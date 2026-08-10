Wielkie Zawierzenie Najświętszemu Sercu Maryi

Franciszkanie zapraszają, by przyjechać do Niepokalanowa i zawierzyć się Maryi w dniach od 6 do 15 sierpnia. - Matka Boża jest najlepszą managerką. My nieraz próbujemy działać sami. Nawet jak się modlimy, to z pewnym nieprzekonaniem, że coś faktycznie może się wydarzyć. Czasami też sami sobie nie radzimy. Zawierzmy więc swoje sprawy Maryi. Niech Ona nimi kieruje. A jak Ona się za coś weźmie, to faktycznie robi to dobrze. Zawierzenie Maryi to wejście z Nią w relację, poznawanie Jej. Nie chodzi więc tyle o "załatwienie sprawy" za Jej pośrednictwem, a poznawanie Jej miłości. Oddajmy Jej to, co mamy najcenniejszego. Wierzymy w Jej miłość, dobroć i życzliwość do nas. Żadne zło nie ma do Niej dostępu. Szatan nie ma nad Nią władzy, bo Ona jest bez grzechu poczęta. W Niej jest jak w Arce Noego - zachęca o. Mirosław Kopczewski, organizator zawierzenia.

6 sierpnia został wybrany nieprzypadkowo. To rocznica powstania Niepokalanowa. 99 lat temu św. Maksymilian przybył z bratem Alfonsem na pola przed Paprotnią i razem z proboszczem z Pawłowic ustawili gipsową figurę Niepokalanej, która stoi do dziś (obecnie przy Kaplicy św. Maksymiliana), oddając wszystko, co się będzie tam działo, Matce Najświętszej.

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi jest organizowane w Niepokalanowie od 2017 roku. W pierwszych latach trwało 17 dni - od 6 do 22 sierpnia. Obecnie zostało skrócone do 10 dni - od 6 do 15 sierpnia. Ma charakter otwartych, modlitewno-formacyjnych spotkań, podczas których wierni oddają Niepokalanej samych siebie oraz różne dziedziny życia społecznego: dziedzictwo kolbiańskie, gospodarkę i przemysł, dzieła ewangelizacyjne i duchowieństwo, sprawujących władzę, bezpieczeństwo narodowe, sportowców, środki społecznego przekazu, służbę zdrowia, instytucje edukacji, kultury i sztuki oraz rodziny. Obszar życia na dany dzień został wybrany w oparciu o patrona dnia, np. 11 sierpnia, we wspomnienie św. Klary, patronki telewizji, modlitwą zostaną ogarnięci ludzie mediów.

- Zapraszamy każdego dnia albo w wybrane dni. 12 sierpnia odbędzie się zawierzenie szpitala w Głownie ze świadectwem jego prezesa, który opowie o poszerzeniu działalności, otwieraniu nowego oddziału i pacjentach z całej Polski po tym, jak kilka lat temu powierzył Maryi placówkę medyczną. 13 sierpnia zaplanowaliśmy nabożeństwo fatimskie. Będziemy się modlić za ludzi kultury, bo pojawiają się wystawy, przedstawienia, które nie tylko nie niosą piękna, a nawet są bluźniercze. Interpretacje współczesne są czasami bardzo posunięte w kierunku brzydoty, golizny. W uroczystość św. Maksymiliana zawierzymy rodziny, bo św. Maksymilian oddał życie za ojca rodziny. Po południu, o godz. 17, będzie nabożeństwo Transitus i noc wynagrodzeń. Poprowadzi ją grupa, która jeździ po Polsce z taką posługą. Będzie też świadectwo uratowania dziecka. 15 sierpnia odprawimy osiem Mszy św., w tym o godz. 13 pod przewodnictwem bp. Piotra Jareckiego na ołtarzu polowym. Tego dnia będzie też świadectwo małżonków, którzy jechali na zabieg aborcji i w ostatnim momencie zdecydowali się na życie. Ich dziecko ma już 9 lat. Tego dnia, raz w roku, sprawowane jest nabożeństwo Dróżki Maryi z siedmioma stacjami, czyli franciszkańska koronka radości - zachęca o. Kopczewski.

W dni robocze Msze św. z zawierzeniem odprawiane są w Niepokalanowie o godz. 11 i 18. 11 sierpnia po wieczornej modlitwie Katarzyna Maria Zielińska da świadectwo "Aktor i wiara - czy da się pogodzić zawód aktora z życiem duchowym?". Świadectwo Aleksandry o uratowanym dziecku będzie 14 sierpnia po Mszy o godz. 18. W nocy z 14 na 15 sierpnia zaplanowano modlitwę 24 Godziny Męki Pańskiej.

15 sierpnia Msze św. będą o 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 16.00 w bazylice, a o 18.00 - w Kaplicy św. Maksymiliana. O godz. 13 Eucharystia na ołtarzu polowym.