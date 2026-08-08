Wesele w warszawskim Nazarecie

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Każda nazaretanka w dniu ślubów wieczystych otrzymuje obrączkę - znak przymierza z Chrystusem, któremu oddaje siebie na zawsze. Na jej zewnętrznej stronie wyryte są słowa z Pieśni nad Pieśniami: "Dilectus meus mihi et ego Illi" - "Mój Miły jest mój, a ja jestem Jego". FB Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Dwie nazaretanki złożyły śluby wieczyste w obecności abp. Adriana Galbasa.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

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8 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 8 sierpnia 2026
aktualizacja 10 sierpnia 2026

Uroczystość ślubów wieczystych s. Agaty i s. Gaudii w Kościele św. Stefana na Czerniakowie poprzedziło błogosławieństwo rodziców, rodzeństwa, dziadków, matki generalnej, matki przełożonej i sióstr.

Msza św., którą odprawił abp Adrian Galbas, odbyła się z przyzwaniem duchowego orędownictwa bł. Franciszki Siedliskiej i 11 bł. Męczennic z Nowogródka.

W czasie homilii abp Galbas powiedział, że siostry przez akt konsekracji chcą jeszcze wyraźniej i jeszcze mocniej upodobnić się do Chrystusa.
- Profesja wyrasta z chrztu świętego i jak mówi Kościół przez Sobór Watykański II, chce go jeszcze jaśniej ukazać. Przez chrzest człowiek wyrzeka się zła. Ale jak pięknie powiedział Benedykt XVI, poprzez profesję zakonną, poprzez dar ewangeliczny człowiek chce się jeszcze bardziej upodobnić do Chrystusa. Rezygnujecie z tego co dobre, by jeszcze mocniej Go ukazać. (...) Siostrom nie wystarczy sam chrzest, samo chrześcijaństwo. Odpowiedz na to jest tylko jedna i brzmi: miłość. Siostry odkryły w swoim życiu radykalną miłość do Jezusa - tłumaczył.

Prosił, by pamiętały o trzech ważnych rzeczach.
- To, czego Kościół oczekuje od was najpierw, to jest życie według prawd ewangelicznych. Jesteście ze wspólnoty bardzo aktywnej na całym świecie. Nazaretanka kojarzy się z działaniem. I to jest dobrze. Ale pierwsze to żyć według rad ewangelicznych. Proszę, by to był kręgosłup waszego życia. Po drugie, wasza konsekracja ma wymiar ekspiacyjny. Szczególnie warto sobie o tym przypomnieć, kiedy będziecie przeżywały trudności w życiu czystością, ubóstwem czy posłuszeństwem, gdy pojawi się pokusa, by nie zobaczyć w tym większego sensu. (...) Po trzecie, konsekracja jest po to, by ukazywać charyzmat waszego zgromadzenia, czyli życia bardzo prostego, zwykłego, życia zbudowanego z sytuacji powtarzalnych - mówił.

Dziękował też rodzicom za wychowanie córek i pozwolenie im na wstąpienie do zakonu.

Po kazaniu abp Galbas pytał siostry m.in: „Czy chcesz przez wieczyste śluby zakonne jeszcze doskonalej poświęcić się Bogu?” „Czy chcesz przez gorliwe pełnienie nakazów Ewangelii i zachowanie Konstytucji swego zgromadzenia dążyć zdecydowanie i nieustannie do doskonałej miłości Boga?”.

Następnie siostry leżały krzyżem podczas Litanii do Wszystkich Świętych.

Najważniejszym aktem było podchodzenie sióstr do ołtarza, by złożyć śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Po nich abp Galbas odmówił uroczystą modlitwę błogosławieństwa.

Podczas uroczystości ślubów każda nazaretanka do swojego imienia dołącza predykat, zwany również tajemnicą różańcową. Jest to krótkie wezwanie, które określa jej przyszłą drogę duchową. I tak s. Agata wybrała określenie "od Jezusa z Nazaretu", a  s. Gaudia - " od Miłosiernej Miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego".

Każda nazaretanka w dniu ślubów wieczystych otrzymuje też obrączkę - znak przymierza z Chrystusem, któremu oddaje siebie na zawsze. Na jej zewnętrznej stronie wyryte są słowa z Pieśni nad Pieśniami: „Dilectus meus mihi et ego Illi” - „Mój Miły jest mój, a ja jestem Jego”.

Na zakończenie uroczystości głos zabrały same siostry. Ich słowa były modlitwą, podziękowaniem Bogu oraz Matce Najświętszej.
- Dziękujemy Ci Maryjo, nasza Matko, za Twoja subtelna obecność w naszym życiu i za to, ze przez Ciebie dokonał się cud wcielenia. Nazaret to wcielony Bóg - mówiły, dziękując też rodzicom za wychowanie i zgodę na trudną dla nich decyzję.

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