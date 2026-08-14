Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości "Warszawskie dzieci" i "Bogurodzica" dla uczczenia zabitych przez czołg-pułapkę

"Warszawskie dzieci" i "Bogurodzica" dla uczczenia zabitych przez czołg-pułapkę przejdź do galerii

Dzień Pamięci Starówki 2026  
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpił pod batutą płk. dr. Mariusza Dziubka. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Msza św., złożenie kwiatów w miejscach pamięci, premiera książki, przemówienia okolicznościowe i koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W Dzień Pamięci Starówki uczczono pamięć poległych 82 lata temu podczas wybuchu czołgu-pułapki.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

14 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 14 sierpnia 2026
aktualizacja 14 sierpnia 2026

W imieniu władz dzielnicy Śródmieście Aleksander Ferens, burmistrz złożył kwiaty w miejscach pamięci związanych z Powstaniem Warszawskim. W obrębie Starówki jest ich dwanaście: m.in. międzymurze u zbiegu ul. Rycerskiej i Wąskiego Dunaju, ul. Freta przy Kościele św. Jacka oraz ul. Przyrynek przy Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

"Warszawskie Dzieci"
 Gość Warszawski

 

Po południu uroczystości odbyły się przy ul. Kilińskiego 3, w miejscu tragedii 13 sierpnia 1944 r., gdzie przy kamieniu poświęconym pamięci poległych, w asyście Wojska Polskiego, złożono wieńce i kwiaty.

Na pl. Zamkowym miała miejsce premiera "Staromiejskiego przewodnika literackiego" Pawła Dunina-Wąsowicza, wydanego przez Urząd Dzielnicy Śródmieście, a poświęconego obszarowi Starego Miasta, Nowego Miasta i Traktu Królewskiego, który obejmuje opis miejsc z tego terenu ujętych w poezji i prozie polskiej.

"Bogurodzica"
 Gość Warszawski

 

W intencji poległych w Powstaniu Warszawskim w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela została odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bogdana Bartołda, proboszcza parafii archikatedralnej. - Mamy brać z nich przykład, z ich bohaterstwa i służby ojczyźnie. Dziś modlimy się także w intencji Europy, by odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie oraz o beatyfikację sługi Bożego Roberta Schumana - zapowiedział proboszcz.

W kazaniu przypomniał, że w powstaniu walczyli ci, dla których wolna ojczyzna była wartością nadrzędną. - W genach mamy zapisane, że chcemy być wolni. To jest dla nas naturalne i zasługuje na szacunek. W 1972 r. do polskiej młodzieży, przybyłej z Londynu, prymas Stefan Wyszyński powiedział: "Najlepsza młodzież obmywała swoją krwią bruki tego miasta. Tak się miłuje! Nie ma miłości bez ofiary. Przez taką miłość zyskuje się prawo do ojczyzny" - przytoczył, wskazując, że wielu ludzi w czasie komunizmu znajdowało siły do walki ze zniewoleniem, chodząc na kwatery powstańcze i czytając poezję Baczyńskiego.

Ks. Bartołd przypomniał też słowa kard. Wyszyńskiego z 1945 r.: "Krew przelana w Powstaniu Warszawskim zobowiązuje do wierności uświęconym prawom ojczyzny, do bronienia jedności narodowej, do odkrycia chrześcijańskiego ducha sprawiedliwości, pokoju i wolności".

Po Mszy na pl. Zamkowym koncert dał Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod batutą płk. dr. Mariusza Dziubka, zakończony wspólnym wykonaniem "Żołnierki" i zaproszeniem na defiladę wojskową 15 sierpnia na Wisłostradę.

Uroczystości na Starym Mieście były częścią oficjalnych obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego w Śródmieściu.

Wybuch czołgu zdobytego na Niemcach 13 sierpnia 1944 r. powstańcy przyjęli z euforią. Prowadzili go triumfalnie przez Stare Miasto. Otaczał ich tłum wiwatujących. I nagle nastał dramat. Huk, krzyk, płacz i lament. Czołg wybuchł. Po niektórych nie pozostało dosłownie nic. Kawałki ciał latały w powietrzu. Były zawieszone na balkonach. Niemożliwe było policzenie ofiar eksplozji. Resztki zwłok szuflami do śniegu zdrapywano z budynków i chodników. Ocalałych znoszono do powstańczych szpitali. Jezuita o. Tomasz Rostworowski udzielał ostatniego namaszczenia. Powstańcy zmierzali w kierunku ul. Barokowej, gdzie mieściło się dowództwo z gen. Borem-Komorowskim na czele. Gdyby czołg tam dojechał, zginąłby cały sztab powstania.

« 1 »
Dzień Pamięci Starówki 2026

Foto Gość DODANE 14.08.2026 AKTUALIZACJA 14.08.2026

Dzień Pamięci Starówki 2026

Dzielnica Śródmieście przygotowała podniosłe obchody 82. rocznicy wybuchu tzw. czołgu-pułapki przy ul. Kilińskiego na Starym Mieście podczas Powstania Warszawskiego 1944 roku. Były uroczystości patriotyczne, Msza św. i koncert plenerowy.  
TAGI:

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Gość Niedzielny nr 33/2026

Gość Niedzielny nr 33/2026

10 zł
Oremus październik 2026

Oremus październik 2026

13 zł
Oremus wrzesień 2026

Oremus wrzesień 2026

13 zł
Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

195 zł
O siłach zła
PROMOCJA

O siłach zła

8.00 zł

oszczędności
39.9 zł 47.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 47.9 zł
Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

39 zł
Ewangelia 2027 (mała, twarda)

Ewangelia 2027 (mała, twarda)

18 zł
Historia Kościoła nr 04/2026

Historia Kościoła nr 04/2026

14 zł
Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

10 zł
Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

29 zł
Wierny spowiednik

Wierny spowiednik

29.9 zł
Droga Światła i Relacji

Droga Światła i Relacji

50 zł
Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

19.5 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Serce9 dla chłopaków

Serce9 dla chłopaków

45 zł
Figura św. Franciszek wys. 22 cm

Figura św. Franciszek wys. 22 cm

58 zł
Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

230 zł
Oddanie33 dla dzieci
PROMOCJA

Oddanie33 dla dzieci

11.10 zł

oszczędności
58.9 zł 70 zł
Najniższa cena z 30 dni 70 zł
Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

39.9 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet
PROMOCJA

Najświętsze Serce9 dla kobiet

5.00 zł

oszczędności
45 zł 50 zł
Najniższa cena z 30 dni 50 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 