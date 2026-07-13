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Fredro w plenerze

 
Spektakl "Dożywocie" utwierdza w przekonaniu, że lichwa nie popłaca. Pokazuje, że z chciwości, nawet przez przypadek, można jednak zrobić coś dobrego. A. Pławecka /Teatr Klasyki Polskiej

Rozmowy, gry terenowe, projekcje Teatru Telewizji, a przede wszystkim spektakle. Festiwal "Fredro w Łazienkach" już od 15 lipca.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

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13 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 13 lipca 2026
aktualizacja 13 lipca 2026

Organizuje go Teatr Klasyki Polskiej w 150. rocznicę śmierci pisarza, pamiętnikarza i poety. Wystawi on w Łazienkach Królewskich m.in. "Śluby panieńskie", "Damy i huzary", bajki dla dzieci "Paweł i Gaweł", "Małpa w kąpieli" i "Dwa koguty". Na uwagę zasługuje też "Dożywocie" w reżyserii Michała Chorosińskiego, w którym rolę Łatki kreuje Jarosław Gajewski, dyrektor Teatru Klasyki Polskiej, a Biernackiego - Sebastian Fabjański.

- Fredro to mistrz opisywania ludzi, zderzania ze sobą różnych charakterów. Robi to w sposób fenomenalny. Bawimy się, jest dowcip, a przy okazji on surowo te charaktery ukazuje - tłumaczy Leszek Zduń, odtwórca roli Filipa. - Fredro się nie starzeje. Poruszane problemy są ewidentnie ponadczasowe. "Dożywocie" to sztuka o miłości, ale także w innym kontekście: do pieniędzy,  i to w ujęciu chorobliwym - dodaje Paweł Lipnicki, czyli Orgon.

W daniach 17-19 lipca teatr zaplanował także dwie gry terenowe. Nocna to poszukiwanie tajemniczej postaci, która czasami się pojawia w zupełnie nieprzewidzianych momentach, a dzienna to śledztwo po tropach znanych postaci literackich Fredry. Pierwsza jest wydarzeniem biletowanym, druga - dwudniowa - jest dostępna dla wszystkich chętnych.

Nocna "Upiór w Amfiteatrze" z pewnością doda smaczku przez ciemności i szelesty. Klucz do rozwiązania sprawy, kim jest tytułowy upiór znajdujący się w dziełach Aleksandra Fredry, zaprowadzi poszukiwaczy przez zakamarki ogrodów na deski teatru. Za wykonanie każdej z pięciu misji osadzonych w pięciu dziełach Fredry - "Zemście", "Ślubach panieńskich", "Dożywociu", "Zapiskach starucha" oraz "Trzy po trzy" - uczestnicy otrzymają po jednym fragmencie przeźrocza, które złożone w całość pozwolą być o krok przed upiorem z Łazienek Królewskich i rozwikłać zagadkę nocnych ogrodów.

Gra dzienna, którą zaplanowano 18 i 19 lipca, wymagająca znajomości "Zemsty" i "Dożywocia", jest śledzeniem sześciorga bohaterów - Cześnika, Rejenta, Papkina, Anieli, Gustawa oraz lichwiarza Łatki - oraz rozwiązaniem ich problemów. Za wykonanie zadań uczestnicy otrzymają karty postaci, by kolekcjonować ich wady. Kiedy zbierze się je wszystkie, powstanie  super-Fredro-bohater.

Festiwal, który planowany jest jako cykliczny, powstał przy współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie i z partnerstwem Fundacji Rodu Szeptyckich. Odbędzie się w dniach 15-19 lipca, co bezpośrednio nawiązuje do dnia śmierci Fredry - 15 lipca 1876 roku. W jego ramach udostępniona zostanie wirtualna rekonstrukcja gabinetu komediopisarza i będzie to pierwszy pokaz zapowiadający wirtualne Muzeum Fredry. Przez cały lipiec można oglądać wystawę poświęconą pisarzowi na ogrodzeniu Łazienek wzdłuż ul. Agrykola.

Na niektóre wydarzenia festiwalowe wstęp jest płatny. Teatr Klasyki Polskiej ufundował dla Czytelników "Gościa Niedzielnego" dwa podwójne zaproszenia na "Dożywocie", które odbędzie się 16 lipca o godz. 19 w Amfiteatrze w Łazienkach Królewskich.

Otrzymają je nadawcy 1. i 5. e-maili, wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem "Dożywocie". Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w "Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie http://https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.

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