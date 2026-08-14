Przeciw niegodziwości bądź naszą obroną

Eucharystii przewodniczył bp Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Liturgię sprawowano w trzech intencjach: z okazji rocznicy poświęcenia świątyni, obchodów rocznicy Cudu nad Wisłą oraz 5. rocznicy śmierci abp. Henryka Hosera. W nabożeństwie uczestniczyli również chór konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej oraz lokalna grupa historyczno-edukacyjna, której członkowie w historycznych strojach odtworzyli sztab harcerski. Wierni modlili się za ojczyznę, o pokój oraz o zakończenie wojen na świecie.

W homilii bp Grzybowski rozważał przypowieść o nielitościwym dłużniku z Ewangelii dnia. Podkreślał, że jej przesłanie ma ogromne znaczenie dla codziennego życia, a historia może pomóc lepiej zrozumieć prawdy duchowe i naukę Ewangelii. Zwrócił uwagę, że Bóg jest jak pan, który daruje swojemu słudze dług. Jeśli jednak człowiek nie potrafi przebaczyć tym, którzy wobec niego zawinili, sam nie rozumie istoty otrzymanego miłosierdzia. - Większy grzech popełnia ten człowiek, który nie rozumie sensu przebaczenia - mówił bp Grzybowski, wskazując na ogromną rolę miłosierdzia także w codziennych, pozornie prostych sprawach.

Nawiązał również do wydarzeń Bitwy Warszawskiej, zwracając uwagę na ogromną społeczną dysproporcję wydarzenia z 1920 r., gdzie do walki szły dzieci oraz młodzież. Jak podkreślił, najważniejszym zagadnieniem, nad którym powinien pochylić się każdy człowiek, była i pozostaje niegodziwość. Zdaniem bp. Grzybowskiego, niegodziwość jest świadomym zaprzeczeniem godności drugiego człowieka. Zaznaczył również, że takie postawy były widoczne podczas walk w sierpniu 1920 roku. - Niegodziwość pojawia się wtedy, kiedy drugi człowiek, uzyskujący techniczną, polityczną, finansową przewagę nad innymi, sprawia, że ludzie traktowani są jako narzędzia zysku albo realizacja jakiegoś interesu - stwierdził bp Jacek.

Następne obchody rocznicy odbędą się między innymi:

- 14 sierpnia (piątek) o godz. 21 - uroczysty apel poległych i złożenie wieńców przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Skorupki z udziałem bp. Romualda Kamińskiego,

- 15 sierpnia (sobota) o 9.30 - Msza św. na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie, odprawiona przez kard. Kazimierza Nycza i bp. Romualda Kamińskiego.