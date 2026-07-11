W święto św. Benedykta oblaci warszawskiego klasztoru mniszek odnowili przyrzeczenia.
Uroczystość odbyła się podczas Mszy św. 11 lipca w Kościele św. Kazimierza u benedyktynek-sakramentek na Nowym Mieście, gdzie wspólnota oblacka istnieje od 2015 roku i liczy 28 osób.
W homilii ks. dr Andrzej Tulej mówił o roli słuchania w życiu człowieka. Wskazał na pierwsze wezwanie św. Benedykta w prologu jego reguły: „Słuchaj, synu nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serc. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie”.
- Do niego powinniście wracać. To jest droga, do której zostaliście wezwani jako uszczegółowienie powołania - zwrócił się do oblatów, dodając, że reguła wprowadza do sztuki bycia ludźmi, której kluczem jest właśnie postawa słuchania.
Ks. Tulej nawiązał też do tradycji „duszy kościelnej”.
- Być człowiekiem nieśmiertelnym, to być człowiekiem miłości. Pierwowzór Kościoła stanowi Matka Boża. Cechami duszy kościelnej są: czuć z Kościołem, współpracować z łaską i komunią ze świętymi - wymieniał, zachęcając do wybrania sobie patrona oblatury.
Oblaci benedyktyńscy nie są stowarzyszeniem, ani trzecim zakonem, ani ruchem. To świeccy i duchowni, żyjący w świecie, bardziej świadomymi swojej konsekracji chrzcielnej, którzy pragną żyć duchowością Reguły św. Benedykta, wiążąc się z konkretnym klasztorem. Oblatura znana była od czasów św. Benedykta, czyli od VI wieku, choć początkowo dotyczyła dzieci.
Wstąpienie do oblatury poprzedzone jest spotkaniami otwartymi, zazwyczaj w ostatnie czwartki miesiąca o godz. 19, a po rozeznaniu drogi - rocznym nowicjatem. Przyrzeczenia składane są w uroczystości, często 11 lipca, w dzień św. Benedykta na ręce matki przełożonej. Wiążą się to z zobowiązaniem promieniowania duchowością benedyktyńską poza murami klasztoru, z odmawianiem Liturgii Godzin, by uświęcać pory dnia, i czytaniem Pisma Świętego, bez zaniedbywania obowiązków stanu.
Osoby, które chciałyby się przyjrzeć duchowości benedyktyńskiej, benedyktynki-sakramentki zapraszają do modlitw w Kościele św. Kazimierza. W niedziele o godz. 9 jest odprawiana Msza św. po łacinie z chorałem gregoriańskim, a o godz. 17 - po polsku z udziałem scholi. W lipcu i w sierpniu w dni powszechne Eucharystia jest o godz. 8. W każdy czwartek od rana do godz. 19 następuje adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 19 jest Monastyczna Liturgia Godzin z mniszkami, która zawiera Godzinę czytań, Kompletę i błogosławieństwo eucharystyczne.
W każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17 w kościele odprawiana jest Msza św. o wyniesienie na ołtarze benedyktynek sakramentek: s. Marii Tomei i towarzyszek męczeństwa.
Wykłady czwartkowe w roku 2026/2027 będą prowadzić prof. Agnieszka Kijewska z KULu i ks. dr Andrzej Tulej, rektor Kościoła św. Kazimierza. Skupią się one na benedyktynkach, w tym św. Hildegardzie i św. Gertrudzie, oraz na kobietach prowadzących życie monastyczne przy św. Hieronimie. Na zainteresowanych oblaturą w każdy czwartek o godz. 20 w salce przy zakrystii czeka s. Dominika, opiekunka wspólnoty oblatów. Można też wysłać wiadomość przez http://www.benedyktynki-sakramentki.org. Na niej znajdują się zapisy już wygłoszonych wykładów.
Spotkania oblatury benedyktyńskiej i wszystkich zainteresowanych duchowością benedyktyńską przy klasztorze benedyktynek-sakramentek w roku 2026/2027 będą odbywać się wg harmonogramu:
17 września - O monastycyzmie irlandzkim - relacja z pielgrzymki do Irlandii (ks. dr Andrzej Tulej)
29 października - Św. Monika - filozof (prof. Agnieszka Kijewska)
26 listopada - Wieczór wspólnotowy
7 stycznia - Spotkanie opłatkowe
28 stycznia - Biblistki wokół św. Hieronima (prof. Agnieszka Kijewska)
25 lutego - Św. Eustochium - „Córka duchowa” św. Hieronima (prof. Agnieszka Kijewska)
29 kwietnia - Wizja świata i człowieka św. Hildegardy z Bingen (prof. Agnieszka Kijewska)
20 maja - Mistyczki z Helfty (prof. Agnieszka Kijewska).
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