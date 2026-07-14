Młodzi portalem historii

Na wtorkowej konferencji prasowej w Muzeum Powstania Warszawskiego premierę miał teledysk do singla Błażeja Króla „Miałem zabrać Cię nad rzekę” z płyty „Łączy nas…”. Zaprezentowano też eksponat nowej wystawy czasowej pt. „Splot. Czy sukienka może być mundurem?”, która będzie dostepna od 29 lipca.

Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, ujawniając kulisy jej powstania, powiedział, że podczas wojny moda była formą buntu przeciwko Niemcom. - Polacy pokazywali, że także mogą ubierać się elegancko, tym samym łamiąc obraz „podludzi”. Moda to element „normalności”, nawet w obozach - mówił.

Błażej Król mówił o ambientowej stronie swojej płyty. Tłumaczył, że przy jej powstaniu towarzyszyły mu strach i niepokój, bo główny bohater teledysku również je przeżywa.

- Chcę tworzyć muzykę, nie być dosłownym - podkreślił B. Król.

Zaznaczył również, że własna interpretacja jest ważniejsza od słyszanego tekstu i to na niej powinien skupić się odbiorca. Jak powiedział, jest również otwarty na “młodzieżowe ugryzienie tematu”.

Koncert i premierę płyty zaplanowano w Parku Wolności przy muzeum 25 lipca o godz. 21.