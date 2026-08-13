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O facetach, którzy nie boją się płakać

 
"Odzyskany" to poruszająca, pełna emocji opowieść o rodzinie, przebaczeniu i nadziei, która potrafi się odrodzić nawet w najbardziej beznadziejnych okolicznościach. Rafael Film

Nieobecny ojciec, kochająca, ale schorowana matka i uwikłanie w gang narkotykowy. 14 sierpnia na ekrany kin wchodzi "Odzyskany" w reżyserii Marcina Kwaśnego.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

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13 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 13 sierpnia 2026
aktualizacja 13 sierpnia 2026

To historia tak bardzo pozytywna, że może nawet trudna do wyobrażenia, przekonująca, że tak zmieniać życie ludzi może sam Bóg.

Młody chłopak, który musi opiekować się matką po tym, jak ojciec alkoholik opuścił dom, wplątuje się w sidła handlarzy narkotyków. Uciekając przed nimi, chroni się w kościele. Wpada do konfesjonału, w którym czeka kapłan. Te kilkanaście minut zmieniają całe jego myślenie.

Film jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Marcina Kwaśnego. - Chciałbym podziękować najlepszemu Ojcu, który 13 lat temu przywrócił mi wiarę. Dzięki wierze w Boga żyję 13 lat w trzeźwości. Ten film powstał dzięki Bogu, bo gdyby nie On, to te perturbacje i przeszkody po drodze byłyby ponad ludzkie siły. Ale trawestując powiedzenie Marka Aureliusza, przeszkody na drodze stają się drogą. Ten film jest o nadziejach, ale dla mnie ten film jest o facetach, który nie boją się płakać - mówił na pokazie prasowym 11 sierpnia w Kinie "Wisła" M. Kwaśny.

ODZYSKANY | oficjalny zwiastun | w kinach od 14 sierpnia
 Rafael Film

Film wchodzi na ekrany kin we wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona apostolatu trzeźwości, i w połowie miesiąca modlitw o trzeźwość narodu.

- To jest ważny głos w sprawach społecznych, ale też w życiu indywidualnym człowieka - podsumowała Dorota Bogucka, producent.

Widz rozpozna w produkcji wiele plenerów warszawskich: Jezioro Kamionkowskie, okolice Mostu Poniatowskiego, Most Gdański czy Plac Grzybowski.

Konsultantem wątków religijnych był ks. dr Piotr Waleńdzik, proboszcz stołecznej parafii Wszystkich Świętych. Muzykę opracował Robert Janson. Tekst do niej napisała i zaśpiewała Viola Brzezińska. W rolach głównych występują: Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz, Maria Gładkowska i Remigiusz Jankowski.

Film przeznaczony jest dla widzów od 15. roku życia. Jego dystrybutorem jest Rafael Film, a patronem medialnym - "Gość Niedzielny". W bieżącym numerze tygodnika można przeczytać wywiad Edwarda Kabiesza z reżyserem.

Producent ufundował dla Czytelników „Gościa Niedzielnego”  podwójne wejściówki na seans 16 sierpnia o godz. 16 w "Wiśle" w Warszawie przy Pl. Wilsona. Otrzymają je nadawcy 1. i 10  e-maili, wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Odzyskany”.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów  w „Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.

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