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W ciszy z Matką Bożą i libańskim mnichem

 
Książka jest nie tyle pamiątką tego, co działo się w sercu i życiu autora w lipcu 2024 r., ale przede wszystkim zachętą do modlitwy w ciszy. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Dlaczego Maryja zajmowała szczególne miejsce w sercu św. Szarbela? Jak się od niego uczyć postawy zawierzenia? Dlaczego ta droga pociąga współcześnie?

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

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28 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 28 lipca 2026
aktualizacja 28 lipca 2026

Ksiądz Jerzy Jastrzębski, kapłan archidiecezji warszawskiej, wybrał się w lipcu 2024 r. na pielgrzymkę do Libanu. To właśnie tam, wędrując po "drodze świętych", którą codziennie przez wiele lat przemierzał święty mnich, napisał książkę "Maryja oczami św. Szarbela". Ukazuje ona sposób, w jaki ten maronita i pustelnik się modlił. Powtarzał on wielokrotnie w ciągu dnia słowo "Maryja". W jego celi wisiał obraz Matki Bożej Pompejańskiej, a Różaniec był jedną z dróg, którymi zbliżał się do Chrystusa. To właśnie u Maryi święty mnich z Libanu uczył się pokory, milczenia, wierności i całkowitego oddania Bogu. Taką postawę zaczerpnął od Nimatullah Al-Hardiniego, swojego mistrza i doświadczonego mnicha.

"Te chwile modlitwy tak głęboko zapadły mi w serce, że jeszcze podczas pielgrzymki do Libanu napisałem poniższe rozważania. Ubogaciłem je starożytnymi modlitwami, którymi - jak wszystko na to wskazuje - modlił się św. Szarbel. Załączając je do tej książki, ufam, że i Wy, drodzy Czytelnicy, zasmakujecie w duchowości maronickiej. Mijają wieki i lata, a św. Szarbel wciąż nas inspiruje. To właśnie słowa św. Szarbela będą nas prowadzić w modlitwie różańcowej - duchowej pielgrzymce, do której zachęca nas mnich z Libanu" - pisze we wstępie ks. Jastrzębski.

Główny trzon książki stanowią rozważania różańcowe ze słowami samego świętego. Publikacja to również świadectwo Polki, która doświadczyła uzdrowienia dziecka za wstawiennictwem św. Szarbela, fragmenty przesłania współczesnego czciciela św. Szarbela Raymonda Nadera otrzymanego od samego maronity oraz hymny św. Efrema Syryjczyka, zwane cytrą Ducha Świętego, którymi modlił  się św. Szarbel.

Wspomnienie świętego mnicha libańskiego przypada w Polsce 28 lipca.

Wydawnictwo Esprit ufundowało dla Czytelników "Gościa Niedzielnego" trzy egzemplarze książki. Otrzymają je nadawcy 1., 5. i 10.  e-maili, wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem "św. Szarbel".

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów  w „Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.

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