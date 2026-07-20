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Rodzina początkiem świętości

 
W czasie obecności relikwii w klasztorze karmelitów bosych przy ul. Racławickiej 31 przypomniao myśl Małej Tereski: „Niepodobna mi stać się wielką, powinnam więc znosić się taką, jaka jestem, ze wszystkimi swymi niedoskonałościami. Chcę jednak znaleźć sposób dostania się do nieba, jakąś małą drogę, prostą i bardzo krótką”. Zofia Grabowska /Foto Gość

Relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców św. Zelii i Ludwika Martin kończą peregrynację w Warszawie.

Zofia Grabowska

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20 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 20 lipca 2026
aktualizacja 21 lipca 2026

Do wtorku rano są w mokotowskim klasztorze karmelitów bosych, skąd 21 lipca odjadą do Podkowy Leśnej.

Do zakonników przybyły w poniedziałek rano. Nawiedzenie rozpoczęło się wspólną modlitwą, a następnie karmelici bosi opowiadali wiernym o życiu św. Teresy i jej rodziców. Podkreślili, że Młoda Teresa już od najmłodszych lat była oddana Bogu, a jej głęboka wiara została w niej zakorzeniona dzięki rodzicom, którzy również żyli zgodnie z przykazaniami Kościoła. Wskazali, że znaczną część nauki teologii Teresa zaczęła pobierać już w swoim rodzinnym domu. Święta chciała przede wszystkim uczyć się cierpliwości i miłości, w zakonie bardzo często prosiła o pracę z „niemiłymi” siostrami, tym samym tworząc dla siebie duchowe ćwiczenia. 

Jak dodano, w swojej biografii „Dzieje duszy” wyraźnie podkreślała, że jest zbyt mała i słaba, by być świętą, dlatego swoją drogę odnalazła w kochaniu małych rzeczy, akceptując życie w wierze ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami. Jej postawa często przyrównywana jest do dziecięcej, bezgranicznej i ufnej, i to właśnie w ten sposób św. Teresa chciała oddać chwałę Bogu. 

Rodzice Teresy doczekali się dziewięciorga dzieci, z czego przeżyło pięć córek: Maria, Paulina, Leonia, Celina i Teresa. Razem zbudowali rodzinę opartą na głębokiej wierze i miłości, pokazując jednocześnie ogromną wartość codziennej pracy. Ludwik pracował jako zegarmistrz, a Zelia szyła koronki i prowadziła własny zakład. Chociaż ich życie nie było łatwe i na swojej drodze spotkali wiele przeciwności losu, ostatecznie udało im się wspaniale wychować dzieci, a każda z córek złożyła śluby zakonne.

Relikwie św. Teresy z Lisieux oraz jej rodziców powróciły do karmelitów bosych w Warszawie po dwudziestu jeden latach, a intencja Mszy Świętej i modlitw została określona jako „za miłość w rodzinach”. 
 
Kolejnymi miejscowościami, do których trafią relikwie, będą Podkowa Leśna (21 lipca), Włocławek (22 lipca) i Łódź (23 lipca ). Następnie będą przemieszczać się aż do Gorzowa Wielkopolskiego, by 10 sierpnia, wraz z prośbami wiernych z całej Polski, wrócić do Francji.

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