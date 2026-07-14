Wzór wszelkich cnót

Swoje rozważania redemptorysta skupił na omówieniu czterech maryjnych cnót kardynalnych. Te cechy moralne określił jako fundamentalne w wierze chrześcijańskiej, pozwalające człowiekowi dobrze postępować, a także zachować trwałą sprawność umysłu. Wymienił roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo jako te, które odnoszą się do Maryi.

Wskazał, że u Matki Jezusa pierwsza cecha objawiała się poprzez recta ratio, czyli prawy rozum, wolny od błędów, a także szybkość działania i trwałą dyspozycję do łaski Bożej. Jako przykład o. Mazanka przytoczył nawiedzenie Maryi przez Archanioła Gabriela, podkreślając, że zareagowała ona natychmiast, nie wątpiąc, ale bezzwłocznie stając przed zadanym jej wyzwaniem. - Była ona gotowa zrozumieć swoje powołanie, co ma być wzorem "roztropnego rozeznania" - mówił ks. dr hab. Paweł Mazanka CSsR, prof. ucz., dodając, że Maryja rozważa słowa anioła w swoim sercu, z własnych problemów nie robiąc sprawy publicznej. - To milczenie i wrażliwość na innych ludzi są kolejnym dowodem na roztropność Maryi i Jej swoistą mądrość. Bo największym przejawem tej cechy jest właśnie umiejętność milczenia i zgoda na stopniowe odkrywanie tajemnicy Bożej - mówił.

Nauki będą odbywać się jeszcze 14 i 15 lipca o godz. 18. Msze św. w święto Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca w kaplicy przy ul. Wolskiej 27/29 zaplanowano o 7.30 i 18. Będzie można na nich przyjąć szkaplerz karmelitański.