Przestroga przed Bractwem św. Piusa X

W wystosowany liście biskup warszawsko-praski wskazuje, że na terenie diecezji w minionych latach kilka tysięcy osób z zaangażowaniem uczestniczyło zarówno w liturgii sprawowanej przez duchownych Bractwa św. Piusa X, jak i w różnych dziełach przez nich prowadzonych.

„W związku z ogłoszoną przez Stolicę Apostolską karą ekskomuniki usilnie proszę wszystkich wiernych, aby powstrzymali się od uczestniczenia w Eucharystii sprawowanej przez kapłanów Bractwa oraz prób spowiadania się u kapłanów Bractwa. Spowiedź taka jest nieważna, ponieważ kapłani Bractwa nie mają kanonicznej jurysdykcji odpuszczenia grzechów. W związku z tym proszę wszystkich kapłanów mających moją jurysdykcję do spowiadania o wielkoduszne i cierpliwe słuchanie spowiedzi wiernych związanych ze środowiskiem tradycji uznając ich szczerą wolę pobożnego i uczciwego życia w Kościele katolickim” - napisał bp Romuald Kamiński 14 lipca.

Przypomniał, że na ternie diecezji jest możliwość uczestniczenia w klasycznym rycie rzymskim w pełnej łączności z Kościołem.

Poprosił również narzeczonych o powstrzymanie się od zawierania sakramentu małżeństwa wobec kapłanów bractwa, gdyż takie związki w istocie byłyby nieważne, a pary w nich żyjące ryzykowałyby wspólne życie bez ważnego węzła sakramentalnego.

Poinformował także, że za sprawą ogłoszonej przez papieża Leona XIV ekskomuniki wierni nie powinni w żaden sposób wspierać działalności grup oraz uczestniczyć w prowadzonych przez bractwo formach duszpasterstwa.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej w rycie trydenckim w niedziele odbywają się Msze św. w kaplicy parafii MB Królowej Polski przy ul. Kurkowej 35 w Wołominie (godz. 10.30), w dolnym kościele parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie przy ul. Ks. Piotra Skargi 24 (godz. 15.00), w pallotyńskiej parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku przy ul. Żeromskiego 6 ( godz. 8.30) oraz w parafii Matki Bożej Różańcowej w Wielgolesie przy ul. Kościelnej 1 (godziny według ogłoszeń, w wakacje w okolicy 14.30).