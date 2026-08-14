W imieniu władz dzielnicy Śródmieście Aleksander Ferens, burmistrz złożył kwiaty w miejscach pamięci związanych z Powstaniem Warszawskim. W obrębie Starówki jest ich dwanaście: m.in. międzymurze u zbiegu ul. Rycerskiej i Wąskiego Dunaju, ul. Freta przy Kościele św. Jacka oraz ul. Przyrynek przy Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Po południu uroczystości odbyły się przy ul. Kilińskiego 3, w miejscu tragedii 13 sierpnia 1944 r., gdzie przy kamieniu poświęconym pamięci poległych, w asyście Wojska Polskiego, złożono wieńce i kwiaty.

Na pl. Zamkowym miała miejsce premiera "Staromiejskiego przewodnika literackiego" Pawła Dunina-Wąsowicza, wydanego przez Urząd Dzielnicy Śródmieście, a poświęconego obszarowi Starego Miasta, Nowego Miasta i Traktu Królewskiego, który obejmuje opis miejsc z tego terenu ujętych w poezji i prozie polskiej.

W intencji poległych w Powstaniu Warszawskim w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela została odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bogdana Bartołda, proboszcza parafii archikatedralnej. - Mamy brać z nich przykład, z ich bohaterstwa i służby ojczyźnie. Dziś modlimy się także w intencji Europy, by odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie oraz o beatyfikację sługi Bożego Roberta Schumana - zapowiedział proboszcz.

W kazaniu przypomniał, że w powstaniu walczyli ci, dla których wolna ojczyzna była wartością nadrzędną. - W genach mamy zapisane, że chcemy być wolni. To jest dla nas naturalne i zasługuje na szacunek. W 1972 r. do polskiej młodzieży, przybyłej z Londynu, prymas Stefan Wyszyński powiedział: "Najlepsza młodzież obmywała swoją krwią bruki tego miasta. Tak się miłuje! Nie ma miłości bez ofiary. Przez taką miłość zyskuje się prawo do ojczyzny" - przytoczył, wskazując, że wielu ludzi w czasie komunizmu znajdowało siły do walki ze zniewoleniem, chodząc na kwatery powstańcze i czytając poezję Baczyńskiego.

Ks. Bartołd przypomniał też słowa kard. Wyszyńskiego z 1945 r.: "Krew przelana w Powstaniu Warszawskim zobowiązuje do wierności uświęconym prawom ojczyzny, do bronienia jedności narodowej, do odkrycia chrześcijańskiego ducha sprawiedliwości, pokoju i wolności".

Po Mszy na pl. Zamkowym koncert dał Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod batutą płk. dr. Mariusza Dziubka, zakończony wspólnym wykonaniem "Żołnierki" i zaproszeniem na defiladę wojskową 15 sierpnia na Wisłostradę.

Uroczystości na Starym Mieście były częścią oficjalnych obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego w Śródmieściu.

Wybuch czołgu zdobytego na Niemcach 13 sierpnia 1944 r. powstańcy przyjęli z euforią. Prowadzili go triumfalnie przez Stare Miasto. Otaczał ich tłum wiwatujących. I nagle nastał dramat. Huk, krzyk, płacz i lament. Czołg wybuchł. Po niektórych nie pozostało dosłownie nic. Kawałki ciał latały w powietrzu. Były zawieszone na balkonach. Niemożliwe było policzenie ofiar eksplozji. Resztki zwłok szuflami do śniegu zdrapywano z budynków i chodników. Ocalałych znoszono do powstańczych szpitali. Jezuita o. Tomasz Rostworowski udzielał ostatniego namaszczenia. Powstańcy zmierzali w kierunku ul. Barokowej, gdzie mieściło się dowództwo z gen. Borem-Komorowskim na czele. Gdyby czołg tam dojechał, zginąłby cały sztab powstania.