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Warszawa oddała hołd ofiarom rzezi Woli

 
5 sierpnia 1944 r. rozpoczęła się rzeź Woli - jedna z najtragiczniejszych kart w historii Warszawy i Europy XX wieku. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego niemieckie oddziały zamordowały ok. 50-60 tys. mieszkańców Woli - bezbronnych kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Mieszkańcy, powstańcy warszawscy oraz przedstawiciele władz miasta i dzielnicy uczcili 82. rocznicę rzezi Woli - jednej z największych zbrodni dokonanych na ludności cywilnej podczas II wojny światowej.

Tomasz Gołąb

|

7 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 7 sierpnia 2026
aktualizacja 7 sierpnia 2026

W 82. rocznicę tych wydarzeń przy Pomniku Ofiar Rzezi Woli na Skwerze Pamięci, u zbiegu ul. Leszno i al. Solidarności, zgromadzili się powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz miasta i dzielnicy, organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy stolicy, by wspólnie oddać hołd ofiarom. 5 sierpnia 1944 r. rozpoczęła się rzeź Woli - jedna z najtragiczniejszych kart w historii Warszawy i Europy XX wieku. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego niemieckie oddziały zamordowały ok. 50-60 tys. mieszkańców Woli - bezbronnych kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn.

- Naszym obowiązkiem jest przekazywanie tej pamięci młodym. Musimy opowiadać o losach mieszkańców Woli, o bohaterstwie i cierpieniu cywilów, o cenie, jaką Warszawa zapłaciła za pragnienie wolności. W imieniu mieszkańców Warszawy składam hołd wszystkim pomordowanym mieszkańcom Woli. Dziękuję rodzinom ofiar za pielęgnowanie pamięci. Dziękuję świadkom historii za ich obecność i świadectwo. Dziękuję wszystkim, którzy dbają o to, by prawda o zbrodni na Woli nigdy nie została zapomniana - mówił, w imieniu Rafała Trzaskowskiego, Tomasz Mencina, wiceprezydent m.st. Warszawy

Obchody rocznicowe przypomniały o ogromie tragedii, jaka dotknęła mieszkańców Woli podczas Powstania Warszawskiego. Były również wyrazem szacunku wobec wszystkich cywilnych ofiar wojny oraz przypomnieniem, jak ważne jest przekazywanie historycznej pamięci kolejnym pokoleniom.

- Szczególnie chciałbym przywitać dzisiaj w tym miejscu Warszawiaków. Gdyby nie wy, gdyby nie wasza coroczna obecność, nie mielibyśmy tej twardej pewności, że pamięć o wydarzeniach sierpnia 1944 r. przetrwa dzięki wam - mówił burmistrz dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski.

- Nasz dziadek, wówczas zaledwie 12-letni chłopiec, stał pod murem kamienicy wraz ze swoją mamą i siostrą, czekając na egzekucję. To, że pluton nie pociągnął za spust, zawsze nazywał jednym słowem: cud. Ten cud zrodził w nim zobowiązanie. Całe życie poświęcił temu, aby świat nigdy nie zapomniał o rzezi Woli. Dziś my, jego wnuczki, rodowite Warszawianki, wspólnie kontynuujemy tę świętą misję - mówiły Justyna i Antonia Janowskie, wnuczki Jerzego Janowskiego, ocalałego z rzezi Woli.

Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury powietrza w tym roku organizatorzy zrezygnowali z Marszu Pamięci, ale pozostałą część uroczystości kontynuowano już na terenie wolskiej nekropolii, gdzie złożono kwiaty i oddano hołd wszystkim spoczywającym tam ofiarom. Cmentarz Powstańców Warszawy pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci poświęconych mieszkańcom stolicy, którzy ponieśli śmierć podczas II wojny światowej.

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