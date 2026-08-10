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warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości 15 sierpnia w Warszawie i okolicy

15 sierpnia w Warszawie i okolicy

 
Głównym punktem obchodów 106. rocznicy Cudu nad Wisłą będzie widowiskowa rekonstrukcja historyczna, przybliżająca walki stoczone na przedpolach Warszawy oraz bohaterstwo żołnierzy i ochotników broniących niepodległości Polski. Po rekonstrukcji zaplanowano piknik historyczny "Zostań ochotnikiem 1920", podczas którego całe rodziny będą mogły poznać realia życia i służby w czasach Bitwy Warszawskiej. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Msze św., apele pamięci, rekonstrukcje, koncerty i defilada. W stolicy, Ossowie, Radzyminie odbędą się centralne uroczystości 106. rocznicy Cudu nad Wisłą.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

10 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 10 sierpnia 2026
aktualizacja 10 sierpnia 2026

W związku z rocznicą zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku przygotowano szereg wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Obchody rozpocznie Msza św. w konkatedrze na Kamionku 13 sierpnia. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli w dzień rocznicy Cudu nad Wisłą i jednocześnie Święto Wojska Polskiego, o godz. 8 zostanie odprawiona Msza św. w intencji ojczyzny z udziałem najwyższych władz państwowych pod przewodnictwem biskupa polowego Wiesława Lechowicza.

Od 14 do 16 sierpnia powiat wołomiński stanie się centrum obchodów 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Uroczystości odbędą się przede wszystkim w Ossowie i Radzyminie - miejscach, gdzie rozstrzygały się losy jednej z najważniejszych bitew. - Tu właśnie, na Polach Ossowskich, ważyły się losy Polski i Europy. Obchody rozpoczniemy apelem poległych przy krzyżu ks. Ignacego Skorupki. To nie są tylko obchody kolejnej rocznicy, to spotkanie z historią w miejscu, gdzie się ona wydarzyła - mówi Arkadiusz Werelich, starosta wołomiński.

15 sierpnia Warszawa stanie się głównym miejscem obchodów Święta Wojska Polskiego. Na terenie Cytadeli Warszawskiej powstanie wojskowa strefa edukacyjno-kulturalna, a w samo południe na Wisłostradzie rozpocznie się defilada wojskowa, podczas której mundurowi zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt lądowy i powietrzny, w tym bojowe wozy Borsuk, transportery Rosomak, czołgi typu Leopard, K2 i Abrams, armatohaubice Krab, moździerze Rak, drony Gladius, systemy Poprad, Himars i Patriot, a na niebie - ultranowoczesne polskie samoloty F-35 Husarz, Jastrzębie oraz najnowsze śmigłowce Black Hawk, AW-149 i Apache.

Szczegółowy program
Uroczystości na terenie archidiecezji warszawskiej:
Warszawa
14 sierpnia
    • godz. 19 - Cmentarz na Powązkach, Pomnik Poległych w 1920 r. - apel pamięci połączony z zapaleniem zniczy na grobach poległych żołnierzy
15 sierpnia
    • godz. 8 - Katedra Polowa Wojska Polskiego - uroczysta Msza św. za ojczyznę
    • godz. 9.15 - pl. Trzech Krzyży, Pomnik Wincentego Witosa - uroczystość złożenia wieńca przez szefa MON
    • godz. 9.25 - ul. Emilii Plater, tablica pamiątkowa gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego 
    • godz. 10-18 - Cytadela Warszawska - wojskowe strefy edukacyjno-kulturalne
    • godz. 10 - pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego - zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
    • godz. 12 - Wisłostrada - defilada wojskowa

