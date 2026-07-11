Uroczystość odbyła się podczas Mszy św. 11 lipca w Kościele św. Kazimierza u benedyktynek-sakramentek na Nowym Mieście, gdzie wspólnota oblacka istnieje od 2015 roku i liczy 28 osób.

W homilii ks. dr Andrzej Tulej mówił o roli słuchania w życiu człowieka. Wskazał na pierwsze wezwanie św. Benedykta w prologu jego reguły: „Słuchaj, synu nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serc. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie”.

- Do niego powinniście wracać. To jest droga, do której zostaliście wezwani jako uszczegółowienie powołania - zwrócił się do oblatów, dodając, że reguła wprowadza do sztuki bycia ludźmi, której kluczem jest właśnie postawa słuchania.

Odnowienie przyrzeczeń oblackich

Gość Warszawski

Ks. Tulej nawiązał też do tradycji „duszy kościelnej”.

- Być człowiekiem nieśmiertelnym, to być człowiekiem miłości. Pierwowzór Kościoła stanowi Matka Boża. Cechami duszy kościelnej są: czuć z Kościołem, współpracować z łaską i komunią ze świętymi - wymieniał, zachęcając do wybrania sobie patrona oblatury.

Oblaci benedyktyńscy nie są stowarzyszeniem, ani trzecim zakonem, ani ruchem. To świeccy i duchowni, żyjący w świecie, bardziej świadomymi swojej konsekracji chrzcielnej, którzy pragną żyć duchowością Reguły św. Benedykta, wiążąc się z konkretnym klasztorem. Oblatura znana była od czasów św. Benedykta, czyli od VI wieku, choć początkowo dotyczyła dzieci.

Wstąpienie do oblatury poprzedzone jest spotkaniami otwartymi, zazwyczaj w ostatnie czwartki miesiąca o godz. 19, a po rozeznaniu drogi - rocznym nowicjatem. Przyrzeczenia składane są w uroczystości, często 11 lipca, w dzień św. Benedykta na ręce matki przełożonej. Wiążą się to z zobowiązaniem promieniowania duchowością benedyktyńską poza murami klasztoru, z odmawianiem Liturgii Godzin, by uświęcać pory dnia, i czytaniem Pisma Świętego, bez zaniedbywania obowiązków stanu.

Osoby, które chciałyby się przyjrzeć duchowości benedyktyńskiej, benedyktynki-sakramentki zapraszają do modlitw w Kościele św. Kazimierza. W niedziele o godz. 9 jest odprawiana Msza św. po łacinie z chorałem gregoriańskim, a o godz. 17 - po polsku z udziałem scholi. W lipcu i w sierpniu w dni powszechne Eucharystia jest o godz. 8. W każdy czwartek od rana do godz. 19 następuje adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 19 jest Monastyczna Liturgia Godzin z mniszkami, która zawiera Godzinę czytań, Kompletę i błogosławieństwo eucharystyczne.

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17 w kościele odprawiana jest Msza św. o wyniesienie na ołtarze benedyktynek sakramentek: s. Marii Tomei i towarzyszek męczeństwa.

Wykłady czwartkowe w roku 2026/2027 będą prowadzić prof. Agnieszka Kijewska z KULu i ks. dr Andrzej Tulej, rektor Kościoła św. Kazimierza. Skupią się one na benedyktynkach, w tym św. Hildegardzie i św. Gertrudzie, oraz na kobietach prowadzących życie monastyczne przy św. Hieronimie. Na zainteresowanych oblaturą w każdy czwartek o godz. 20 w salce przy zakrystii czeka s. Dominika, opiekunka wspólnoty oblatów. Można też wysłać wiadomość przez http://www.benedyktynki-sakramentki.org. Na niej znajdują się zapisy już wygłoszonych wykładów.

Spotkania oblatury benedyktyńskiej i wszystkich zainteresowanych duchowością benedyktyńską przy klasztorze benedyktynek-sakramentek w roku 2026/2027 będą odbywać się wg harmonogramu:

17 września - O monastycyzmie irlandzkim - relacja z pielgrzymki do Irlandii (ks. dr Andrzej Tulej)

29 października - Św. Monika - filozof (prof. Agnieszka Kijewska)

26 listopada - Wieczór wspólnotowy

7 stycznia - Spotkanie opłatkowe

28 stycznia - Biblistki wokół św. Hieronima (prof. Agnieszka Kijewska)

25 lutego - Św. Eustochium - „Córka duchowa” św. Hieronima (prof. Agnieszka Kijewska)

29 kwietnia - Wizja świata i człowieka św. Hildegardy z Bingen (prof. Agnieszka Kijewska)

20 maja - Mistyczki z Helfty (prof. Agnieszka Kijewska).