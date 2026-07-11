Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Słuchanie uchem serca

Słuchanie uchem serca przejdź do galerii

Oblaci  
Oblacja jest religijnym aktem publicznym, przez który człowiek oddaje cześć Bogu i wszczepia się w sposób rzeczywisty w konkretną rodzinę benedyktyńską. Odnowienie przyrzeczeń też może być aktem publicznym, ponawianym w przypadku warszawskiego klasztoru 11 lipca. Agnieszka Kurek-Zajaczkowska /Foto Gość

W święto św. Benedykta oblaci warszawskiego klasztoru mniszek odnowili przyrzeczenia.

Agnieszka Kurek-Zajaczkowska

|

11 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 11 lipca 2026
aktualizacja 12 lipca 2026

Uroczystość odbyła się podczas Mszy św. 11 lipca w Kościele św. Kazimierza u benedyktynek-sakramentek na Nowym Mieście, gdzie wspólnota oblacka istnieje od 2015 roku i liczy 28 osób.

W homilii ks. dr Andrzej Tulej mówił o roli słuchania w życiu człowieka. Wskazał na pierwsze wezwanie św. Benedykta w prologu jego reguły: „Słuchaj, synu nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serc. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie”.
- Do niego powinniście wracać. To jest droga, do której zostaliście wezwani jako uszczegółowienie powołania - zwrócił się do oblatów, dodając, że reguła wprowadza do sztuki bycia ludźmi, której kluczem jest właśnie postawa słuchania.

Odnowienie przyrzeczeń oblackich
 Gość Warszawski

Ks. Tulej nawiązał też do tradycji „duszy kościelnej”.
- Być człowiekiem nieśmiertelnym, to być człowiekiem miłości. Pierwowzór Kościoła stanowi Matka Boża. Cechami duszy kościelnej są: czuć z Kościołem, współpracować z łaską i komunią ze świętymi - wymieniał, zachęcając do wybrania sobie patrona oblatury.

Oblaci benedyktyńscy nie są stowarzyszeniem, ani trzecim zakonem, ani ruchem. To świeccy i duchowni, żyjący w świecie, bardziej świadomymi swojej konsekracji chrzcielnej, którzy pragną żyć duchowością Reguły św. Benedykta, wiążąc się z konkretnym klasztorem. Oblatura znana była od czasów św. Benedykta, czyli od VI wieku, choć początkowo dotyczyła dzieci. 

Wstąpienie do oblatury poprzedzone jest spotkaniami otwartymi, zazwyczaj w ostatnie czwartki miesiąca o godz. 19, a po rozeznaniu drogi - rocznym nowicjatem. Przyrzeczenia składane są w uroczystości, często 11 lipca, w dzień św. Benedykta na ręce matki przełożonej. Wiążą się to z zobowiązaniem promieniowania duchowością benedyktyńską poza murami klasztoru, z odmawianiem Liturgii Godzin, by uświęcać pory dnia, i czytaniem Pisma Świętego, bez zaniedbywania obowiązków stanu.

Osoby, które chciałyby się przyjrzeć duchowości benedyktyńskiej, benedyktynki-sakramentki zapraszają do modlitw w Kościele św. Kazimierza. W niedziele o godz. 9 jest odprawiana Msza św. po łacinie z chorałem gregoriańskim, a o godz. 17 - po polsku z udziałem scholi. W lipcu i w sierpniu w dni powszechne Eucharystia jest o godz. 8. W każdy czwartek od rana do godz. 19 następuje adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 19 jest Monastyczna Liturgia Godzin z mniszkami, która zawiera Godzinę czytań, Kompletę i błogosławieństwo eucharystyczne.

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17 w kościele odprawiana jest Msza św. o wyniesienie na ołtarze benedyktynek sakramentek: s. Marii Tomei i towarzyszek męczeństwa.

Wykłady czwartkowe w roku 2026/2027 będą prowadzić prof. Agnieszka Kijewska z KULu i ks. dr Andrzej Tulej, rektor Kościoła św. Kazimierza. Skupią się one na benedyktynkach, w tym św. Hildegardzie i św. Gertrudzie, oraz na kobietach prowadzących życie monastyczne przy św. Hieronimie. Na zainteresowanych oblaturą w każdy czwartek o godz. 20 w salce przy zakrystii czeka s. Dominika, opiekunka wspólnoty oblatów. Można też wysłać wiadomość przez http://www.benedyktynki-sakramentki.org. Na niej znajdują się zapisy już wygłoszonych wykładów.

Spotkania oblatury benedyktyńskiej i wszystkich zainteresowanych duchowością benedyktyńską przy klasztorze benedyktynek-sakramentek w roku 2026/2027 będą odbywać się wg harmonogramu:
17 września - O monastycyzmie irlandzkim - relacja z pielgrzymki do Irlandii (ks. dr Andrzej Tulej)
29  października - Św. Monika - filozof (prof. Agnieszka Kijewska)
26 listopada - Wieczór wspólnotowy
7 stycznia - Spotkanie opłatkowe
28 stycznia - Biblistki wokół św. Hieronima (prof. Agnieszka Kijewska)
25 lutego - Św. Eustochium - „Córka duchowa” św. Hieronima (prof. Agnieszka Kijewska)
29 kwietnia - Wizja świata i człowieka św. Hildegardy z Bingen (prof. Agnieszka Kijewska)
20 maja - Mistyczki z Helfty (prof. Agnieszka Kijewska).

 

« 1 »
Oblaci

Foto Gość DODANE 11.07.2026 AKTUALIZACJA 12.07.2026

Oblaci

​Święto św. Benedykta to dzień odnowienia przyrzeczeń oblackich w Kościele św. Kazimierza na Nowym Mieście  
TAGI:

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Gość Niedzielny nr 29/2026

Gość Niedzielny nr 29/2026

10 zł
Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

39 zł
Historia Kościoła nr 04/2026

Historia Kościoła nr 04/2026

14 zł
Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

10 zł
Gość Niedzielny nr 24/2026

Gość Niedzielny nr 24/2026

10 zł
Gość Niedzielny nr 23/2026

Gość Niedzielny nr 23/2026

10 zł
Mały Gość Niedzielny nr 06/2026

Mały Gość Niedzielny nr 06/2026

10 zł
Gość Niedzielny nr 20/2026

Gość Niedzielny nr 20/2026

10 zł
Gość Niedzielny nr 19/2026

Gość Niedzielny nr 19/2026

10 zł
Historia Kościoła nr 03/2026

Historia Kościoła nr 03/2026

14 zł
Mądra Kobiecość

Mądra Kobiecość

45 zł
Droga Światła i Relacji

Droga Światła i Relacji

50 zł
Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

19.5 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Serce9 dla chłopaków

Serce9 dla chłopaków

45 zł
Figura św. Franciszek wys. 22 cm

Figura św. Franciszek wys. 22 cm

58 zł
Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

230 zł
Święty Franciszek. Opowieść o Trubadurze Pana Boga (miękka oprawa)

Święty Franciszek. Opowieść o Trubadurze Pana Boga (miękka oprawa)

24.9 zł
Oddanie33 dla dzieci
PROMOCJA

Oddanie33 dla dzieci

11.10 zł

oszczędności
58.9 zł 70 zł
Najniższa cena z 30 dni 70 zł
Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

39.9 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet
PROMOCJA

Najświętsze Serce9 dla kobiet

5.00 zł

oszczędności
45 zł 50 zł
Najniższa cena z 30 dni 50 zł
Rozważania majowe

Rozważania majowe

26.9 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 