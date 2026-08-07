Pan Bóg chce, by życie było pielgrzymką, nie włóczęgą

Warszawska Piesza Pielgrzymka Akademickich Grup "Siedemnastych" wyruszyła sprzed Kościoła Akademickiego św. Anny. Jej uczestnicy pielgrzymują na Jasną Górę w 13 grupach o różnych charyzmatach - dla młodzieży, rodzin, poszukujących pogłębionej formacji, wspólnoty modlitewnej i innych.

Mszy św. dla pielgrzymów przewodniczył w Świątyni Opatrzności Bożej metropolita warszawski abp Adrian Galbas. W homilii wskazał różnice między włóczęgą a pielgrzymką - we włóczędze wystarczy droga, ale pielgrzymka potrzebuje celu. W pielgrzymce potrzebna jest także zgoda na to, aby zmienić coś w sobie.

Abp Galbas podkreślił, że nie wystarczy tylko iść, ale trzeba też wiedzieć, dokąd, trzeba znać cel. - Jaki jest cel? To pytanie, które zweryfikuje, czy wyruszyliśmy na włóczęgę czy pielgrzymkę - mówił, odwołując się do przykładu św. Ignacego, którego życie do czasu nawrócenia było włóczęgą. - Na szczęście Bóg zadziałał, więc Ignacy musiał się zatrzymać i zweryfikować swoje życie. Od nawrócenia jego życie było pielgrzymką, mającą jasny cel, którego nie miał wcześniej: przeżyć życie na większą chwałę Boga. Sens jego życiu nadał cel - mówił metropolita.

Przyznał, że dobrze pokazuje to także przykład Bartłomieja Kubkowskiego, który przepłynął Bałtyk: pokonał 160 km, a prawie 60 godzin spędził w wodzie, dzień i noc. To była jego piąta próba, w poprzedniej zabrakło "zaledwie" 11 km do brzegu. - Niejeden dałby sobie spokój, ale co dało mu siłę? Cel. Mówił: "Wiedziałem, co chcę zrobić: dopłynąć do Polski, wesprzeć fundację, coś w sobie przebudować. Kiedy w nocy miałem halucynacje, kiedy nie miałem żadnej siły, to mi dało siłę - cel" - mówił, odwołując się do słów B. Kubkowskiego. - Jaki jest cel doświadczenia, na które się wybierasz? Jasna Góra to jest konkretny cel, ale o niego możecie być spokojni. Na pewno dotrzecie na Jasną Górę, ale to jest za mało. Dokąd chcesz w sobie dotrzeć? Do jakiego punktu? Co chcesz w sobie zdobyć? Cel organizuje pielgrzymkę - zaznaczył.

Odwołując się do święta Przemienienia Pańskiego, podkreślił, że płyną z niego dwie nauki zawarte w Ewangelii: pierwsza to umiejętność bycia przy Chrystusie, gdy jest dobrze, ale również wtedy, gdy jest trudno oraz druga - wskazanie apostołom i Kościołowi ostatecznego celu życia: zbawienia. - Czy to jest ostateczny cel pielgrzymki, którą jest moja doczesność? Czy na tym mi zależy? - pytał abp Galbas.

Na koniec przywołał hasło pielgrzymki "Prowadzeni i posłani". Zwrócił uwagę, że nawiązuje ono do hasła roku duszpasterskiego "Uczniowie-misjonarze". - Prowadzeni to uczniowie, a posłani to misjonarze. Jeśli chcę, by moje życie było pielgrzymką, to potrzebne jest jedno i drugie. Prowadzenie wymaga pokory i posłuszeństwa, a posłanie wymaga odwagi i mądrości - podkreślił metropolita. - Pan Bóg chce, aby nasze życie było pielgrzymką. Szkoda czasu na to, by robić z życia włóczęgę. Życie, które jest pielgrzymką, jest nieskończenie cenniejsze i piękniejsze - podkreślił.