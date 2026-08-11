Stalinowski terror objął osoby, które po wojnie polsko-bolszewickiej mieszkały na najbardziej na wschód wysuniętych ziemiach I RP, pozostających poza granicami Polski. Pod pretekstem wrogiej działalności i szpiegostwa aresztowano ponad 140 tys. osób. W praktyce wystarczyło być Polakiem lub mieć polsko brzmiące nazwisko. W latach 1937–1938 Sowieci wymordowali ponad 100 tys. Polaków.

Do operacji przystąpiono na mocy rozkazu z 11 sierpnia 1937 roku o numerze 00485, podpisanego przez Nikołaja Jeżowa i zatwierdzonego przez Józefa Stalina oraz kierownictwo partii komunistycznej. Nocami zabierano mężczyzn z domów, a następnie rozstrzeliwano strzałem w tył głowy. Dodatkowo, na podstawie rozkazu nr 00486 z 15 sierpnia 1937 r., wydanego również przez Nikołaja Jeżowa, represjom poddano żony i dzieci skazanych „zdrajców ojczyzny". Rodziny deportowano do Kazachstanu i na Syberię. Dla niepełnoletnich tworzono specjalne dziecięce obozy. Nie są znane do tej pory wszystkie nazwy wsi wysiedlonych i zaoranych.

Dr hab. Karol Polejowski o tle "operacji polskiej"

Gość Warszawski

Szacuje się, że różne formy represji w latach 1937–1938 dotknęły blisko 300 tysięcy ludzi. Przypuszcza się, że zamordowano co najmniej 111 tys. Polaków, choć cześć historyków uważa, że liczba ofiar mogła wynieść 140, a nawet 200 tysięcy. Polacy ginęli nie tylko od kul katów NKWD, ale także umierali z wycieńczenia, w łagrach i w trakcie przymusowych przesiedleń.

Dr hab. Karol Polejowski o skali "operacji polskiej"

Gość Warszawski

Zdecydowaną większość ofiar „operacji polskiej" NKWD stanowili Polacy, ale wśród represjonowanych znaleźli się też Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i przedstawiciele innych grup narodowych i etnicznych zamieszkujących ZSRR.

Ofiary „operacji polskiej” uczczono w Warszawie pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanym na Wschodzie z inicjatywy IPN. – Dzisiaj spotykamy się, aby oddać hołd naszym rodakom, którzy byli prześladowani, stracili życie, wolność, zdrowie, imiona i nazwiska w ramach tzw. operacji antypolskiej. Polaków, podobnie zresztą jak inne narodowości mieszkające na terenie Związku Sowieckiego - Niemców, Żydów, Ukraińców, Białorusinów – Stalin i jego biuro traktowali jak wrogów. Ale największa skala represji dotknęła Polaków. Byli mordowani tylko dlatego, że właśnie byli Polakami – powiedział dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN.

Jan Józef Kasprzyk odczytuje list Karola Nawrockiego

Gość Warszawski

List do uczestników uroczystości skierował Karol Nawrocki. Odczytał go doradca prezydenta RP Jan Józef Kasprzyk.

– Spośród skazanych przez tzw. trójki NKWD blisko 140 tysięcy Polaków wyrok śmierci otrzymało ponad 111 tysięcy, czyli aż cztery piąte! Reszta w ogromnej większości trafiła do łagrów, co również często równało się pozbawieniu życia. Żony skazanych także osadzano w łagrach, a odebrane im dzieci umieszczano w sierocińcach. Nielicznym naszym rodakom, których nie aresztowano, odbierano pamięć – przeczytał J. J. Kasprzyk.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Adrianna Garnik, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, Mateusz Marzoch, reprezentujący wicemarszałka Krzysztofa Bosaka, Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, Witold Prandota, reprezentujący marszałka województwa Adama Struzika, przedstawiciel Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, członkowie Konfederacji Wolność i Niepodległość i Marcin Lasota, przedstawiciel Policji.

Modlitwę za ofiary poprowadzili: ks. płk Karol Skopiński, proboszcz katedry polowej WP, ks. płk Łukasz Godun, zastępca prawosławnego ordynariusza wojskowego i ks. ppłk Tomasz Wigłasz, reprezentant naczelnego kapelana ewangelickiego.

Na zakończenie obchodów złożono wieńce pod pomnikiem, a żołnierze odegrali „Ciszę”.