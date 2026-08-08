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Powstańcy, którzy odkrywali świat

 
- "Wszyscy wspominają tylko te 63 dni, a nikt nie pamięta tego, co robiliśmy przez resztę życia". To właśnie ta wypowiedź płk. Zbigniewa Galperyna stała się dla mnie kluczową inspiracją do powstania ekspozycji - mówił prezes Maciej Małecki. Zofia Grabowska /Foto Gość

W Muzeum Niepodległości odbył się wernisaż wystawy "Powstańcy Warszawscy - geografowie, geolodzy, odkrywcy".

Zofia Grabowska

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8 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 8 sierpnia 2026

Dzięki inicjatywie Macieja Małeckiego, prezesa Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego, 3 sierpnia w Muzeum Niepodległości odbył się wernisaż wystawy "Powstańcy Warszawscy - geografowie, geolodzy, odkrywcy". Ekspozycja przybliża losy bohaterów walk o wolność, którzy w cywilnym życiu sięgali po najwyższe laury naukowe w dziedzinie nauk o Ziemi.

Powstańcy kojarzą się przede wszystkim z heroiczną walką, żarliwą wiarygodnością postaw i poświęceniem dla ojczyzny. Rzadziej pamiętamy, że w wielu przypadkach ich ziemska misja realizowała się po wojnie w pracy badawczej i naukowej. "Wszyscy wspominają tylko te 63 dni, a nikt nie pamięta tego, co robiliśmy przez resztę życia" - te słowa śp. płk. Zbigniewa Galperyna przywołał prezes Małecki, wskazując je jako duchowy fundament całej ekspozycji.

Wystawa, złożona z 12 plansz, przedstawia wyprawy badawcze w najdalsze zakątki globu, w tym do Wietnamu, na Pustynię Gobi czy do Wenezueli. Gościem specjalnym wernisażu był prof. Jerzy Gaździcki, w czasie zrywu łącznik Grupy Bojowej "Krybar" na Powiślu, występujący pod konspiracyjnym pseudonimem Gołąb. Po wojnie prof. Gaździcki przez dekady budował pozycję wybitnego polskiego geodety.

- Największe wrażenie zrobiło na mnie składanie przysięgi na dziedzińcu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego, które było przerywane bombardowaniem. Ważnym przeżyciem było też przejście przez ogrody sióstr szarytek w kierunku Śródmieścia pod ostrzałem pociągu pancernego. Udało mi się uciec z obozu w Pruszkowie - wspominał prof. Gaździcki, pytany o służbę łącznika w zgrupowaniu "Krybar".

Okrutne doświadczenie wojenne nie odebrało tym ludziom pasji i powołania do poznawania Bożego świata. W swojej powojennej karierze prof. Gaździcki docierał m.in. do Afganistanu, Iranu, Egiptu i Chin. - Uważam, że Powstanie Warszawskie można traktować jako lekcję dotyczącą podejmowania decyzji, wagi tej decyzji i jej konsekwencji. To przyczyniało się potem do ich pracy zawodowej - zauważył prof. Gaździcki, refleksyjnie podsumowując wpływ powstańczego hartu ducha na późniejsze osiągnięcia naukowe.

Wystawę można oglądać do 24 sierpnia w Galerii W-Z przy schodach ruchomych na Starym Mieście w Warszawie. Ekspozycja stanowi niezwykłą lekcję historii i etosu służby, skierowaną zarówno do dorosłych, jak i do młodego pokolenia.

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