Młodzi portalem historii

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Koncert i premiera płyty "Łączy nas…" odbędą się 25 lipca o godzinie 21.00 w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zofi Grabowska

Już 25 lipca rozpoczynają się obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Z tej okazji Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje serię wydarzeń, która ma na celu zjednoczyć żyjących jeszcze świadków zrywu i młodzież.

Zofia Grabowska

|

14 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 14 lipca 2026
aktualizacja 14 lipca 2026

Na wtorkowej konferencji prasowej w Muzeum Powstania Warszawskiego premierę miał teledysk do singla Błażeja Króla „Miałem zabrać Cię nad rzekę” z płyty „Łączy nas…”.  Zaprezentowano też eksponat nowej wystawy czasowej pt. „Splot. Czy sukienka może być mundurem?”, która będzie dostepna od 29 lipca.

Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, ujawniając kulisy jej powstania, powiedział, że podczas wojny moda była formą buntu przeciwko Niemcom. - Polacy pokazywali, że także mogą ubierać się elegancko, tym samym łamiąc obraz „podludzi”. Moda to element „normalności”, nawet w obozach - mówił. 

Błażej Król mówił o ambientowej stronie swojej płyty. Tłumaczył, że przy jej powstaniu towarzyszyły mu strach i niepokój, bo główny bohater teledysku również je przeżywa.
 - Chcę tworzyć muzykę, nie być dosłownym - podkreślił B. Król. 

Zaznaczył również, że własna interpretacja jest ważniejsza od słyszanego tekstu i to na niej powinien skupić się odbiorca. Jak powiedział, jest również otwarty na “młodzieżowe ugryzienie tematu”. 

Koncert i premierę płyty zaplanowano w Parku Wolności przy muzeum 25 lipca o godz. 21.

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