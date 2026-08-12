Jest to efekt pracy i poszukiwań wielu podmiotów i osób zaangażowanych w ochronę i restytucję dóbr kultury, wśród nich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Eksponaty odzyskano z Deutsches Technikmuseum w Berlinie.

- Z końcem 2025 roku doszło do historycznego momentu. Do Polski wróciły bezcenne druki krzyżackie, najstarsze z XIII w. Sam ich transport z Berlina do Warszawy, dokonany przy użyciu opancerzonych pojazdów, miał klauzulę „ściśle tajne”. Potem w grudniu złożyliśmy kolejne wnioski restytucyjne dotyczące dziewięciu artefaktów. W tym roku z okazji 35. rocznicy podpisania „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” do Polski wrócił fragment rękopisu „Gaude Mater Polonia” i jedenaście miniaturowych eksponatów kolejowych. Pochodzą one z dawnego Muzeum Kolejowego, przekształconego w Muzeum Komunikacji. Ich historia jest niezwykła. Przed wojną muzeum dysponowało ponad 4 tys. przedmiotów, w tym ponad 400 modeli. Pracownicy muzeum, żeby zmylić okupanta, gdy tylko wybuchła wojna, dokonywali zmian w księgach inwentarzowych. Chcieli ukryć najcenniejsze eksponaty. Część udało się ukryć, część została rozgrabiona. Wyjechała do Niemiec, do muzeów i do szkół. Podczas bombardowania w 1944 roku te eksponaty, które zostały w Polsce, zostały zniszczone. Szukaliśmy ich i w 2024 roku pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działu restytucji odnaleźli je na jednej z niemieckich stron internetowych. Od dziś w Stacji Muzeum mogą państwo je podziwiać - mówił na wernisażu wystawy „Zrabowane odzyskane” Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor Stacji Muzeum o eksponatach przedwojennego Muzeum Kolejnictwa

Gość Warszawski

Dyrektor placówki, Emilia Oleksiak, wyjaśniła jaką rangę przed II wojną światową miało Muzeum Kolejowe przekształcono w Muzeum Komunikacji.

- Trzeba pamiętać, że eksponaty przedwojennego Muzeum Kolejowego to przede wszystkim nowinki techniczne, przedmioty, które wygrywały konkursy. Dzięki nim mamy możliwość zobaczenia myśli przewodniej państwa XX-lecia międzywojennego - tłumaczyła.

Kurator wystawy o "Zrabowanych odzyskanych"

Gość Warszawski

Eksponaty stanowią własność Skarbu Państwa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało je jako depozyt stały do Stacji Muzeum. Są wśród nich m.in. model aerodynamicznej lokomotywy parowej z 1934 roku, przedstawiający jedną z najnowocześniejszych koncepcji polskiego kolejnictwa z okresu II Rzeczypospolitej, oraz fragment modelu wagonu aerodynamicznego z oryginalną międzywojenną kolorystyką.

W wernisażu wystawy wziął udział Filip Chrzanowski, dyrektor Pionu Strategii Polskich Kolei Państwowych S.A oraz Menekse Wenzler, zastępca dyrektora Muzeum Techniki w Berlinie, która swoje wystąpienie rozpoczęła po polsku, by kontynuować w języku angielskim. Wyraziła chęć dalszej współpracy w przekazywaniu eksponatów.

Obecnie MKiDN prowadzi ponad 200 spraw o zwrot polskiego mienia w 20 krajach. Od 2008 roku do Polski wróciło 919 obiektów z 14 krajów w wyniku zakończenia 153 spraw, w tym w 2025 roku - 101 obiektów w ramach 25 spraw restytucyjnych, a w 2026 roku - 36 obiektów w wyniku 16 spraw. Ich odzyskanie nie byłoby możliwe, gdyby nie praca zespołowa wielu osób: pracowników MKIDN, muzealników, badaczy, historyków sztuki i konserwatorów zabytków.