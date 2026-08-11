Uczczono Polaków wymordowanych 89 lat temu w Związku Sowieckim w ramach "operacji polskiej" NKWD.
Stalinowski terror objął osoby, które po wojnie polsko-bolszewickiej mieszkały na najbardziej na wschód wysuniętych ziemiach I RP, pozostających poza granicami Polski. Pod pretekstem wrogiej działalności i szpiegostwa aresztowano ponad 140 tys. osób. W praktyce wystarczyło być Polakiem lub mieć polsko brzmiące nazwisko. W latach 1937–1938 Sowieci wymordowali ponad 100 tys. Polaków.
Do operacji przystąpiono na mocy rozkazu z 11 sierpnia 1937 roku o numerze 00485, podpisanego przez Nikołaja Jeżowa i zatwierdzonego przez Józefa Stalina oraz kierownictwo partii komunistycznej. Nocami zabierano mężczyzn z domów, a następnie rozstrzeliwano strzałem w tył głowy. Dodatkowo, na podstawie rozkazu nr 00486 z 15 sierpnia 1937 r., wydanego również przez Nikołaja Jeżowa, represjom poddano żony i dzieci skazanych „zdrajców ojczyzny". Rodziny deportowano do Kazachstanu i na Syberię. Dla niepełnoletnich tworzono specjalne dziecięce obozy. Nie są znane do tej pory wszystkie nazwy wsi wysiedlonych i zaoranych.Dr hab. Karol Polejowski o tle "operacji polskiej"
Szacuje się, że różne formy represji w latach 1937–1938 dotknęły blisko 300 tysięcy ludzi. Przypuszcza się, że zamordowano co najmniej 111 tys. Polaków, choć cześć historyków uważa, że liczba ofiar mogła wynieść 140, a nawet 200 tysięcy. Polacy ginęli nie tylko od kul katów NKWD, ale także umierali z wycieńczenia, w łagrach i w trakcie przymusowych przesiedleń.Dr hab. Karol Polejowski o skali "operacji polskiej"
Zdecydowaną większość ofiar „operacji polskiej" NKWD stanowili Polacy, ale wśród represjonowanych znaleźli się też Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i przedstawiciele innych grup narodowych i etnicznych zamieszkujących ZSRR.
Ofiary „operacji polskiej” uczczono w Warszawie pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanym na Wschodzie z inicjatywy IPN. – Dzisiaj spotykamy się, aby oddać hołd naszym rodakom, którzy byli prześladowani, stracili życie, wolność, zdrowie, imiona i nazwiska w ramach tzw. operacji antypolskiej. Polaków, podobnie zresztą jak inne narodowości mieszkające na terenie Związku Sowieckiego - Niemców, Żydów, Ukraińców, Białorusinów – Stalin i jego biuro traktowali jak wrogów. Ale największa skala represji dotknęła Polaków. Byli mordowani tylko dlatego, że właśnie byli Polakami – powiedział dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN.Jan Józef Kasprzyk odczytuje list Karola Nawrockiego
List do uczestników uroczystości skierował Karol Nawrocki. Odczytał go doradca prezydenta RP Jan Józef Kasprzyk.
– Spośród skazanych przez tzw. trójki NKWD blisko 140 tysięcy Polaków wyrok śmierci otrzymało ponad 111 tysięcy, czyli aż cztery piąte! Reszta w ogromnej większości trafiła do łagrów, co również często równało się pozbawieniu życia. Żony skazanych także osadzano w łagrach, a odebrane im dzieci umieszczano w sierocińcach. Nielicznym naszym rodakom, których nie aresztowano, odbierano pamięć – przeczytał J. J. Kasprzyk.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Adrianna Garnik, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, Mateusz Marzoch, reprezentujący wicemarszałka Krzysztofa Bosaka, Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, Witold Prandota, reprezentujący marszałka województwa Adama Struzika, przedstawiciel Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, członkowie Konfederacji Wolność i Niepodległość i Marcin Lasota, przedstawiciel Policji.
Modlitwę za ofiary poprowadzili: ks. płk Karol Skopiński, proboszcz katedry polowej WP, ks. płk Łukasz Godun, zastępca prawosławnego ordynariusza wojskowego i ks. ppłk Tomasz Wigłasz, reprezentant naczelnego kapelana ewangelickiego.
Na zakończenie obchodów złożono wieńce pod pomnikiem, a żołnierze odegrali „Ciszę”.
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