewski, naczelnik wydziału projektów multimedialnych i notacji BE IPN.

Plan projekcji:
    • 8 lipca 2026 – „Nić nadziei" i „Szlak Nadziei. Bitwa o Monte Cassino" odc. 1
    • 15 lipca 2026 – „Wybraniec Bogów" i „Szlak Nadziei. Bitwa o Monte Cassino" odc. 2
    • 22 lipca 2026 – „Katastrofa w Czarnobylu 40. rocznica" i „Szlak Nadziei. Bitwa o Monte Cassino" odc. 3
    • 29 lipca 2026 – „Ks. Stanisław Streich – prawda i pamięć" i „Szlak Nadziei. Bitwa o Monte Cassino" odc. 4
    • 5 sierpnia 2026 – „Wiara 44" i „Szlak Nadziei. Bitwa o Monte Cassino" odc. 5
    • 12 sierpnia 2026 – „Matusia" i „Paszport Paragwaju"
    • 19 sierpnia 2026 – „Zapora. Hieronim Dekutowski" i „Stanisław Helski. Dlaczego"
    • 26 sierpnia 2026 – „Czarny sufit" i „Popiełuszko. Testament wolności".

Wstęp na projekcje jest wolny.

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