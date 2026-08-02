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warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Wyklęci, nie znaczy zapomniani

Wyklęci, nie znaczy zapomniani

 
Niedziela 2 sierpnia to drugi dzień Dni Powstańczego Mokotowa. Tym razem muzeum pokaże inną stronę powstania - codzienność oblężonego miasta, trud walki na barykadach, życie mieszkańców i niezłomność tych, którzy mimo wyczerpania nadal stawiali opór. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL /Michalina Żelazny

Na dziedzińcu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL można zobaczyć, jak wyglądało życie w powstańczej Warszawie.

Zofia Grabowska

|

2 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 2 sierpnia 2026
aktualizacja 4 sierpnia 2026

Miejsce, które przez dziesięciolecia było świadkiem dramatycznych wydarzeń polskiej historii, ponownie stało się przestrzenią pamięci i dialogu. Na dziedzińcu muzeum goście mogą obejrzeć wystawione eksponaty poświęcone umundurowaniu i uzbrojeniu powstańców, obok których stoją pracownicy przebrani w mundury oraz typowe dla tamtych czasów stroje, gotowi opowiedzieć o wyeksponowanych przedmiotach i odpowiedzieć na wszelkie nurtujące uczestników pytania. Rozstawiono również barykady zbudowane na wzór tych historycznych. W tle słychać muzykę, a także śpiewane na żywo klasyczne piosenki powstańcze, takie jak „Pałacyk Michla”. 

Na miejscu dostępni są również przewodnicy, którzy oprowadzają grupy zainteresowanych po terenie muzeum. Dla zwiedzających otwarto część mieszkalną, w której przetrzymywano więźniów, pełną tablic informacyjnych oraz eksponatów przedstawiających przedmioty codziennego użytku osadzonych. W trakcie zwiedzania można również zobaczyć blok, w którym przesłuchiwano skazanych, a także miejsce egzekucji gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. 

Pierwszy dzień obchodów muzeum poświęciło przeniesieniu zwiedzających do świata pierwszych dni Powstania Warszawskiego, aby odtworzyć emocje ekscytacji i nadziei na pokonanie wroga, ale również ukazać codzienność pełną strachu i niepewności. Drugiego sierpnia zwiedzający mogą przenieść się w czasie do drugiej połowy Powstania Warszawskiego i zagłębić się w historię codziennego trudu życia w oblężonym mieście oraz walk na ulicach. 

2 sierpnia o godzinie 12 na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbędzie się występ zespołu Ferajna z Hoovera, podczas którego uczestnicy będą mogli wspólnie śpiewać powstańcze piosenki. O godzinie 13 w Narodowym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli zostanie odprawiona Msza św. w intencji więźniów – ofiar masakry dokonanej przez Niemców na terenie dawnego więzienia drugiego dnia Powstania Warszawskiego. Muzeum przy ul. Rakowieckiej 37 jest otwarte dla zwiedzających 2 sierpnia w godzinach 11.00–16.00.

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