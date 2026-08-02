Wyklęci, nie znaczy zapomniani

Miejsce, które przez dziesięciolecia było świadkiem dramatycznych wydarzeń polskiej historii, ponownie stało się przestrzenią pamięci i dialogu. Na dziedzińcu muzeum goście mogą obejrzeć wystawione eksponaty poświęcone umundurowaniu i uzbrojeniu powstańców, obok których stoją pracownicy przebrani w mundury oraz typowe dla tamtych czasów stroje, gotowi opowiedzieć o wyeksponowanych przedmiotach i odpowiedzieć na wszelkie nurtujące uczestników pytania. Rozstawiono również barykady zbudowane na wzór tych historycznych. W tle słychać muzykę, a także śpiewane na żywo klasyczne piosenki powstańcze, takie jak „Pałacyk Michla”.

Na miejscu dostępni są również przewodnicy, którzy oprowadzają grupy zainteresowanych po terenie muzeum. Dla zwiedzających otwarto część mieszkalną, w której przetrzymywano więźniów, pełną tablic informacyjnych oraz eksponatów przedstawiających przedmioty codziennego użytku osadzonych. W trakcie zwiedzania można również zobaczyć blok, w którym przesłuchiwano skazanych, a także miejsce egzekucji gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Pierwszy dzień obchodów muzeum poświęciło przeniesieniu zwiedzających do świata pierwszych dni Powstania Warszawskiego, aby odtworzyć emocje ekscytacji i nadziei na pokonanie wroga, ale również ukazać codzienność pełną strachu i niepewności. Drugiego sierpnia zwiedzający mogą przenieść się w czasie do drugiej połowy Powstania Warszawskiego i zagłębić się w historię codziennego trudu życia w oblężonym mieście oraz walk na ulicach.

2 sierpnia o godzinie 12 na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbędzie się występ zespołu Ferajna z Hoovera, podczas którego uczestnicy będą mogli wspólnie śpiewać powstańcze piosenki. O godzinie 13 w Narodowym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli zostanie odprawiona Msza św. w intencji więźniów – ofiar masakry dokonanej przez Niemców na terenie dawnego więzienia drugiego dnia Powstania Warszawskiego. Muzeum przy ul. Rakowieckiej 37 jest otwarte dla zwiedzających 2 sierpnia w godzinach 11.00–16.00.