Abp Galbas: Lampą jest słowo

Z kościoła ojców paulinów przy ul. Długiej wyruszyła 315. Warszawska Pielgrzymka Piesza, jedna z najstarszych polskich pielgrzymek. W homilii abp Adrian Galbas nawiązał do tegorocznego hasła pielgrzymki "Oto Matka twoja", zaczerpniętego z 19. rozdziału Ewangelii św. Jana. - Bardzo proste zdanie: "Oto Matka twoja" pochodzi spod krzyża. To ostatni dar, jaki otrzymaliśmy od Jezusa. Dar, którym jest Maryja - przypomniał abp Galbas.

Metropolita zaznaczył, że wskazanie na Maryję nie ma być jedynie powodem do sentymentalnych wzruszeń, ale wezwaniem do konkretnej pracy nad sobą i przejmowania Jej życiowych postaw. - Kiedy Kościół pokazuje nam Maryję, a w szczególny sposób będziecie na Nią patrzeć przez najbliższe pielgrzymkowe dni, to nie po to, żebyśmy się postacią Maryi wzruszali, zwłaszcza w jakiś sposób powierzchowny, sentymentalny czy płytki. Mamy Maryję naśladować. To jest prawdziwa miłość wobec Maryi, kiedy Ją naśladujemy. To znaczy, kiedy przyjmujemy i przejmujemy Jej postawy, kiedy przyjmujemy i przejmujemy Jej cnoty - mówił metropolita.

Wskazując na dwie szczególne cnoty Maryi, kaznodzieja przywołał w pierwszej kolejności Jej głębokie zakorzenienie w słowie Bożym, co bezpośrednio wiąże się z ewangelicznym przesłaniem dnia. - Święty Augustyn powie pięknie, że zanim Maryja poczęła Jezusa w swoim łonie, poczęła Go w swoim słowie. Zanim Jezus narodzi się z Maryi w ciele, narodzi się w Niej w słowie, narodzi się w Niej duchowo. Najpierw Maryja powiedziała: "Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa", a dopiero potem Jezus się narodzi - zauważył abp Galbas.

Metropolita przypomniał, że cała struktura chrześcijańskiej wiary opiera się na słuchaniu i odpowiedzi udzielanej Bogu całym swoim życiem. Bez słuchania słowa Bożego nie ma mowy o prawdziwej wierze. - Ewangelia, kiedy pokazuje Maryję, pokazuje Ją przede wszystkim jako Tę, która jest powiązana ze słowem Bożym. Słyszymy kilkakrotnie na kartach Ewangelii, że Maryja zachowywała wszystkie słowa, które usłyszała od Jezusa, w swoim sercu. Od Niej zaś usłyszymy, abyśmy robili wszystko, co Jezus nam powie. Cała struktura wiary to jest: słucham słowa, uznaję to słowo za prawdę i odpowiadam na to słowo postawą mojego życia. Św. Paweł powie w Liście do Rzymian, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Boże - przypomniał abp Galbas.

Nawiązując do tajemnicy Przemienienia Pańskiego na górze Tabor oraz świadectwa św. Piotra, metropolita wskazał na praktyczny wymiar lectio divina w codzienności pątnika. - Po wielu latach Piotr wspomni to, że wówczas doszedł do nich głos z nieba, ale jednocześnie mówi Piotr: nie zazdrośćcie mi, możecie przeżyć to sami, możecie tak samo być szczęśliwi jak ja, gdy bawiłem na tamtej górze. Wystarczy, że otworzycie słowo. Mamy lampę. Trwajcie przy niej, dopóki nie zaświta dzień, czyli dopóki nie przyjdzie Pan Jezus. Mamy lampę, która pomoże nam orientować się w ciemnościach życia, w ciemnościach świata. Tą lampą jest słowo - podkreślił metropolita.

Drugą cnotą maryjną, nad którą pochylił się kaznodzieja, jest wierność i stałość - cnota stojąca w drastycznej sprzeczności ze współczesnym dyktatem tymczasowości. - Maryja została nam ofiarowana, kiedy stała pod krzyżem. Inni pod krzyż albo nie przyszli, albo spod krzyża uciekli, a Maryja stała. Stabat Mater dolorosa. Św. Leon, tłumacząc, jaki jest sens święta Przemienienia, mówi, że chodzi o to, żeby apostołów wyposażyć w cnotę wierności. Teraz widzą Jezusa przemienionego - w chwale, pięknego - i mają to zapamiętać wtedy, gdy zobaczą Go zmasakrowanego, ociekającego krwią. Żeby także wówczas mogli powtórzyć dzisiejszy psalm: "Pan króluje, pełen majestatu" - tłumaczył abp Galbas.

W gorzkich słowach odniósł się do kryzysu zobowiązań w dzisiejszym świecie, przywołując słowa Benedykta XVI. - Kiedy papież był w Warszawie, miał piękną katechezę i powiedział wtedy: "Nie dajcie się kulturze chwili. Nie bądźcie przy Panu Jezusie tylko na chwilę, tylko w chwilach łatwych, lekkich i pięknych". Chwila robi z nami dzisiaj, co chce. Możemy się zobowiązać do wielkich, pięknych spraw pod warunkiem, że trwają przez chwilę. Jak mają trwać całe życie - często jest to ciężar nie do uniesienia. Dlatego tyle rozwodów, dlatego tyle sutann powieszonych na haku, dlatego tyle złamanych przysiąg i słów rzuconych na wiatr - przestrzegał abp Galbas, życząc pielgrzymom, aby trudy drogi stały się dla nich okazją do osobistego zmagania i przemyślenia własnej postawy wobec Boga. - Moja intencja jest taka, żebyście się szczególnie skonfrontowali w czasie tych dni właśnie z tymi cnotami Matki Bożej i żebyście je jakoś bardzo zapragnęli naśladować. Wtedy ta pielgrzymka będzie owocna. Będzie miała pewnie swoje trudy i ciężary, ale przyniesie owoc - podsumował metropolita.

W kilkunastu grupach w drogę wyruszyło 2,5 tys. osób, ale organizatorzy spodziewają się, że łącznie w pielgrzymce weźmie udział ponad 5 tys. uczestników.