Uroczystości w diecezji warszawsko-praskiej:
Kamionek
13 sierpnia
    • godz. 18 - Msza św. w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej pod przewodnictwem bp. Jacka Grzybowskiego 
Ossów
14 sierpnia
    • godz. 17 - spotkanie przy tablicach upamiętniających pomoc narodów w 1920 r.
    • godz. 21 - uroczysty apel poległych i złożenie wieńców przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki, z udziałem bp. Romualda Kamińskiego
15 sierpnia
    • godz. 8 - modlitwa poranna
    • godz. 9 - koncert chóru w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej
    • godz. 9.30 - Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, koncelebrowana przez kard. Kazimierza Nycza i bp. Romualda Kamińskiego
    • godz. 11.30 - apel poległych i złożenie wieńców na Cmentarzu Bohaterów 1920 r.
    • godz. 13 - pokazy grup wojskowych
    • godz. 15.30 - Festyn Letni Ossów 2026
    • godz. 19 - start 35. Półmaratonu "Cud nad Wisłą" Ossów-Radzymin
16 sierpnia
    • godz. 15.30 - Festyn Letni Ossów 2026 (boisko przy OSP) 
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
15 sierpnia
    • godz. 13-18 - prezentacja sprzętu wojskowego, stoiska promocyjno-edukacyjne oraz występ Orkiestry Wojskowej z Siedlec 
16 sierpnia 
    • godz. 13-18 - prezentacja sprzętu wojskowego i stoiska promocyjno-edukacyjne
    • godz. 13.30 - koncert pieśni wojskowych
    • godz. 14.30 - rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku
    • godz. 15.30 - koncert Orkiestry Wojskowej z Siedlec
    • godz. 15.40 - piknik historyczny "Zostań Ochotnikiem 1920 roku"
Radzymin
15 sierpnia
    • godz. 7 - XXXVI Patriotyczne Loty Gołębi Pocztowych "Cud nad Wisłą"
    • godz. 9 - XXV Zlot "MotoCud"
    • godz. 10-16 - wystawa sprzętu wojskowego
    • godz. 13-18 - piknik rodzinny
    • godz. 15-15.30 - uroczystości przy Pomniku Wincentego Witosa
    • godz. 17-19.30 - Msza św., apel poległych i złożenie wieńców na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r. Eucharystii będzie przewodniczył bp Jacek Grzybowski
    • godz. 19 - koncert Lanberry
    • ok. godz. 22 - zakończenie 35. Półmaratonu "Cud nad Wisłą" Ossów-Radzymin
    • godz. 22 - pokaz sztucznych ogni
16 sierpnia
    • godz. 18 - XXII Międzynarodowy Festiwal Operetkowo Operowy na Mazowszu
Nieporęt, Białobrzegi, Wólka Radzymińska
14 sierpnia
    • godz. 10 - złożenie wiązanek przy Pomniku Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach 
    • godz. 10.30 - złożenie wiązanek przy Grobie Nieznanego Żołnierza, ul. Nowolipie w Nieoporęcie
    • godz. 10.50 - złożenie wiązanek przy pomniku na pl. Wolności w Nieporęcie
    • godz. 17 - Msza św. polowa przy Pomniku 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ im. gen. dyw. Wiktora Thommée oraz Stowarzyszenia im. 2 Szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych. Oprawa muzyczna - Chór "Ave"
        ◦ apel pamięci
        ◦ salwa honorowa
        ◦ złożenie kwiatów
        ◦ poczęstunek
15 sierpnia
    • godz. 12 - Msza św. w Kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym. Oprawę muzyczną zapewni zespół Młodzież 50+ 
        ◦ złożenie wiązanek przy tablicy pamiątkowej
Ząbki
13 sierpnia
    • godz. 9 - Msza św. w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego
    • godz. 10.40 - apel poległych i złożenie kwiatów przy Pomniku Poległych w Obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r.
Marki
14 sierpnia
    • godz. 18 - Msza św. polowa w intencji ojczyzny oraz obrońców Przedmościa Warszawy 1920 r.
    • godz. 19 - uroczystość patriotyczna pod Pomnikiem Żołnierzy z 1920 r., apel poległych i salwa honorowa
Kobyłka
15 sierpnia
    • godz. 19 - uroczystości na cmentarzu parafialnym i złożenie kwiatów na grobie Bohaterów Poległych w 1920 r.
Poświętne
12 sierpnia 
    • godz. 10 - projekcja filmu "Srebrni na szlakach Bitwy Warszawskiej" oraz warsztaty malarskie w GCK
18 sierpnia
    • godz. 11-13 - spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej "Z historią za pan brat"
Jadów
23 sierpnia
    • godz. 15 - gminne obchody w Strachowie

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