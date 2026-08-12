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Dom, miejsce schronienia i opieki na Bielanach przejdź do galerii

 
Obiekt będzie miał 153 miejsca w komfortowych pokojach 1- i 2-osobowych z prywatnymi łazienkami, gabinety lekarskie, punkty pielęgniarskie i nowoczesne sale rehabilitacyjne (przedpołudniami służące podopiecznym, a po południu otwarte dla mieszkańców dzielnicy). Zapewni całodobową opiekę lekarzy (internistów, geriatrów, neurologów), pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów oraz logopedów.  Tomasz Gołąb /Foto Gość

Przy ul. Szubińskiej na Wrzecionie powstaje dom długoterminowej opieki medycznej. Będzie jednocześnie pełnił funkcję Miejsca Doraźnego Schronienia na wypadek zagrożeń.

Tomasz Gołąb

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12 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 12 sierpnia 2026
aktualizacja 13 sierpnia 2026

Przy ulicy Szubińskiej 4 na Bielanach trwa budowa nowoczesnej placówki opiekuńczo-leczniczej dla osób starszych i przewlekle chorych. 12 sierpnia odbyło się uroczyste i symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego pawilonu medycznego. Zgodnie z planem inwestycja ma zostać oddana do użytku za rok. Po jej uruchomieniu Warszawa przekroczy próg tysiąca miejsc w systemie długoterminowej opieki medycznej.

Opieka dla seniorów i miejsce schronienia dla mieszkańców

Foto Gość DODANE 12.08.2026 AKTUALIZACJA 12.08.2026

Opieka dla seniorów i miejsce schronienia dla mieszkańców

​Na Bielanach powstaje kolejny dom długoterminowej opieki medycznej.  

W Polsce – podobnie jak w całej Unii Europejskiej – systematycznie wydłuża się długość życia, a populacja osób starszych stale rośnie. Odpowiedzią stołecznego samorządu na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną opiekę zdrowotną jest kolejna strategiczna inwestycja zdrowotna, realizowana w ramach Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.

Misję nowej placówki podkreślają słowa zapisane w oficjalnym akcie erekcyjnym wmurowanym w fundamenty budynku: „Powstanie kolejnej inwestycji jest wyrazem troski o poprawę jakości zdrowia i życia, przede wszystkim Seniorów z terenu Stolicy, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia, jak również profesjonalnej opieki długoterminowej. Naszym Pacjentom ofiarujemy ciepło rąk i serc oraz otwartość umysłów. Akt podpisany m.in. przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy Jarosława Jóźwiaka, i prezes zarządu SCOL Barbarę Misińską, kończy przesłanie: „Wszyscy wyżej podpisani trwają w przekonaniu, że każdy pacjent otrzyma profesjonalną, kompleksową pomoc medyczną, a przede wszystkim ciepło, życzliwość oraz wsparcie w trudnych chwilach”.

Kamień węgielny pod placówkę dla osób starszych i przewlekle chorych przy u. Szubińskiej
 Gość Warszawski

- Placówka przy ul. Szubińskiej 4 to pierwsza w Polsce inwestycja medyczna nowej generacji, która pod fundamentami kryje nowoczesne Miejsce Doraźnego Schronienia dla 350 osób. W sytuacji pilnej potrzeby na całym poziomie podziemnym możliwe będzie przyjęcie nawet 600 osób – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Warto przy tym zaznaczyć, że zgodnie z definicjami prawnymi Miejsce Doraźnego Schronienia nie jest tożsame z klasycznym, hermetycznym schronem. Podczas gdy schron to specjalistyczna budowla ochronna wyposażona w systemy wentylacji chroniące przed skażeniem, podziemny poziom budynku przy ul. Szubińskiej pełni rolę osłonową. Przestrzeń ta, wykorzystywana na co dzień jako garaż i zaplecze techniczne, w sytuacji zagrożenia pozwala na szybkie i bezpieczne ukrycie mieszkańców przed odłamkami, gruzem czy skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Ul. Szubińska w Warszawie: Miejsce Doraźnego Schronienia dla 350 osób
 Gość Warszawski

Podziemna kondygnacja została zaprojektowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSWiA z 9 lipca 2025 r. Na co dzień będzie pełniła funkcje techniczne, magazynowe i garażowe, a w sytuacji kryzysowej zapewni schronienie mieszkańcom. Jest to element szerszej strategii stolicy, w której każdy nowy budynek użyteczności publicznej spełnia podwójną funkcję: służy na co dzień i chroni w sytuacjach nadzwyczajnych.

Nowo powstający budynek będzie miał 4 kondygnacje, ponad 6000 metrów kwadratowych powierzchni, ogród oraz otaczający teren zielony. Obiekt będzie miał 153 miejsca w komfortowych pokojach 1- i 2-osobowych z prywatnymi łazienkami, gabinety lekarskie, punkty pielęgniarskie i nowoczesne sale rehabilitacyjne (przedpołudniami służące podopiecznym, a po południu otwarte dla mieszkańców dzielnicy). Zapewni całodobową opiekę lekarzy (internistów, geriatrów, neurologów), pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów oraz logopedów. Łączny koszt budowy obiektu wraz z kompletnym wyposażeniem wynosi blisko 61 mln zł (z czego miasto przeznaczyło już blisko 42 mln zł na umowę z wykonawcą – konsorcjum firm PBO Śląsk i WODPOL). Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2026 r., a ich zakończenie planowane jest na przełom lipca i sierpnia 2027 r.

Ul. Szubińska. Budynek będzie miał 4 kondygnacje, ponad 6 tys. m² powierzchni, ogród i teren zielony
 Gość Warszawski

Dzięki nowemu domowi przy ul. Szubińskiej baza długoterminowej opieki medycznej w Warszawie powiększy się do ponad 1000 miejsc w trzech głównych lokalizacjach:

  • Białołęka (ul. Mehoffera): Dwa nowoczesne domy opieki długoterminowej o wartości 74 mln zł.
  • Bielany (ul. Szubińska): 153 nowe miejsca w trakcie budowy.
  • Śródmieście (Solec): Planowana modernizacja za ponad 100 mln zł, która przyniesie kolejne 100 miejsc opiekuńczo-leczniczych oraz 30-łóżkowy oddział geriatryczny.

W 2026 roku miasto złożyło wnioski na blisko 69 mln zł na modernizację i ekspertyzy techniczne w około 130 obiektach ochronnych. Status budowli ochronnych uzyskało już 28 obiektów (w tym rejon stacji metra Centrum, Placu Wilsona oraz Szpital Bielański), a w 26 z nich jeszcze w tym roku rozpocznie się remont. Miasto prowadzi także przetargi na sprzęt do reagowania kryzysowego oraz przygotowuje szkolenia z ochrony ludności dla mieszkańców wszystkich dzielnic.

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Opieka dla seniorów i miejsce schronienia dla mieszkańców

Foto Gość DODANE 12.08.2026 AKTUALIZACJA 12.08.2026

Opieka dla seniorów i miejsce schronienia dla mieszkańców

​Na Bielanach powstaje kolejny dom długoterminowej opieki medycznej.  
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