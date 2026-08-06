Co jest ościeniem w moim pielgrzymim bucie?

Mszą św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego abp. Galbasa 5 sierpnia rozpoczęła się 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę.

WAPM powstała w 1981 r. z inicjatywy bł. Stefana Wyszyńskiego. Skupia młodzież i studentów warszawskich uczelni. Szlak wiedzie przez najpiękniejsze sanktuaria maryjne: Niepokalanów, Miedniewice, Boguszyce, Krzemienicę, Inowłódz, Smardzewice, Sulejów, Przerąb, Gidle, Mstów. Przewodnikiem pielgrzymki jest każdorazowo rektor Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie.

Tegorocznym hasłem pielgrzymowania są słowa św. Pawła: "Moc w słabości" (2 Kor 12,9), a inspiracją do rozważań przygotowanych przez ks. Roberta Grzybowskiego jest pierwsza adhortacja papieża Leona XIV Dilexi te - o miłości do ubogich.

- Ci, którzy odpowiadają za tę pielgrzymkę, postawili najpierw sobie bardzo wysoko poprzeczkę, dając wam, nam wszystkim, temat do rozmyślań - "Moc w słabości". Muszą się bardzo starać i oni, i księża, którzy będą wam w tym roku przewodniczyć w tej pielgrzymce, żeby temu wymaganiu przez siebie postawionemu sprostać, bo to jest bardzo trudny temat. To jest bardzo trudna sprawa do rozważenia - mówił metropolita warszawski podczas Mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki. - "Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali" - to zdanie, które św. Paweł usłyszał w bardzo szczególnym momencie swojego życia, bo najpierw doznał od Pana Boga niesamowitej pomocy, jakiegoś megaszczęścia, które nie zdarza się ludziom. To megaszczęście polegało na tym, że miał wizję Boga. Nie wiemy dokładnie, na czym to polegało. Paweł sam mówił: "Zostałem porwany do nieba". Widział Pana Jezusa między Jerozolimą a Damaszkiem, w tym znanym momencie swojego nawrócenia. A teraz dostał coś więcej - "porwany do nieba". To mogłoby w Pawle urodzić jakiś powód do pychy, do jakiejś wyniosłości: "Zostałem wyniesiony tak wysoko, to teraz się będę wynosił nad ludźmi". I Paweł mówi: "Żeby tak się nie stało, to od razu dostałem też oścień. Dostałem coś, co mnie bardzo zaczęło kłuć". Nie wiemy, co to jest. Paweł o tym nie mówi. Co to jest ten oścień, co to jest ta szpila, która tak go uwierała, jak kamień w bucie pielgrzyma, że przy każdym kolejnym kroku to czujesz i to cię boli. Tym jest to trudniejsze od kamienia w bucie, że nie możesz się zatrzymać na poboczu i po prostu ten kamień wyrzucić, bo go masz ciągle w sobie - tłumaczył abp Galbas.

Przywołując hipotezy teologów wskazujące na uporczywe pokusy, trudne relacje ze współbraćmi czy dolegliwości fizyczne, akcentował, że Chrystus nie obiecał Pawłowi natychmiastowego usunięcia cierpienia, lecz udzielił łaski pozwalającej przetrwać trudności. - Co jest dzisiaj dla mnie taką szpilą, co dzisiaj mnie najbardziej kłuje? - pytał pątników abp Galbas, zachęcając do osobistego rachunku sumienia na początku drogi. Wskazał, że uwierać może skomplikowana relacja, wstyd z powodu przeszłości, wyrzut sumienia, ból fizyczny czy niepokój o nadchodzące wydarzenia. Przypomniał zarazem, że w słabości człowiek otrzymuje zapewnienie Bożej towarzyszącej obecności.

Rozważając czytania mszalne, kaznodzieja zwrócił uwagę na proroka Jeremiasza i obietnicę odnowy skierowaną do narodu znajdującego się w ruinie. "Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana" - cytował Księgę Jeremiasza, zaznaczając, że Bóg kieruje to zapewnienie do każdego, kto czuje się wewnętrznie rozbity. Przywołał też słowa Ewangelii o kobiecie kananejskiej, która pokonała bariery geograficzne, kulturowe i religijne z powodu cierpienia swojej umierającej córki. Mimo początkowej ciszy ze strony Chrystusa i niechęci ze strony apostołów kobieta trwała na modlitwie. - Kobieta przeżywa ogromną słabość i ma jedną prośbę, która właściwie streszcza wszystkie możliwe prośby: "Panie, dopomóż mi" - zaznaczył abp Galbas, przypominając, że jej postawa, pełna pokory i głębokiego zaufania, ostatecznie zachwyciła Pana Jezusa.

Nawiązując do nauczania Magisterium Kościoła, hierarcha zacytował fragment encykliki napisanej przez Benedykta XVI i papieża Franciszka. - Światło wiary nie powoduje, że zapominamy o cierpieniach. Wiara nie jest światłem rozpraszającym wszystkie nasze ciemności, ale jest lampą, która w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarcza, by iść - przywołał słowa z encykliki Lumen fidei abp Galbas. - Jest bardzo prawdopodobne i bardzo możliwe, że Bóg nie zabierze szpili, ale swoją odpowiedź zaofiaruje w formie obecności, zapali lampę, która pozwoli postawić następny krok - dodał, życząc pielgrzymom owocnego szlaku.

Codzienne transmisje Mszy św. dla pielgrzymów duchowych dostępne są na kanale YouTube.